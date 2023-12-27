煤氣首席財務總裁何漢明將於明年1月1日退休　楊磊明接任

中華煤氣（0003） 公布執行董事﹑首席財務總裁兼公司秘書何漢明將於明年1月1日起退休，不再出任有關職務。同時宣布從明年1月1日起，委任楊磊明為執行董事，並由他接任財務總裁。公司秘書則由黃麗堅出任。



何漢明亦為煤氣旗下港華智慧能源（1083）執董兼公司秘書，他將於明年1月1日起退任於港華的職務。港華亦宣布從明年1月1日起，委任黃麗堅為公司秘書

煤氣指出何漢明於2002年加入公司，先後於2008年12月獲委任為公司秘書，及於2020年10月獲委任為執行董事。在過去服務公司超過21年期間，何漢明在公司業務發展、財務管理、收購合併及企業管理等方面作出大量貢獻，並致力於發行多項銀團貸款、債券和綠色債券等，推動公司評級機構對公司評級之提升。

何漢明則自2007年3月起為港華智慧能源執董兼公司秘書，已服務港華智慧能源超過16年。