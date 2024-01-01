2024香港IPO市場　獲兩大利好因素加持｜伍禮賢

2023年，香港新股市場整體表現低迷。根據港交所數據，2023年首11個月份，港股每日平均成交金額約為1,056億港元，較2022年同期跌近15%。相信二級市場走勢疲弱，是導致IPO市場表現不佳的重要原因。一方面，港股走勢向下影響企業上市企業估值，打擊擬上市企業的上市意欲；另一方面，投資者對市況信心下降，亦影響IPO市場的投資情緒。

面對這個情況，港交所也在近年推出不同措施支持新股市場。例如去年SPAC機制正式推出，以先上市再尋找資產項目的方法，促進新股市場進一步活躍。但目前來看，似乎相關項目數目不算活躍。筆者認為，這其中最大的因素還是跟最近兩年在環球利率出現大幅向上有關。這個利率環境對於企業募集資金以及投資者尋求合適的項目而言，均提升了雙方的難度。同時，目前在香港上市的部分SPAC股份，在市場中的交易水平較為疏落，亦對投資者的投資熱情帶來影響。而根據Chapter 18C（特專科技公司）的上市機制，目前亦遇到相似情況。另外針對IPO流程的世界，港交所在今年進一步推出FINI的機制，縮減IPO上市流程時長。

筆者認為，認為2024年港股IPO市場有機會出現改善的局面，最主要來自兩大利好因素。首先，現時投資者普遍預期美國較大機會已經結束本輪加息周期，甚至在2024年開始減息，因此利率環境利好投資市場。第二，內地經濟復甦在2023年表現出一定波動性，但隨著內地一系列政策出台，預期2024年宏觀經濟方面將出現回穩情況。這兩大因素成為IPO出現出現改善的最大支持。

此外，在未來可以進一步促進IPO市場發展的措施之中，筆者認為港交所除了可以繼續加大力度吸引中概股回流上市外，也可以加強吸引海外企業來港上市的策略，其中中東會是其中一個重點市場。而近年關注度較高的IPO板塊主要集中在新經濟領域，相信未來市場也是較多關注大型新經濟股份、科技股的上市情況。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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