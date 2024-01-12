AlipayHK與螞蟻銀行合作餘額自動變活期　首月年息3%兼可搶高息券

AlipayHK及螞蟻銀行宣布，於AlipayHK加入螞蟻銀行新產品eM+高收益賬戶，用戶只需授權一次，即可將應用程式內餘額，自動存入Ant Bank eM+，並享3%活期存款年利率；亦可享淘寶購物零手續費及搶24% eM+活期年利率獎賞優惠。



公司指，金管局近年積極支持銀行業開放應用程式介面（開放API）的發展及應用，今次螞蟻銀行與AlipayHK的合作屬落實第三階段開放API的實踐，在獲得用戶允許及授權下，AlipayHK透過開放API技術為用戶提供Ant Bank eM+，令AlipayHK用戶可以「無憂理財」，餘額開啟自動轉入eM+日日賺息，隨時支付隨時提取，並能在AlipayHK隨時查閱eM+賬戶金額及每日收益。

開通eM+後，首月首20萬元可享3%活期利率，最高可獲500元，其後的基本年利率為1%。而即日起至2024年1月26日，成功於以下搶獎賞活動時間前一日授權開通eM+並保持AlipayHK餘額自動轉入之合資格用戶，可於1月12、19和26日的下午3時，於AlipayHK相關頁面搶24%活期年利率獎賞。

成功領取24%年利率獎賞的合資格用戶，在指定獎賞期間可獲得首10萬元eM+活期存款高達24%年利率，即高可獲2,000元，名額有限，先到先得。

與此同時，AlipayHK用戶使用繳費服務和淘寶購物時，選擇以eM+賬戶替代餘額作為支付渠道，即可享零手續費優惠。

螞蟻銀行（香港）行政總裁梁妍勛表示：「螞蟻銀行一直希望透過科技，為我們的用戶提供普惠、方便的金融服務。eM+是將開放API在生活化方面應用的『具象化』，亦是全港首創。有別傳統銀行服務，讓用戶在授權後，在一App即能享受螞蟻銀行的所有服務，包括賺息、先買後付分期、還款等，為用戶提供簡單、流暢的銀行服務。」

螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩表示：「AlipayHK一直透過與不同金融機構合作，讓用戶可在平台上選擇合適的由金融機構提供的增值金融服務。繼分期服務後，和螞蟻銀行合作的eM+功能無疑更加豐富AlipayHK金融服務生態體系，令AlipayHK『不止於支付』，未來將繼續與螞蟻銀行和其他金融機構探討更多可能性，完善一站式生活服務平台。」