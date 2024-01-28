積金局指DIS核心積累基金1年回報14.3%　善用基金平台查看MPF表現

俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS），去年表示相當理想。積金局主席劉麥嘉軒於最新一期網誌內指出，DIS由核心積累基金及65歲後基金兩個混合資產基金組成，截至去年12月底的一年內，分別錄得年率化淨回報14.3%及7.2%。她又指出自2017年4月推出以來，縱經歷反覆不定的市場環境，核心累積基金平均累積淨回報為43.4%。



劉麥嘉軒指出，回顧 2023 年，整體投資環境充斥著不確定因素，令環球投資市場變得十分波動。在此形勢下，強積金2023年全年仍錄得 3.5%的淨回報，而全部6類強積金基金（股票基金、混合資產基金、債券基金、保證基金、強積金保守基金及貨幣市場基金）均錄得正回報。新一年是大家檢視強積金的好時機，藉此機會，想與大家分享計劃成員應該掌握的強積金投資觀念。

物有所值三大要素 - 投資表現、收費及服務

劉麥嘉軒進一步指出，正因為強積金對退休保障非常重要，打工仔女自然希望自己的強 積金能夠物有所值。然而，在揀選強積金基金時，她留意到坊間有兩類常常聽到的聲音：（一）「最緊要平」，（二）「只問回報」，兩者同樣各有盲點。

她亦指出有人認為強積金基金越平越好，但作投資決定時不應單看收費高低，更應衡量基金是否物有所值。具體一點說明，假設有基金用較積極的 管理策略成功持續地取得更好的回報，即使收費較高，相比收費較低回報卻持續地較遜色的基金，前者無疑顯得更物有所值。

劉麥嘉軒同時指出，亦有人選擇基金的唯一標準是基金過往的投資表現。然而，這種說法忽略了各類型基金的投資目標及風險程度都不一樣。一般而言，有潛質帶來較高回報的基金同時亦伴隨較高的投資風險。所以她鼓勵強積金計劃成員不能靠單一標準去評估基金是否物有所值。因此，計劃成員應按自己的個 人情況，例如人生階段及風險承受能力，先揀選合乎自己情況的基金類別 ，然後再在同一類別中作評估及比較。計劃成員亦須緊記基金過往的投資表現只能夠作參考，過往表現亮麗的基金並不保證未來表現同樣出眾

她建議計劃成員善用積金局網站提供的「強積金基金平台」查看強積金基金收費及表現的詳細資料，為自己揀選物有所值的強積金基金。