阿里(9988)正尋求與沙特阿拉伯及阿聯酋的企業合作。

公司總裁Michael Evans於杜拜世界政府峰會一個小組討論上指出,對於如何應對產業政策,阿里選擇做的其中一件事就是合作,又指出公司已在海灣阿拉伯國家合作委員會(海合會)做到與當地企業合作,亦將於阿聯酋採取這樣做法。

Evans補充指出,從根本上與當地合作就是一個機會,能夠緊密地參與當地市場。

阿里巴巴:A man walks past a logo of Alibaba Group at its office building in Beijing, China August 9, 2021.(Reuters)