港股交投保持逾千億　港交所最受惠｜許繹彬

踏入龍年後氣勢如虹的港股，由15300點起步，相繼升穿50天及逼近100天水平，一度更升穿16800點，走勢令人有脫胎穿骨之感。看到毗鄰的日本衝穿40000點大關，台灣加權指數則升至接近20000萬點，強勢的道指亦升至歷史新高，確實令人垂涎欲滴。港股的氣勢令一眾投資者突然充滿憧憬，相信這次港股定能做出一場好戲，當然深信也不敢奢望可追日趕美，但能夠追近台灣指數，已是當嬴。

然而，港股與台股的距離確實多達近3000點，要攀上並非易事，能逐步爬升已心滿意足。但奈何港股在踏入3月份，顯得份外呆滯，一直在10天線（即16500點附近）及50天線（即16166點附近）爭持不下，要突破100天線（即16700點左右）好像顯得拉牛上樹。由於持續未能突破，在本周二（5日）承著中國兩會開幕，對刺激經濟的政策沒有帶來特別驚喜，及市場對中央救市的這個話題隻字不提下，港股沽壓突然排山倒海，令曾大幅下挫跌500點，最終在50天線附近穏守。而近日漸趨穏定的科技股ATMXJ亦應聲下挫，

蘋果標誌：The Apple logo is seen hanging at the entrance to the Apple store on 5th Avenue in Manhattan, New York, U.S., October 16, 2019. (REUTERS)

可惜好景不常，港股在回吐後仍驚魂未定之際，美股在蘋果（AAPL.US）等大型科技股走弱下，拖累美股三大指數周二愈跌愈有，納指低見15862點；道指亦曾跌超過500點；強勢的標普500指數更跌1.02%，報5078.65點。投資者一定以為港股會重施故技，跌穿16000點後再新出發，誰不知港股再一次發揮「估你唔到」的本色，昨日（6日）不但沒有大幅跟隨美股下跌，反而大市略為高開後，反覆向上；上升的原因，可能是因為市場傳出國家發改委表示，將鼓勵及支持民企參與國家重大工程。消息一出，科網股帶領下升幅擴大，ATMXJ又再發功帶動港股再次重上16500點水平。較早前內房股因總理李強在兩會上有提及國內內房和化解中小金融機構等風險，但言論沒有實質行動，令內房股一度捱沽；昨日更在支持民企的消息傳出下，相繼續作出反彈。

三月份的港股相信以消息帶動為主導。由於本月的確有很多左右大市的消息，會相繼出來，如國內的兩會會議，美國議息會議及大型藍籌亦相繼公布業績，上述等訊息偶有風吹草動，相信會令港股的走勢會被牽制。此外，港股現階段好像A股一樣，打保衞戰，A股要力守在3000點，港股則要保衛16000點。除非本月有突破的消息，帶動港股升穿多次不破的100天線，否則守在10天線，但未必能升穿100天線的格局，可能會維持一段時間。慶幸港股過千億成交的情景未有萎縮，若能持續，最受惠的一定是港交所（0388），大家不妨留意其走勢發展。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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