港股交投保持逾千億　港交所最受惠｜許繹彬

踏入龍年後氣勢如虹的港股,由15300點起步,相繼升穿50天及逼近100天水平,一度更升穿16800點,走勢令人有脫胎穿骨之感。看到毗鄰的日本衝穿40000點大關,台灣加權指數則升至接近20000萬點,強勢的道指亦升至歷史新高,確實令人垂涎欲滴。港股的氣勢令一眾投資者突然充滿憧憬,相信這次港股定能做出一場好戲,當然深信也不敢奢望可追日趕美,但能夠追近台灣指數,已是當嬴。

然而,港股與台股的距離確實多達近3000點,要攀上並非易事,能逐步爬升已心滿意足。但奈何港股在踏入3月份,顯得份外呆滯,一直在10天線(即16500點附近)及50天線(即16166點附近)爭持不下,要突破100天線(即16700點左右)好像顯得拉牛上樹。由於持續未能突破,在本周二(5日)承著中國兩會開幕,對刺激經濟的政策沒有帶來特別驚喜,及市場對中央救市的這個話題隻字不提下,港股沽壓突然排山倒海,令曾大幅下挫跌500點,最終在50天線附近穏守。而近日漸趨穏定的科技股ATMXJ亦應聲下挫,

蘋果標誌:The Apple logo is seen hanging at the entrance to the Apple store on 5th Avenue in Manhattan, New York, U.S., October 16, 2019. (REUTERS)