【新冠肺炎】行樓梯上珠峰　跑步機創世績　最強跑友在家抗疫特集

新冠肺炎疫情第三波，加上政府收緊「口罩令」，這樣的日子實在令人抑鬱。可幸跑步人勝在夠硬淨，就算留在家中，一樣可以跑出不同壯舉！

41歲西班牙三項鐵人Javier Castroverde，早在年初的抗疫日子，在「頭尾」僅4米距離的家中來回跑，以61公里為目標。「061」在西班牙是尋求醫療協助的緊急電話，Javier藉挑戰感激一眾醫護人員。

Javier完美示範的「在家工作」，及後接受西班牙傳媒《馬卡報》訪問，他表示這個挑戰不是想像中般簡單！

想知Javier的困難和感受，請按以下：

精氣神！ 鐵人完美示範在家健身 家中來回跑逾10小時

Javier坦言在家中來回跑，最大挑戰是單調。（Javier Castroverde Instagram截圖）

53歲的英國人約翰格芬（John Griffin）在樓高3層的家中，誓要完成登上珠穆朗瑪峰的高度，即是8850米！

4天內，格芬要行40,846級樓梯，他一共來回地下至3樓多少次？

恭喜格芬在家登珠峰！詳情請按：

英國男子行樓梯上珠峰 4天踏4萬級樓梯 為醫護籌款

約翰格芬在家中花4日時間完成壯舉。（路透社）

野外定向世界冠軍Matthias Kyburz有見賽事押後和取消，他決定留在室內挑戰跑步機50公里世界紀錄。Matthias頭半程步速比原有世界紀錄慢，他坦言跑到35及45公里非常難捱，跑到38公里更「頭暈眼花」……

想知Matthias最終如何，請按：

破跑步機50公里世界紀錄 跑手原是另類世界冠軍

刷新世界紀錄後，Matthias向觀眾道謝。（Facebook截圖）

日本山野跑手長田豪史早前在Facebook分享片段，他圍住河邊斜坡上的一棵樹不斷跑，圍樹一圈大約14米，他的目標是跑160公里，即是要圍住這棵樹跑超過1.1萬個圈！當然，圍樹跑已是戶外活動，不過長田之前也曾在室內行樓梯，行上珠峰高度。

如何圍住棵樹跑1.1萬個圈？詳情請按

日本跑手行樓梯「登」珠峰後 再挑戰圍樹跑160公里

日本山野跑手長田豪史曾經上樓梯挑戰珠峰高度，又圍住樹跑160公里。

如果覺得上述跑步人實在太能人所不能，甘於平淡的你，簡簡單單跳跳繩，已經可以鍛煉心肺功能和肌肉，一樣可以提升跑步能力！

睇片學跳繩4式：

跳繩抗疫！ 過四關提升跑步能力 沒有運動口罩都能在家訓練

在此呼籲，疫情嚴峻，市民應減少外出，減低感染風險。政府於7月29日推行最新防疫措施，暫至8月4日，主要包括： 1. 室外公眾地方，必須佩戴口罩 2. 限眾令減至兩人 3. 所有體育處所及泳池，必須關閉 4. 食肆早午市堂食，每枱限兩人，食肆人數只能容納座位一半

💡💡德州醫學組織評估各項運動風險（按圖）💡💡