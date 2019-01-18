【跑步】媽媽跑手83小時完成431公里英國山賽　首奪冠女選手

14個月前誕下女兒，越野跑手珀莉絲（Jasmin Paris）周三以83小時12分23秒完成長達431公里的山脊探險賽（Montane Spine Race），不但成為史上首位奪冠的選手，並且比大會紀錄快大約12小時。在每個檢查站或救護站，珀莉絲都要泵人奶，交給丈夫去餵奶。

在英國舉行的山脊探險賽（Montane Spine Race）被視為歐洲其中一個最艱辛的越野跑賽，賽道為全長431公里，沿Pennine Way由英格蘭的Edale北上至蘇格蘭的Kirk Yetholm。參賽選手有7日去完成比賽，最強的選手都要花約4日。

今年比賽在周日起步，35歲女跑手珀莉絲（Jasmin Paris）在周三晚上7時12分首先到達終點，時間為83小時12分23秒，比大會紀錄快大約12小時，並且成為史上首名贏得冠軍的女選手。她賽後說：「我做了一些瘋狂的事，我參加了一個自己曾經發誓永不會去跑的比賽。」

35歲女跑手珀莉絲贏得今年山脊探險賽冠軍，並以誇張的優勢破紀錄。原紀錄是Eoin Keith在2016年創下的。（Montane Spine Race Twitter）

丈夫在每個檢查站準備好奶泵

當珀莉絲衝線時，足足拋離2013年冠軍盧些路素爾（Eugeni Rosello Sole）近16公里。在這三天多的比賽中，珀莉絲大概只花7小時的時間休息，用來進食、睡覺、更換裝備以及餵奶！珀莉絲在14個月前誕下女兒露雲（Rowan），作為跑手，她需要盡快完成比賽，但作為母親，她不能不因為比賽而置女兒不顧，所以在賽道上每個檢查站或救護站，珀莉絲都要泵人奶。

丈夫是珀莉絲參賽的最強後盾，他在每個檢查站等待，準備好補給品以及奶泵，待太太到達休息、進食並泵奶後，就負責為露雲餵奶，照顧女兒。檢查站之間距離幾十公里，甚至有的近100公里。當珀莉絲衝線時，丈夫早就帶住露雲來迎接，她說：「露雲見到我衝線時，樣子很困惑，還有緊張，她好像在想媽媽可能又要再次離開。」

珀莉絲在星期三晚首先衝線。（互聯網）

不是陡峭的地勢，也非變化莫測的天氣，珀莉絲認為這項比賽最難之處是要克服睡魔，她說：「有三分之二的路要在黑夜中度過，跟我之前參加的比賽完全不同。這是個講求睡眠時間的比賽，所以要有戰術地小睡，否則就會被睡魔折磨。當我去到最後一段路，我好像見到動物不停地從每塊石頭後跳出來，我忘記了自己在做什麼，應該是有幻覺。」

平衡家庭與工作 半夜起床練跑

珀莉絲不是全職跑手，她除了是新手媽媽，還在愛丁堡大學唸博士學位，研究急性骨髓性白血病。要平衡家庭、事業以及跑步，珀莉絲十分辛苦，她表示：「有了小朋友之後，訓練就成為了第二位，或者完全沒有了。為了平衡，我會在上班前的凌晨5時到6時半訓練，當我親愛的家人還在溫暖的被窩中時，我就要起床出去。真的不容易，尤其是在多次醒來的晚上。」

「我們是個喜歡戶外活動的家庭，有時我們會與小朋友一起長途遠足，這是非常好的負重訓練。我還有多次的長跑訓練，多數在黑夜中，因為我在凌晨起床出去，背住全部裝備訓練。在聖誕及新年那段日子，我在山上訓練，十分寒冷，這是很重要的訓練。」珀莉絲說：「我很多時在清晨訓練，這是我能夠為跑步所擠出來的時間，平衡到與女兒相處我時間。」