【渣馬千金小姐】梁影雪山中復活記　珍惜失而復得一雙腿

編按：《步走族》結集各方跑友，化腳步為文字，說跑談天。「渣馬千金小姐」自白書，來到第4篇。 邀請千金小姐撰文的一大難度，是她們很忙，除了工作忙，還有跑步忙，忙操練更忙賽事。如梁影雪，上山又落山，上周才賽完「香港100」。 阿雪跑得快，或多或少有點天分，更多源於不甘現狀。投身社會後重拾跑鞋，讓跑步重新佔據工作以外的生活。同事眼中的她，或許是「怪人」，一夕間變成電視中的冠軍。 努力不懈，就可更遠更快，直至高峰的快感，剎那失陷。傷患積少成多，機件超出負荷，無法再跑，數年過後卻在山間走出小峽谷。這樣擺脫傷患，令她意想不到，亦讓她再次「上路」。 這是2004年渣馬10K冠軍，雪教練的山中復活記。

由細到大，很喜歡跑步。中學時代在年度運動會上，奪得一些400米和800米奬項。但畢業之後，人生只有工作，工餘後跟朋友見面吃飯，say個hi，講句bye。

生活是否就是這麼平凡？

撰文：梁影雪（2018年渣馬成績：3小時14分54秒）

2018年「路跑復出」第2次渣馬，保持千金小姐之列。

工作兩、三年之後，突然想重拾跑鞋，再次跑步，先後報名參加兩個跑步訓練班，但那些跑班由較有名氣的跑會舉辦，入班要經過考核，成績達標才會被取錄。我不達標，自然「冇份」。但我沒有放棄，輾轉之下加入其他跑會，開始比較正規的長跑訓練，上班也開始「肩負重擔」。

每天帶著大背包，運動衫、褲及跑鞋等，手執一袋二袋去返工。同事每次問，我像回帶答道「放工後要去跑步」。長年累月，同事轉了又轉，我放工後的娛樂節目不變，只有跑步。同事均向我投以異樣眼光，覺得我好像是個怪人。當時經常聽到的問題，有以下這些：

你又去跑步呀？ 同事

你唔悶嘅咩？ 又係同事

你唔好再跑啦…！ 都係……同事

然而，每次自己都只能很尷尬地，簡單回答，繼續去跑。

阿雪「第一階段」渣馬（按圖放大）

Standing Ovation

直到某年（編按：阿雪是2004、05及08年渣馬女子10K公開組冠軍），渣馬晚上有電視精華片段重溫，影着自己是10公里全場頭一、兩名女跑手衝缐。翌日上班踏入公司門口一刻，所有同事起立拍掌，恭喜我贏得了比賽冠軍。

同事為從前眼裏的「怪人」，來一場「Standing Ovation」，我十分感動，不會忘記。一直堅持跑，到這一刻，終於得到家人與身邊人支持與認同。

及後數年，10公里成績愈來愈好，亦參加馬拉松。2006年，第一隻全馬在渣馬跑3小時18分完成，雖然位列香港女子第三，但因耐力訓練顯然不足，後半程十分艱辛。與此同時，感覺跑全馬很難，我並不喜歡。但日子有功，在身也在心，也慢慢投入全馬，終於第一次跑入「Sub3」：2小時58分18秒。10公里PB亦，推前至37分20秒。

不幸地，跑步成績攀上高峰，突然停下，皆因傷患。訓練過度，休息不足，腳傷漸生。本以為是小事，沒有多加理會，繼續高強度訓練，腳患終於小事化大。連行路都痛，無奈要放棄正常訓練。數算2009年起，數年間受傷患困擾，最多只能做到一般慢跑，不能如從前接受恆常的正規訓練，跑步成績一落千丈，一下子從香港最高女子跑手位置，連同心情，一併跌至谷底。

練山可以強身健體，此言非虛。阿雪改為訓練越野跑，助她重返路跑，2017年全馬跑出3小時6分。

因傷停跑 接觸山野竟然傷癒

2013年毅行者，機緣巧合之下認識了幾位跑山的朋友，為他們擔當該年的補給隊，藉此接觸山間。隨他們一起訓練之際，發現速度不如路跑快，或許不致影響舊患。自此，我主力透過山野訓練、跑樓梯、上斜坡，臀、腳等下身部分逐漸強化，克服舊患，甚至可以再次正常跑步。想不到備戰毅行者，最終讓我可以「跑山又走路」。

2017年，我伙拍男隊友在酷熱的天氣下以12小時51分，打破了混合隊伍紀錄，成為當屆總亞軍，有幸在香港毅行史留名，成為首位跑入全場三甲的女性。去年，我搭檔曾小強先生，有幸成為首對香港男、女子代表，參加在西班牙舉辦的世界越野錦標賽。這兩年又再戰闊別多時的渣打馬拉松，17年是香港女子第三名，去年則是分組第三。渣馬賽場失而復得，給我最大的鼓舞。

現在兼戰路跑和越野賽，2018年與曾小強（左）一同出戰西班牙世界越野錦標賽。

以上種種因素，跑步又再次成為我人生中不可缺少的部分。從跑步中失而復得，可以再次擁有健全的身體全力向前，使我比以前更珍惜現在擁有的一切。

最後提提大家，雙腳是跑手最珍貴的東西。你如何對待雙腳，雙腳自會給你相待遇。練跑要循序漸進，欲速則不達，受了傷就要休息。各位跑友，互勉之。

阿雪剛剛在「香港100」女子組跑第10，跑完就在工作與練習之中落筆。

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【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供；標題為編輯所擬】