【渣馬千金小姐】跑步機大路到山野　黃美英為「平常」願望跑下去

編按：《步走族》結集各方跑友，化腳步為文字，說跑談天。「渣馬千金小姐」繼續出現，分享經驗，隨大家向前。 跑手縱橫山與路，但他們回憶N年前踏出第一步，理由可能很普通。 經過「千金小姐」范倩怡介紹，邀得同樣在醫院工作的黃美英。她開始跑步的理由，依稀在身邊聽過，「希望返工精神啲」。 偶然有過第一次賽事，便沒有回頭之意。黃美英一直跑，跑到海外，跑到山上，跑到「330」內。前路未盡，目標沒有最後一個。 她的目標是「繼續進步」，讀一讀她的自白，你會嘗試上線嗎？

我在醫院負責護理工作，起初跑步，純因「冇咩好做」，只為消磨時間。我的跑步人生，是從跑步機上開始。

撰文：黃美英（2018渣馬成績：3小時23分23秒）

去年再次征戰渣馬全馬，成績比2017年有進步。（01齊跑相片）

初時跑步，都在健身房中。每周幾回，只為抵抗輪班與通宵工作時襲來的倦意。運動後上班工作，精神爽利。一次偶然的機會，走出室內，自此回不了去。2012年，有一位同事建議我嘗試報跑渣馬，便膽粗粗報了人生中的第一個比賽 —— 渣打半馬拉松。其實，自己並沒有甚麼正式練習，還擔心能否完成。這場「處女戰」，沒有朋友並肩作戰，以1小時56分完成。

渣馬而言，一年間跑快了4分鐘。

自此，我參加不少半馬比賽，每次都希望自己一年比一年進步，結果真的做到。累積幾次半馬經驗，開始想挑戰全馬，就在2015年大阪馬拉松踏出那重要一步，結果超出預期。初馬目標在Sub4，結果「早咗好多」，3小時30分48秒。成績喜出望外，再一次回不了去，對全馬產生濃厚興趣，希望跑得更快，更有進步！4年過去，全馬PB已推前至322；「千金小姐」亦從首戰全馬起未失手，2017年跑327首嘗千金，去年無負自我目標，跑出323。

黃美英已慣於外出參賽，包括大阪馬拉松。

多年來要輪班及通宵工作，沒辦法維持較有系統的訓練模式，只能把握上班前的空檔練跑，盡量爭取時間練習，然後上陣。這幾年來，參加過不少路賽及山賽，累積不少經驗。每一場賽事，目標簡單：持續進步。

其實，每次比賽都好辛苦，回想過來，何以「攞苦嚟辛」？但想到身邊許多好友，給予支持和鼓勵，為我打氣，辛苦一掃而空，憑着這種力量令自己在辛苦的比賽中堅持到底！「苦痛經歷」當數去年美國波士頓馬拉松了，極低溫加上全程下雨，由起步至終點，身體全程感覺冰冷。面對極惡劣的環境仍要堅持下去，保持3小時30分50秒。事後方知這是歷屆天氣最惡劣的波士頓馬拉松，不少人未能完走。

去年汕頭馬拉松跑獲季軍，踏上頒獎台，獎盃獎牌為跑手人生留下一大紀念。

跑者的無奈自是傷患。沒有系統的訓練及比賽，容易使自己受傷。對跑步的熱誠卻燒得熾熱，唯有「忍腳」減少練習及比賽。嘗過帶傷出賽，結果傷上加傷，便明白跑步的確不宜「頂硬上」。2017年中，身體出現了一些小毛病及受傷，整整休息了幾個月，改善過後才參加了2017年尾天水圍舉行的10K賽，久休復出卻意想不到刷新PB 。這一次42分鐘成績，我深切明白到健康身體加上適當休息，才能在比賽發揮最好。

川內優輝在去年波馬雨戰中奪冠，黃美英亦在該賽中感受天寒地凍。她堅持到底，成績相當不錯。

從長跑領悟到，要愛惜身體，才能積極面對人生。做任何事都不易放棄，朝着目標做得更好！今年渣馬又到，目標要衝320，長遠要向315邁進。衝擊大關，當然有壓力，但必須努力。我為此參加全馬訓練班，接受有系統的訓練，志在有更大突破！預祝各位朋友在渣馬跑出好成績！

【步走族－雲集快慢腳，每月不同題目，蒐集不同感想。無論每公里4分幾、定一次最盡跑幾K，Sub3抑或行住過終點，只要想跑喜歡跑，歡迎在這裏相遇。】

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供；標題為編輯所擬】