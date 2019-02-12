【渣馬千金小姐】酷熱嚴寒夜上海　黃美欣練成的不止體能

編按：《步走族》在渣馬2月17日開賽前，繼續由「渣馬千金小姐」回顧自己的足跡。 千金小姐固然「走路」出色，不少亦擅長「跑山」。黃美欣的名字一再登上新聞，盡是不同越野賽中奪獎而回。 成為「千金小姐」，除了跑得快，亦要不怕捱。黃美欣很年青，第二次渣馬已經「入門」成千金，也有同樣又快又長氣的男朋友，山間與大路同樣並肩前進。 不過，感悟與突破，總歸要靠自己。黃美欣在上海那個燈光微弱、「提早入夜」的運動場，於嚴苛天候中，經歷比比賽辛苦更辛苦的事情。跑步如是，再艱難的環境亦然，一樣咬緊牙關向前走。

有人問我：「放工咁攰，天氣咁凍，仲去跑步唔辛苦咩？」

辛苦呀，但相比「成功做到一樣好輕鬆就做到嘅事」，「成功堅持完成一樣好刻苦，連你都唔肯定自己做唔做到的事」，所得到的成功感更大。

有些難關，必須超越自身能力才能克服，闖過去才可以突破自己。

撰文：黃美欣（2018年渣馬成績：3小時16分26秒）

（01齊跑相片）

還記得2013年渣馬挑戰初馬，報名時完全不敢想像自己如何跑完42.195公里，唯有立下目標向前衝：我要在20歳生日前完成一次全馬。目標看似遙不可及，但只要努力，萬事皆可達成。抽筋的痛苦，以至「撞牆」不足為懼，反之每一次磨練都可以推進自己，「升呢」面對更大挑戰。

2018年4月披上香港戰衣，出戰韓國新萬金馬拉松（按圖放大）

「What doesn't kill you makes you stronger」，當決定來年全馬要挑戰PB，自然要加強訓練量。除了跑會跑課，放學後也抽時間在學校附近路線慢跑，節省交通時間，換來訓練時間，跑上山頂、跑入赤柱是家常便飯。努力一年沒白費，2014年跑出3小時25分，第一次「鍍金」。不過，我不能滿足於這成績，自問可以跑得更快，於是更加努力練習。可惜，里數增加太快，超出身體負荷，2015年渣馬前終於出現傷患。

因傷無法練習，這段經歷銘記心中，珍惜隨心所欲奔跑的珍貴。挫折比起成功，令我學會更多。

正如不少全馬跑手，黃美欣縱橫路賽與山賽，毅行者不足15小時完成。

上海一寒暑 環境嚴峻不停練

2016年中，身在上海實習，不忘渣馬備戰。即使上海的夏天經常超過35度，冬天溫度跌至個位數，無阻訓練。幸運地認識到當地跑團，讓我不用孤身一人，在漆黑的運動場轉圈。而比賽辛苦的時候，就會想起一路走來有無數可以放棄的原因：傷痛、嚴寒、炎夏、霧霾、疲勞……既然沒有放棄，辛苦自不算甚麼。17年就在渣馬跑出當時的PB，3小時12分。

不論早晚，運動場都沒有亮燈，只靠四周商戶的微弱燈光照亮。

忠告各位有傷患的朋友，千萬別氣餒。日積月累的操練磨練身軀，一時三刻的傷患隨之而來。它可能影響你的體能，但無損你強壯的心靈，只要堅持到底，自有理想成績。

上山下海無難度，射程範圍還有三項鐵人賽。

追夢時光寶貴 凡走過必有所獲

不積跬步，無以成千里，跑過每一步，不會白費。輪班又如何？不能錯過每個跑步機會。也許身邊仍有人覺得，投放這麼多時間跑步，簡直浪費，賺錢才是正事。但錢可以買到各樣東西，唯獨買不到夢想。

一覺醒來，心中有夢想有目標，覺得活力充沛，2019年是我第七次參加渣馬全馬，期望見到各位戰友，一起奔馳賽道，努力向前，祝願各位無傷無痛，跑出理想成績。

黃美欣與黃暐璁這對跑步情侶，不時結伴出戰，如第一屆全國大學生越野錦標賽。

【步走族－雲集快慢腳，每月不同題目，蒐集不同感想。無論每公里4分幾、定一次最盡跑幾K，Sub3抑或行住過終點，只要想跑喜歡跑，歡迎在這裏相遇。】

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供；標題為編輯所擬】