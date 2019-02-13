【渣馬千金小姐】330任務完成　劉嘉欣全賴跑班「一家人」

編按：《步走族》「渣馬千金小姐」自白書，將會延續至本周六（2月16日）。 編輯在這跑季加入「Project 01」，跟隨同事兼教練M訂下的課表，有慢有快有間歇。以往隨意跑，如今快慢有道，全因M定下的大目標在前：半馬Sub 2。 教練一句話，不要問只要信，信他看得出你的斤兩，尚有潛能未盡發揮，正如千金小姐劉嘉欣（Karen）的千金路。 她形容最初自己亂跑，加入跑班才「認真做實事」。跑友推動衝完最後一圈，放假節目是約跑。 她看待跑班如家庭，看待教練的一句話，自不是「玩玩下」。「下年330」 ，跑不動也要走下去，「撐埋佢」。 跑步態度有好多種，獨樂樂也可眾樂樂，不妨找個跑班，探索志同道合的「家」。

「阿妹，下年渣打目標330！」2016年渣馬誤打誤撞跑出343後，教練笑道。

當時只覺得是句戲言，從沒想過可以成真……

撰文：劉嘉欣（2018年渣馬大會時間：3小時26分53秒）

（01齊跑相片）

初馬體驗：亂跑「狗衝」

相信絕大部份人和我一樣，為了減肥而開始跑步。2011年前還是個喜愛甜食、零運動的微胖女。開始跑步後，在網上認識了一班跑友，柴娃娃一起參加10公里跑步比賽。2014年一時興起抽中大阪馬拉松，成了人生的初馬。說起初馬，認真失威。沒有系統的練習，不良跑姿加上胡亂「狗衝」，賽前兩個月受傷了！初馬只能平平穩穩完成，耗時425。

對自己有要求，又想貪心走得更快。那時剛巧認識一位跑友，著我去他們跑班跑跑看。而跑班的教練，正是文首提到的教練。

小手拉大手，加入跑班。齊練齊戰，跑得溫暖。(本文作者提供)

跑班之樂：目標各異行動一致

有人為食而跑，有人喜歡一群人操練，有人偏向追成績。我因跑步而受過傷，訓練著重改善跑姿，同時因工作上的變動，希望有運動紓壓。跑班內大家目標各有不同，站在場上很和諧又沒有壓力，像個大家庭。因此，平時工作再忙，連朋友聚會都要讓路，每個星期到運動場報到。

對，衝圈好辛苦，最初很不習慣，常常在想「點解要咁辛苦？」跑到一半就想放棄。但一想到練習的目的，同學間的互相推動，就默默地一圈一圈走下去。

最後啦！就完啦！最後800頂埋佢！

沒有你們怎能堅持下去？

跑班之外，周末不停站，長課一起跑上山。(本文作者提供)

除了練跑，交叉訓練也很重要。2016年有幸和朋友組隊毅行者，同期自虐地報了數個10公里、越野跑及日本的馬拉松賽事。正因為教練一句「目標330」，又不想第一次毅行者就剪帶收場。由炎夏到寒冬，每周一至五練速度，周六、日又要back-to-back操山練長課，只好犧牲與朋友家人的聚會時間。沒有壓力，只想努力試試看。我想那時的堅持，以及幸運地拿到一點小獎項，正給我跑步及工作帶來滿滿的動力和能量吧！

跑步起初只為減磅，加入跑班跟隨系統教練，進步明顯。(本文作者提供)

「心沒有放棄，身就會跟隨」

常常聽到「心沒有放棄，身就會跟隨」，自小沒有運動細胞，唯獨性格執著，一旦開始不便會輕言放棄。還記得2017年渣馬，最後8公里累得快跑不動了。跑一會又行一會，跑道上認識或不認識的朋友見狀立即出聲打氣：

唔好行啊！一千蚊啊！

給我力量撐住跑回終點，最後跑出3:29，順利拿到2018波士頓馬拉松入場券；2018渣馬更帶點小幸運地拿到田總會員排名獎金，那是很大的鼓勵呢！

趕得切！撐得住！2017年驚險跑入330，闖入波馬喇！（本文作者提供）

熟悉與陌生，都是同行力量，推動我撐住跑回終點，329足夠入場2018波士頓馬拉松。去年渣馬帶點小幸運，拿到田總會員排名獎金。金錢事少，鼓勵事大！

好景不常，腳患再次出現，2019渣馬恐怕未能跑出佳績。不論時間如何，請別氣餒。不能練跑，伸展、器械等不同種類的交叉訓練，亦有助保持狀態。現在正好需要好好檢視自己，積極面對傷患，享受一下另一種跑步樂趣。217，渣馬跑道見！

【步走族－雲集快慢腳，每月不同題目，蒐集不同感想。無論每公里4分幾、定一次最盡跑幾K，Sub3抑或行住過終點，只要想跑喜歡跑，歡迎在這裏相遇。】

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供；標題為編輯所擬】