【渣馬千金小姐】陳佩珊奔向70回馬拉松　「練跑如終生研習」

編按：《步走族》邀請「渣馬千金小姐」書寫自己的跑步歷程，「大師姐」陳佩珊（Peggy）在香港馬拉松舉行前夕，壓軸出場。 尋覓千金的過程，有兩位千金小姐都推介我邀請Peggy。果然，Peggy的故事從錯誤開始，帶着堅持與毅力，紀錄一次又一次跑上高點。明天是她的第70回全馬賽事。 長長文字，如香港跑界一則「近代史」小結：大路之王、金一哩，當然還有千金小姐。2006年渣馬首設「千金獎」，她期待滿滿卻發揮失準，失望得幾乎放棄再跑。但心念一轉，繼續跑下去。如今，千金小姐是年度任務，Sub3、香港代表，再跑下去，大概只有一個終點：「跑到不能再跑為止。」 「渣馬千金小姐」自白書到此為止，《步走族》希望各位跑友如Peggy，長跑長有。

從2005年開始已經參加全程42.195公里的渣打香港馬拉松了，至今已經完成了14場渣打香港馬拉松。

撰文：陳佩珊（2018年渣馬大會時間：3小時11分33秒）

2018渣打馬拉松大會時間：3小時11分33秒。（01齊跑相片）

我的第一場路賽

從小覺得自己能長高一點是非常好的，所以游泳是小時候常做的運動，到大專學習的時候，參加了泳隊，有一位水陸皆能的隊友，給我遞來了一張比賽報名表，我就完成了「大路之王」一系列三場的賽事，看到了冠軍跑手的風采，自己卻未能名列前茅，只得到一個Adidas袋子為安慰獎罷了。

我從此開始了跑步生涯，以前賽事規模不如現在，參加人數不多，選手表現卻非常出眾！如要在10K跑贏前方跑手，要跑快幾分鐘，並非易事！當年對田徑訓練一無所知，工餘的週末參加跑步比賽，可謂飢不擇食：越野聯賽、水塘盃、經典的金一哩、毅行者，還有三鐵。

42.195公里全馬，從沒想過！

2009年。（圖片由作者提供）

我的初馬 起於誤會

2005年外遊回港，朋友替我領取跑手包後傳來驚嚇消息：我在2月底渣馬參賽項目是全馬，而非半馬。不論誰犯錯，主辦單位「企硬」不能改，只能選擇「跑唔跑」。

從沒針對全馬的訓練，比賽時還不停埋怨為何出錯，跑完半馬已經耗盡精力，卻要「跑多一次」，肯定了超過4小時才能衝線。不斷想、不停跑，完成半程後開始下雨，心想如果跑半馬已經完事了。冷雨灑在疲累身軀、腳掌麻木，面部僵硬、嘴唇發紫，靠意志撐回終點，卻找回心靈安慰。完賽時間3小時30分左右，不用4小時。

初馬在意外加驚喜中完成，第二馬不消一會就到，3月廈門馬拉松在觀眾連串「美女加油！帥哥加油！」之中跑出3小時24分。

2010渣打馬拉松。（圖片由作者提供）

失落初代「千金小姐」

2006年渣馬增設鼓勵獎金，本地男跑手在3小時內完走，及女跑手在「330」內完成，可獲一千元獎金。

想起廈門馬拉松成績，我估計有力成為初代「千金小姐」，戰意與動力上升，結果卻失望。這次比賽常常看錶，欲監察及調節配速。不過，練習不足又不當，工時太長欠休息，加上臨場配速紊亂，策略完全失敗，跑出人生最慢、最不濟的全馬。衝過終點，猶如苦難中「執返條命」，而我眼前，是一眾初代千金小姐興高采烈，互相慶賀。

陷於低谷

這一戰，令我跌入人生低谷。才不夠一年，竟然慢超過廿分鐘，是年紀老了，身體機能衰退了吧！

我一度想過跟相處了十多年的跑步生涯，徹底分手。之後的跑步比賽提不起勁，毫不想跑，慢走一、兩公里也覺得漫長。可是「姣婆守唔到寡」，好動的我忍不住腳要運動，而且「唔跑冇話題」，一年一度渣打馬拉松還是要參加。2007年的賽果沒有驚喜，千金小姐沒我的位置，完賽只為對自己堅持練習，有個交代。

2010渣打馬拉松。（圖片由作者提供）

跑友引領 走出工作困局

跑步的朋友來自五湖四海、各行各業，和跑友對話沒有壓力。我不用像上班戴起修飾過的面具，跟上司謹慎合作，向客戶阿諛奉承，跟同事謙恭有禮。這些跑友讓我認識到工作以外的職業、待遇和環境等，眼界大開。工作上受委屈，跟跑友吐苦水，總有人有共鳴。帶着工作辛酸，然後在運動場跟跑友談笑、狂奔，在急促呼吸聲中逢人過人，煩惱憂慮一掃空。

既然工作上努力得不到合理回報，就把心思和時間放在跑步，氣力、時間與汗水，絕對不會白費。我逐漸藉跑步紓解工作壓力，相約練跑機會愈來愈多。

除了跑友，還有「跑伴」。2008年買入的跑錶，這種衛星定位計算距離的設備並非流行，要在Amazon網上落單，送到美國朋友的家，再託朋友帶回來。這隻錶電池體積大，而且「食電」，但它對我非常忠誠，記下訓練的軌跡。

2011渣打馬拉松。（圖片由作者提供）

圓夢成為「千金小姐」

這些跑友與跑伴，不知不覺中造就了我的夢想。2008年賽事初嘗「330」內完成，首次成為千金小姐。那些年代還有隆重頒獎儀式，在渣打銀行總行舉行。跑友盛裝出席，上台接收支票，事後互道比賽經歷與練習心得。09年亦蟬聯千金小姐，完成時間比去年快10分鐘之多。

2012渣打馬拉松。（圖片由作者提供）

賭徒心態有賭未為輸

渣馬後個多月，在韓國首爾馬拉松把成績推至3小時6分左右，Sub3已非遙不可及。這是跑手的里程碑，也是榮譽。目標就在不遠，我猶如賭徒懷着「有賭未為輸」的心態，只要能比賽，就有PB機會！

首爾後一星期的兩個月內，我先後到台灣墾丁及日本長野參加馬拉松，成績未見進步，反而回落至渣馬的水平，深感失望。無知的我以為只要勇往直前，就可以跑得快，其實雙腳頻繁出戰，已經到達臨界點。終於發現右腳變成了扁平足，腳底筋膜超出負荷而發炎，需要治療及強制休息，幸而只是停跑三星期。

「武林秘笈」 復元跑出Sub3

休足時間，我自覺仍可進步，只是練習不得其法，於是細閱田徑訓練書籍。我像有一位「啞教練」專業而貼身指導，參考馬拉松訓練計劃，跟足練習和休息指示。克服傷患，終於在2009年尾韓國首爾中央日報馬拉松Sub3。前半段非常興奮，後半段步伐慢下來了，但在直且闊、兩旁掛滿金黃葉子的銀杏樹並木道，拼命超越那個3小時官方領跑員，衝過終點的那一刻，好像贏了全世界。

2008、09年分別完成了7個馬拉松、10年8個、11年增至10個。我恍如成吉思汗東征西討，征戰年年，足跡踏遍歐亞。巴黎、米蘭、柏林、哥本哈根等，亞洲也有台北、東京等。自從09年首爾Sub3的 PB後，成績再無明顯突破了，且漸漸下滑。

2013站上渣打馬拉松頒獎台。（圖片由作者提供）

目標背後的努力

練跑與工作，難以完全配合。曾經一星期兩天要從港島到深圳辦公室工作，來回花費超過4小時，唯有回程時在沙田城門河練跑。疲累的時候跑得慢，回到更衣室已經過時，「阻人收工」被職員訓示。回家的時候，灰姑娘的馬車也快變回南瓜了。

2015渣打馬拉松。（圖片由作者提供）

汽車論

我覺得每一位跑手好像一輛汽車，體格強健有跑步天份的年青小伙子，有如法拉利跑車，他們鍛鍊好駕駛技巧，就可以有參賽格蘭披治大賽的機會了。

我贈自己這一句："Age is a fact but it's not everything."我笑言自己是一輛中古「大發仔」私家車，無論怎樣鍛鍊，始終都不能超越法拉利，不能達到參加格蘭披治大賽的水平！就在有限的時間，能改善的範圍內盡量做到最好。常說男女平等，田徑上絕對不可能，人類之中女子在這方面比較弱。不過，跑馬拉松是一種宗教，是一種執着，也是一種承諾，練習彷彿是一個終生研習的項目。

2017年再次代表香港跑亞洲馬拉松賽。（作者提供）

再嘗Sub3 首披香港戰衣

以為拉松成績不進反退，2013年中幸運得到世界級教練指導，學習了一些基本田徑訓練。這些訓練在日本、美國等地，其實是學校體育科的教學範圍了。這機會令我學懂技巧，更領會到較為專業運動員態度。

受到較專業訓練後，再以「Sub3」為2014年渣馬目標。這一次雖然跑出個人最快的渣馬成績，但後勁不足，無法達成目標，深感慚愧。但年未再戰法蘭克福，輕鬆上路卻愈跑愈勁，35公里後繼續加速，走出人生最快全馬！

2015年渣馬同場舉行亞洲馬拉松錦標賽，有幸獲選代表香港。加緊練習，希望跑出好成績，不負所託。可是披上這戰衣，如背負千斤重擔子，臨場發揮未如理想，比去年的渣打馬拉松還要慢。

再次代表香港參賽

不論哪一次賽事，卑微的我只能在賽道上盡力完成賽事。2017年再次代表香港出戰亞洲賽，相信我是歷史上最年長的一位參賽者。也許有人覺得：「現在香港沒有運動員了，找一個這麼年長的人做代表！年青的跑手去了哪裏？」

珍惜光陰 把握機會

對此，我記起蘋果公司前主席Steve Jobs於2005年在史丹福大學一個畢業典禮上演說內容：

Don't let the noise of other's opinions drown out your own inner voice. And most important, have to courage to follow your heart and intuition.（最重要是鼓起勇氣，隨自己的心和直覺前行。勿讓他人的意見淹沒自己內心的聲音。）

難道怕被人取笑，就拒絕參賽？我隨心選擇了自己意願，以免日後後悔，做出人生最遺憾的決定。2017這一年，給我在漫長的跑步路途上，添上光彩！

Steve Jobs的講辭還有另一句：＂I live each day as if it were my last.”

要珍惜光陰之餘，我把它改為：“I run each race as if it were my last.”

珍惜能跑的時候，老去是人生必經階段，就像夕陽的餘暉一樣，雖然燦爛，但轉眼便消失，被黑暗統治。且看千金小姐的榮譽延續多久，戰至何時才失去完戰全馬的能力。

明天的香港馬拉松，我希望在人生第70場馬拉松，再次封號為「千金小姐」！

【步走族－雲集快慢腳，每月不同題目，蒐集不同感想。無論每公里4分幾、定一次最盡跑幾K，Sub3抑或行住過終點，只要想跑喜歡跑，歡迎在這裏相遇。】

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供；標題為編輯所擬】