【跑步人誌．Lukas】旅居香港的肯尼亞跑手　快慢取決於心有多強

肯尼亞與香港距離超過8000公里,縱使遙遠,但阻不到香港跑手遠赴非洲學藝。 不過就算跑手們返港後分享所見所聞,都像隔了層紗,我們都不能通徹了解肯尼亞跑手訓練方法。 世事無絕對,來自肯尼亞的Lukas Wambua Muteti(Lukas)旅居亞洲,並在ASICS的課程訓練跑手。肯尼亞人親身解說,他們的長跑態度,值得細味。

馬拉松最佳時間2小時13分的肯尼亞跑手Lukas Wambua Muteti(Lukas),過去3年旅居香港和台灣,開班授課。我直接問他,如何能跑得快,他也不轉彎抹角,「Three things. Be determined, be disciplined and stay focused」。

Lukas鼓勵跑手,想進步就必須多與同伴交流,「收收埋埋」並非進步之法。(ASICS提供)

Be determined

Lukas經常聽到學生說訓練內容難度太高,但落場練習從未有人完成不了,他認為這關乎意志,只要「Believe in yourself」,看似難度高的訓練,都能完成。

在ASICS的訓練營中,Lukas帶領跑手在運動場繞圈,均速跑後是變速跑,跑手們有快有慢,就是沒有人放棄。跑後,跑手吃早餐,之後再跑12公里,大部份人未嘗過連跑兩課,其中一名成員最長跑步距離只有10公里,但大家都逐一完成。Lukas滿意地說:「長跑沒有捷徑,艱苦訓練,就能輕鬆取勝。」肯尼亞有7000名全職跑手,只得300人有品牌贊助,欠缺堅定意志,怎能脫穎而出?

Lukas說,「train hard or go home.」(ASICS提供)

Be Disciplined

肯尼亞有兩項事物聞名於世,分別是咖啡和跑步。「我知道咖啡在香港很貴,但在肯尼亞並不值錢,他朝來肯尼亞,我送你們兩大包。」Lukas在肯尼亞的身分正是跑手和農夫,生活簡樸有序,符合長跑選手所需。香港物質豐盛和工作壓力大,要吃得清、休息充足和作息定時,近乎奢侈,但想當一名好跑手,就要知其不可而為之,正如Lukas所說,「If you wanna be better,go hard or go home」。

Stay focused

Lukas直言,練習一定會累,甚至感到痛,但不是停下的理由。「沒有輕鬆的長跑。你要感到辛苦,第二天就進步了。」ASICS訓練班中有男有女,他間中會請女跑手跑在前面,男跑手緊隨其後,原因是「Train as a team, Run as a team」。一班人一起練習就要一起進步。每當跑手想放棄,他就會指住自己的太陽穴說「Focus on your mind」。停下的理由很多,能否堅持就看內心是否堅韌。

隊伍不一定要快的跑在前,一起跑都是「good pacing」。(李澤彤攝)

Lukas自幼已與跑步密不可分,上學都要揹住書包跑10公里,多年來從未言倦,這次為期一個月的訓練,我已從學員們言談和行為間,感受到Lukas的感染力。

