【跑步人誌．Lukas】旅居香港的肯尼亞跑手　快慢取決於心有多強

肯尼亞與香港距離超過8000公里，縱使遙遠，但阻不到香港跑手遠赴非洲學藝。 不過就算跑手們返港後分享所見所聞，都像隔了層紗，我們都不能通徹了解肯尼亞跑手訓練方法。 世事無絕對，來自肯尼亞的Lukas Wambua Muteti（Lukas）旅居亞洲，並在ASICS的課程訓練跑手。肯尼亞人親身解說，他們的長跑態度，值得細味。

馬拉松最佳時間2小時13分的肯尼亞跑手Lukas Wambua Muteti（Lukas），過去3年旅居香港和台灣，開班授課。我直接問他，如何能跑得快，他也不轉彎抹角，「Three things. Be determined, be disciplined and stay focused」。

Lukas鼓勵跑手，想進步就必須多與同伴交流，「收收埋埋」並非進步之法。（ASICS提供）

Be determined

Lukas經常聽到學生說訓練內容難度太高，但落場練習從未有人完成不了，他認為這關乎意志，只要「Believe in yourself」，看似難度高的訓練，都能完成。

在ASICS的訓練營中，Lukas帶領跑手在運動場繞圈，均速跑後是變速跑，跑手們有快有慢，就是沒有人放棄。跑後，跑手吃早餐，之後再跑12公里，大部份人未嘗過連跑兩課，其中一名成員最長跑步距離只有10公里，但大家都逐一完成。Lukas滿意地說：「長跑沒有捷徑，艱苦訓練，就能輕鬆取勝。」肯尼亞有7000名全職跑手，只得300人有品牌贊助，欠缺堅定意志，怎能脫穎而出？

Lukas說，「train hard or go home.」（ASICS提供）

Be Disciplined

肯尼亞有兩項事物聞名於世，分別是咖啡和跑步。「我知道咖啡在香港很貴，但在肯尼亞並不值錢，他朝來肯尼亞，我送你們兩大包。」Lukas在肯尼亞的身分正是跑手和農夫，生活簡樸有序，符合長跑選手所需。香港物質豐盛和工作壓力大，要吃得清、休息充足和作息定時，近乎奢侈，但想當一名好跑手，就要知其不可而為之，正如Lukas所說，「If you wanna be better，go hard or go home」。

Stay focused

Lukas直言，練習一定會累，甚至感到痛，但不是停下的理由。「沒有輕鬆的長跑。你要感到辛苦，第二天就進步了。」ASICS訓練班中有男有女，他間中會請女跑手跑在前面，男跑手緊隨其後，原因是「Train as a team, Run as a team」。一班人一起練習就要一起進步。每當跑手想放棄，他就會指住自己的太陽穴說「Focus on your mind」。停下的理由很多，能否堅持就看內心是否堅韌。

隊伍不一定要快的跑在前，一起跑都是「good pacing」。（李澤彤攝）

Lukas自幼已與跑步密不可分，上學都要揹住書包跑10公里，多年來從未言倦，這次為期一個月的訓練，我已從學員們言談和行為間，感受到Lukas的感染力。

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