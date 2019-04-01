【01齊跑．跑步平台】博愛老夫子虛擬跑　完成5K獎你甜點配奶茶

「01齊跑」跑步平台又有全新虛擬跑，繼續「請你食嘢」！ 繼扶輪超馬虛擬跑送餐券後，我們今次與4月14日的「博愛x老夫子香港慈善跑2019」合作，無論你有否報名參賽，都可以一齊挑戰。立即加入「01齊跑」，綁定裝置後參與「01齊跑－博愛x老夫子香港慈善跑2019」虛擬跑，累積5公里並同步數據（Sync數據），立即送迷你恆香老婆餅及金記奶茶。名額有限，先到先得。

《01體育》已於01 app推出「01齊跑」服務，首兩回虛擬跑活動「扶輪超馬虛擬跑」及東馬精品大挑戰，相當受歡迎，在此感謝各位支持。既然大家躍躍欲跑，當然要繼續向前。

用戶可由4月1日至4月14日，參與「01齊跑－博愛x老夫子香港慈善跑2019」虛擬跑，將跑步數據Sync至「01齊跑」，累積完成5公里，即可獲得恆香老婆餅一個及金記奶茶一罐。達標用戶可於4月14日慈善跑當日同場的嘉年華換領，名額有限，先到先得。

尚未加入「01齊跑」？心動不如行動，立即【按此進入】下載。下載後按照下列教學圖，成為「01齊跑」成員啦！

1）進入HK01 App，並在下方的導航列選擇「服務」（右二）。

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當然亦要參加我們的挑戰活動，贏豐富獎品！

跑完步，Sync數據，累積5公里，就可跟住下圖於01 App兌換老婆餅和奶茶Coupon！

「01齊跑」把你努力得來的跑步訓練數據，轉化為禮物、比賽名額甚至慈善捐款。想立即參加或者了解玩法，立即按下文連結。用戶請留意，現階段的「01齊跑」只限Garmin及Apple Health，之後將陸續增加其他運動裝置及手機應用程式，讓更多人一齊跑一齊玩。

真實個案：「光速嘻」已把38公里的跑步數據同步到「01齊跑」，區區5公里只是小菜一碟，記得提提他參加「01齊跑 博愛x老夫子香港慈善跑2019 」！

【01齊跑．跑步平台】幾個動作成為01跑手 同步跑步數據換獎品