【體物寫志】新一代Vaporfly NEXT%　倫敦馬拉松一跑便知龍與鳳

去年4月，肯尼亞傳奇跑手基柏祖治（Eliud Kipchoge）於倫敦馬拉松穿起首次穿起改良版本的VaporFly Elite Flyprint上場；同年9月，他於柏林馬拉松以2小時01分39秒創下新世界紀錄。 同一個進程，彷彿在重複一遍。本周日（4月28日）倫敦馬拉松前，Nike公布新一代ZoomX Vaporfly NEXT%，並於當地限量上架。今次換上英國長跑名將法拉（Mo Farah）率先穿上比賽，到底這雙不斷助多國跑手破紀錄的競賽鞋，新一代有何能耐？比賽將至，當日便知龍與鳳。

我想，入來看新一代VaporFly跑鞋資訊的各位，都不用多解說這個跑鞋系列對馬拉松界帶來的影響，到底有多震撼。這個系列自2017年由旨在挑戰全馬Sub 2的「Breaking 2」計劃揭開序幕後，兩年間接連有基柏祖治打破世界紀錄、大迫傑刷新亞洲紀錄、甚至連美國超馬名將希朗（Camille Herron）於Tunnel Hill 100英哩創下的女子世界紀錄，皆是「4%」的傑作。當然，只要有馬拉松比賽的一日，就一定有繼續突破的可能，無論跑手還是跑鞋科技，都有進步空間。細節決定成敗，新一代的Vaporfly NEXT%，正是基於精英運動員過去兩年穿著的表現和感覺，然後微調的新成果。

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ZoomX Vaporfly NEXT%（品牌圖片）

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ZoomX Vaporfly NEXT%的改良方向主要源於基柏祖治，以及40年來首名於紐約馬拉松奪冠的美國女跑手費蘭根（Shalane Flanagan）的意見入手。前者作為世界紀錄保持者，他總結去年柏林馬拉松，認為當日狀況比較潮濕，4%的抓地力是最美中不足的環節；費蘭根則表示，她在波士頓馬拉松遇上暴雨，4%吸收雨水後，重量漸漸增加，降低跑步速度。由此得知，「耐水性能」成為新一代VaporFly跑鞋集中改善提升的環節。

基柏祖治認為，4%的抓地力方面是他在破世界紀錄當日，整體發揮上最美中不足的環節。（GettyImages）

總結Next%主要的改良：增強耐水性能、加厚中底比例調配。（品牌圖片）

NEXT%主要由鞋身材質、中外底的物料調配方面改良，以達至更佳的前向彈性和筋腱保護，包括它首次採用的全新Vaporweave鞋身物料，比之前用的Flyknit物料更為輕量，亦具充足透氣性能，而且防水功能更強，即使下雨都能隔絕水份。

設計師亦參考多個精英運動員跑動時觸地的運動軌跡，改良出更深的凹槽以增強前掌的抓地力，波浪狀的花紋則輔助跑手於轉向時靈活穩定地左右移動，即使在潮濕或濕滑環境之中，亦能減少環境對跑鞋本身的影響。此外Next%的中底厚度亦有所增加，中底ZoomX泡棉增加15%，前向加速關鍵的內置全掌型碳纖維推進板亦得以保留，因為經品牌運動實驗室測試及兩年來的事實證明，這種設計確確實實地增強了能量回饋。但同時它的前後掌差亦由從原來的11毫米，降低至8毫米左右，以平衡雙腳觸地時的穩定度與離地時最大限度的能量回饋。

英國長跑名將法拉很大機會率先穿上NEXT%參加倫敦馬拉松。（品牌圖片）

由數據上看就是這樣了，到底新Next%能否延續4%當年平地一聲雷的震撼，周日倫敦馬拉松自有分曉。但正如法拉在賽前所說：「作為一名運動員，我始終期待著下一次突破。」一雙鞋的性能再好，其實還是需要運動員本身的努力，才能成就每個人各自的跑步故事。相對於看到運動員的成功故事，我還是期待Next%於緊接夏日有機會於香港上架的時候，親身一試，始終跑鞋對跑手的輔助性能，還是自己的體驗最為真實。

法拉在賽前所說：「作為一名運動員，我始終期待著下一次突破。」（品牌圖片）