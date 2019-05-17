【01跑記】記者點止寫文　要跑步兼顧客戶服務還要⋯⋯

「周身刀，張張利」，但我們這一代，若靠「一招走天涯」只會慨嘆「搵食艱難」，記者正是寫照。 我們未必周身刀，張張利，但不能只得一張刀，而且每張都不能生鏽。只依靠一個技能，容易被淘汰。 除非，你的刀很卓越，可以一刀封喉。

今篇跑記分享我們日常工作。搜尋各地新聞、採訪和撰文，是記者的典型工作。時移世易，拍片和剪片都是當今記者常見技能。我曾在「01測試」小試牛刀，發現自己欠缺這些才能，結果更把電腦內編輯影片程式，統統刪除。

既然欠缺某項工作所需的才能，就發掘屬於自己的才能，令工作更順利。自己喜歡理論和閱讀，決心持續考取運動相關教練牌照，加上身旁有高人指點，定期跟他們學習。其實，不單記者要增值，部門也要，例如「01體育」。

武備志同事早前主辦武博大會，相當熱鬧。（梁鵬威攝）

「01體育」有新聞報道，亦舉辦及參與各項活動，早前的香港武術及搏擊運動博覽就是一例。負責同事積極籌備，協力同事在百忙中抽空，走到場地擔任不同職務。我的參與微不足道，不敢「知少少，扮代表」，所以把重點放回與跑手息息相關的「01齊跑」。

與我們緊密聯繫的跑友，該會被「01齊跑」洗版，這是我們今後的重點項目。透過送出日本馬拉松名額連住宿和藍牙耳機等虛擬跑活動，呼籲跑友同步數據到「01齊跑」。這僅僅是第一、二步，我們目標不止集結數據。

水戶馬每年吸引約一萬人參加，氣氛熱鬧。（twitter）

跑步很實在，網絡世界既虛又實，將兩者穿連結就是我們想做的事，早前的扶輪超馬和老夫子跑就是兩者合一。現在「01齊跑」有里數排行榜、儲獎章、送禮挑戰和跑步文章，往後該會連結大家的賽事照片、慈善活動，怎至各地馬拉松大賽等，跑友們就可一起跑向世界。當然，會員人數充足，才能做下一步，大家都按以下連結支持吧。

完成42K請你跑全馬 水戶馬拉松五大優點

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現正送出名額的水戶馬拉松，賽事後段將圍繞千波湖的行人徑跑一圈，可見湖中天鵝。（路斯攝）

職責所在，我經常撰文，文章放到社交媒體後卻遇到一大難題，就是有多少人讀到，取決於社交媒體派送。以為「01體育」有11萬追隨者，「跑手接龍」群組有超過七千成員，不等於相同數目的跑友看到，且往往很少。社交媒體把文章傳播到大約五分之一的讀者，已算不俗。我們就像農夫，有汗出，很少糧出。因此，各大傳媒都想盡辦法，減少依賴社交媒體。「01齊跑」專為跑手而設，剛剛更新版面後特地設置「跑文推薦」欄，希望跑友不單止同步數據，亦更多機會讀到我們的文章。

跑手接龍活動將會繼續，下次玩甚麼好呢？（區嘉俊提供）

最後，我們收到不少跑友意見，當中有些是這樣：

為甚麼只能用Garmin錶？

未做到款款錶都得，就唔好推出市場。

程式有問題就唔好出街！

既為用家，亦為團隊成員，兩方面的感受都能理解。作為團隊成員，每天都知道負責技術的同事忙得不可開交。不過，不同品牌的錶，電腦程式員要分開處理。如果運動錶有3個品牌，同一件事就要處理3次。老闆給你的工作，你會全部同時完成嗎？

我們在起步階段，程式正在持續改良。但就算同事有三頭六臂，都未能應付3倍工作量，若不按部就班，效率只會變差。「01齊跑」是互動程式，正在根據坊間意見持續改進，自然不會是完美化身般推出市場。

跑步沒有捷徑，必須拾級而上，工作與「01齊跑」都是一樣。

01跑手Maverick Facebook專頁 : 賣文說跑

秉承「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑步手，並會定期舉行跑步活動，將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組。

汗水變獎賞，你的每一步更具意義。「01齊跑」跑步平台已於《香港01》App上架，登記成為01會員，進入「01齊跑」選擇「馬上成為01跑手」，綁定跑步裝置，每次練跑後Sync數據，即可用跑步里數換獎品、做善事、甚至贏取海外馬拉松名額！

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