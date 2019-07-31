【東京馬拉松】申請抽籤明開始　沒有中獎的3個替代方案推介

跑手注意！又到一年一度「入飛」抽東馬時間。 「東奧年」2020東京馬拉松公開報名將於明日（8月1日）早上接受報名，大會今年沿用抽籤方式，決定26370個全馬名額花落誰家。 又期待又怕受傷害，擔心「抽唔中」？以下3場馬拉松，舉行時間與東馬相近，部分已開始報名。就算失落也不要消失希望，無緣東馬，也可以體驗日本全馬。

東馬官方網頁（https://www.marathon.tokyo/）將於日本時間8月1日早上10時至8月30日下午5時公開接受報名，海外跑手報名費為18200日圓（約1310港元），抽籤結果將於9月底公布。

來年賽道沿用2017起使用路線，從東京都政府辦公室起步，跑過市內多條大道，在東京站前行幸通衝線。賽事限時7小時，初哥老手一樣適宜。

東京馬賽道經過著名的東京鐵塔。（資料圖片／余俊亮攝）

貴為六大馬中唯一亞洲賽事，又是旅遊熱點，東馬受香港以至亞洲跑手歡迎程度，可想而知。最近3屆東馬，一般報名階段均逾12人爭一個全馬名額，如2019年的賽事有330271人，爭奪27320個名額。

每年東馬公布抽籤結果，網上總是一片「又抽唔中」哀嚎。有心挑戰全馬，失落東馬便告一場空，實在可惜。入飛東馬之餘，留意京都、北九州及鹿兒島馬拉松，作為東馬的「補飛」賽事。

考驗實力與運氣的東京馬拉松，接受報名。（資料圖片）

東京馬拉松今年在雨中舉行。（視覺中國）

1. 京都馬拉松

京都馬是香港跑手另一心水賽事，現正接受報名並已超過1.6萬人參賽名額，故將以抽籤方式決定名額誰屬。路線經過京都市內多個名勝，如嵐山渡月橋、上賀茂神社等。

京都馬拉松 日期：2020年2月16日 報名期：即日至9月2日，抽籤決定名額 限時：6小時 報名費：17000日圓（約1225港元）

2. 姫路城馬拉松

世界遺產姬路城一帶古色古香，起點終點都可以看見姬路城，而且參賽人數7000人，規模較少但氣氛好。

日期：2020年2月23日 報名期：即日至8月22日，抽籤決定名額 限時：6小時 報名費：10000日圓（約720港元）

3. 鹿兒島馬拉松

九州南端的鹿兒島以火山聞名，與東馬同日舉行的鹿兒島馬，超過半程沿鹿兒島錦江灣海岸作戰，除了途經市內名勝，亦可以邊跑邊看到著名的櫻島火山噴煙，實屬特別體驗。

日期：2020年3月1日 報名期：8月26日至9月13日，抽籤決定名額 限時：7小時 報名費：10000日圓（約720港元）

鹿兒島馬拉松大部分路程都在海邊進發，長時間欣賞到櫻島火山。（網上圖片）

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