【搵鬼跑．潘紹聰】抵達終點　被詛咒的棺材就在面前！

「搵鬼跑3.0」團隊來到終點華富邨了； 身體上的疲勞稍稍放鬆，心靈上的恐懼卻再上高峰； 原因是過鬼王潘紹聰（Edmond）決定在終點位置講的鬼故事，發生的地點就在團員眼前。 （內容只供參考之用，其準確性及完整性，《01體育》一概不作任何明示或默示的保證）

華富邨是港島南區的一個公共屋邨，60年代由於香港政府興建大量公共房屋政策展開，令這個地帶得以開拓，並由1967年開始陸續落成。雖然是公共屋邨，但由於這裡背山面海的地理位置，與毗鄰一眾豪宅同樣擁有無敵大海景，令華富邨本身亦有「平民豪宅」的稱號。

除此之外，這裏另一個知名的地方，就是「猛鬼」傳說特別多，原因或許與這個位置本身的用途有關。原來在香港開埠初期，這裏稱為「雞籠灣」，規劃作為華人墳場。1940年代的日治時期，更加被用作日軍的亂葬崗，埋葬慘被殺害的無數香港市民。後來大興土木時，傳說當時大量墓碑和骸骨，就被直接推落沿岸的海旁，未有移走的則一直埋藏在屋邨土地之下。

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位於華富南巴士總站地下位置建有一個不明用途的公共空間，十分突兀地存在。

據主持靈異節目多年的Edmond說，的確從華富邨居民中聽過很多鬼故事，但與很多地方都不同，這裡居民聲稱的經歷大多零碎，鮮有一些「有頭有尾」的故事，或許跟靈異事件的數量太多亦太平常有關。但講到當中最知名的一個，絕對是那個傳說中「被詛咒亦不能移動的棺材」，而傳聞中棺材至今依然放置的位置，正是這次「搵鬼跑3.0」的終點。

抵達終點，Edmond向團員分享身處位置的靈異故事。

位於華富南巴士總站地下位置與山坡下的華基樓對外，建有一個不明用途的公共空間，十分突兀地存在；奇怪在於，如果要連接巴士總站外的道路與山坡下的樓宇，根本直接建一條樓梯即可，但時至今日，居民其中一條回家路，依然需要走一個大彎穿越這個公共空間，才可以走到本身理應可以興建樓梯的位置繼續行程，設計非常不合邏輯。傳說，就是因為上世紀興建這條屋邨時，工人就在這個位置發現了一副棺材，正常處理之時，嘗試移走它的工人總會發生一些不幸的意外，令所有工程人員都不敢妄動它。最終設計亦是為了遷就這個詛咒棺材而作出的方案，相傳這副入面還放有殭屍的棺材，至今依然放在華富邨的這個角落。

這面水泥牆背後，就是傳說中被詛咒的棺材位置。

「搵鬼跑3.0」團隊來到這個公共空間作為活動的終點，面前的水泥牆背後，就是傳說中棺材的位置；而旁邊有一道上鎖的門，據說是入面是一些水務設施或放置公共雜物的政府土地，卻與棺材同在；聽附近街坊所稱，水泥牆也是近十多二十年才建造，本身沒有太明顯的區隔；而據Edmond曾經訪問過一些前輩級的社區組織成員，他們都承認這個被詛咒的棺材的確存在；大家如果跟著這條跑道跑經華富時，又敢不敢走過這個位置探過究竟呢？

鎖上的鐵門，藏著這個傳說的答案。

說實話，即使當晚跑團的人數很多，但身處那充滿樑柱和水管的通道，昏黃燈光加上炎夏夜吹來不自然的涼風，令人不安的視覺與觸覺元素齊全，氣氛確實有點詭異……

（內容只供參考之用，其準確性及完整性，《01體育》一概不作任何明示或默示的保證）

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