【傷健長跑】輪椅跑手克服病患後遺症　靠雙手「跑」出不一樣人生

長跑的意義不只強身健體，更為生活添上色彩。朱潤明（William）和郭紀旻（Karen）因小兒麻痺和大腦麻痺而行動不便，生活處處碰壁。兩人經朋友介紹加入香港傷殘青年協會輪椅隊（傷青隊），以輪椅代替雙腿，「跑」出不一樣的人生。「香港迪士尼樂園10k Weekend 2019」的「怪獸公司3公里賽」，將是他們跑步生涯的里程碑。

William半歲時受病毒感染，高燒不退，當家人發現他雙腿未能活動，求診時已證實雙腿神經已受傷害，患上小兒麻痺症，自此要以腳架和拐杖協助步行。小男孩沒因為自動不便而遠離運動，因為「同學仔」的體諒與鼓勵，他仍能享受足球的樂趣，就算因為只能用手無法用腳，花足8年時間，仍堅持學會自由泳與蛙泳。

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Karen（前排左）和William（前排右）即將參加「香港迪士尼樂園10k Weekend 2019」的「怪獸公司3公里賽」。（廖雁雄攝）

唯獨「坐輪椅」這回事，William曾經抗拒，「只有病人或失去活動能力的人，才會用輪椅」，直至他看到傷青會輪椅隊成員，坐在輪椅在運動場奔馳，加上其他隊員極力鼓勵，他終在2012年加入輪椅隊，從傷健長跑享受速度度，更發現這是建立信心的舞台。「以前用腳架、手叉行數百米，已經很累。但當我第一次以輪椅由烏溪沙站『碌』到大圍站時，這10公里的路程令我的信心愈來愈大。」

建立信心背後，是William每一課的艱苦訓練，重新學習呼吸節奏，也要不斷來回斜坡鍛煉臂力。2014年開始，他與隊友一同到大連、長沙和鄭州等地參賽，從3公里開始，到2018年12月於中山以4小時30分完成人生首場42.195公里，這是他最難忘一役，因為過程遠比想像中艱辛。「那次要上3條橋，經7條隧道，加上天雨濕身，失溫令我於30公里時已手震和手指麻痺，但仍能在預期時間內完成。」除了馬拉松，他更帶同戰車環遊世界，到過瑞士、德國和比利時等地，「輪椅使我愈走愈遠」，這些畫面令他多年來一直在輪椅運動堅持。

William曾經認為能力不足的人才坐輪椅，但他最終戰勝心魔，更在傷健長跑跑出佳績。（廖雁雄攝）

生活不便曾令William因為無法參與某些活動而失落，他曾因室內籃球場的場地管理員擔心輪椅會弄花地板，被拒諸門外，即使是現在的訓練基地將軍澳運動場，也經眾人多年努力爭取，才能於此練習。傷健共融是漫長的過程，幸好經過長時間的磨合，彼此都能體諒，William也因傷青隊的群體活動變得開朗。傷健人士的心路歷程，我們未必全然理解，William選擇以教練和同路人身分鼓勵身邊人，「現在會一對一帶C組（年資最淺）的隊友，分享推輪椅技巧和我的經歷，希望能加強他們的意志」。

傷青隊每周都在將軍澳運動場練習。（廖雁雄攝）

坐在William身旁是加入長跑大軍才半年的「新丁」Karen。她先天患上大腦麻痺，身體協調欠佳，肌肉較弱，走路容易跌倒，「以前站5分鐘便會腰痛，有被針刺的感覺」，所以她以電動輪椅代步。身體缺憾令小妮子抗拒運動，偏偏特殊學校的老師與同學極力鼓勵她，「我不適應手動輪椅的手感，也想逃避我推得很慢的事實。但同學就是看中這個弱點，所以邀請我入隊」，外行如我們以為電動輪椅與手動輪椅的分別只在於控制桿和手划，但在Karen眼中，卻截然不同。

Karen曾經抗拒運動，幸得老師和同學鼓勵，終於加入傷青隊成為長跑選手。（廖雁雄攝）

事實上，Karen一年前已鐘情於輪椅籃球，但跑步能訓練體能和速度，加上籃球隊隊友介紹，她半年前決定雙線發展。得到傷青隊的師兄師姐耐心指導，Karen終於不再覺得推輪椅是苦差，「他們教我推輪椅的方法，經常叫我放鬆，不要緊張」，她補充說：「以前推3下就累了，但慢慢推到3公里。」現在6公里的路程已難她不倒，加上運動令她變得開朗，從前每天都留在家和宿舍休息的「宅女」，到現在逢星期三、五練習，認識更多朋友。她說：「入隊初期，很擔心會阻礙他人，不願嘗試。以前覺得事情很困難就會放棄，現在都會去試，即使失敗我也努力過。」Karen的付出和轉變，大家有目共睹，學校老師也認同她的進步，對Karen來說是個額外收穫。

無論是首次出戰的Karen，還是身經百戰的大師兄William，「香港迪士尼樂園10k Weekend 2019」的「怪獸公司3公里賽」，也只是其中一站，將來定必走得更遠。說到未來，Karen堅定不移地說：「我想看我是否真的比之前快，也要推動自己更快。」William希望用去年馬拉松的成績報名參加澳洲布里斯班馬拉松：「我也想到台灣，像健全人士踏單車一樣，用輪椅來一遍環島遊。」