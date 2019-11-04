【跑步】黃尹雋破封塵41年5000米港績　「把紀錄交回香港人手中」

香港長跑新星黃尹雋六天內兩破封塵多年的長跑紀錄。繼刷新10公里紀錄，他於周六（2日）在澳門出戰5000米賽事，打破保持41年的香港紀錄，推前逾5秒。 黃表示按賽前目標跑出好成績，認為紀錄回到香港人手上，意義重大。但他不會就此停下，希望在4年內進步至14分鐘內。

黃尹雋在上月27日「天水圍10K」香港10公里挑戰賽跑出30分51秒，打破李致和保持15年的紀錄。留名於歷史，一不離二。相隔6天，黃出戰澳門亞洲城市田徑邀請賽，在男子5000米公開組賽事以14分50.78秒掄元，6天內第二次刷新香港紀錄。

破紀錄後指定動作，與大會計時器合照。（黃尹雋 Wong Wan Chun Running Page／Facebook）

黃在電話訪問中表示賽前已把目標瞄準香港紀錄：「賽前想過打破紀錄，預計跑14分50秒，結果差不多。」他稱最後一圈眼見紀錄在望，只求全力衝刺，能夠衝破大關，意義更甚於六天前的10K紀錄，「這個紀錄很久了，已經41年，而且前任不是華人或香港人。今回可算把紀錄交回香港人手中。」

黃尹雋在賽事中奪得冠軍。（黃尹雋 Wong Wan Chun Running Page／Facebook）

黃續指兩年前已對這紀錄虎視眈眈，亦明瞭自己具備能力，衝擊紀錄，「其實香港很多跑手都曾非常接近，只是天時地利人和，讓我做得到。」黃補充道，5公里和10公里路賽，訓練方面同是著重帶氧系統，分別不大。未來4年，他希望繼續突破，「4年內跑入14分」。

黃尹雋在早前的天水圍10K賽刷新香港紀錄。（資料圖片／田總）

黃的成績較舊紀錄14分56.3秒快超過5秒，該紀錄已封塵超過41年，為Andrian Trowell於1978年2月創出。根據紀錄，Andrian Trowell曾於1977年12月勝出由香港長跑會舉行的首屆香港馬拉松，成績為2小時30分19秒。