【跑步】新一代Alphafly NEXT%鞋底過厚被禁　NIKE：將推零售版本

國際田聯回應有關NIKE Vaporfly NEXT%跑鞋的投訴，上星期發布新例，限制跑鞋鞋底的厚度等。雖然Vaporfly NEXT%合乎新例，但外界認定下一代版本Alphafly將會被禁。 但NIKE表示Alphafly NEXT%仍然「合法」，零售版本今夏將會上市。跑鞋科技戰，尚未止歇。

國際田聯（World Athletics，前稱IAAF）於上月31日通過修例限制跑鞋設計，訂明鞋底厚度不得超過40毫米、鞋底不得附有多於1塊板或片等。外界普遍認為，馬拉松世界紀錄保持者傑祖基（Eliud Kipchoge）去年10月做出馬拉松「Sub2」創舉時穿起的Alphafly原型鞋，鞋底厚度超過40毫米，肯定不能「過關」。

傑祖基穿起Alphafly原型鞋，鞋底相當厚，業界認為不能通過新例限制。（資料圖片／路透社）

不過，NIKE回應新例，看來有所準備，表明今夏將會發售Alphafly NEXT%。聲明指為Vaporfly系列與Alphafly NEXT%均符合新例規範，感到欣慰，並會繼續與國際田聯及業界討論新的跑鞋標準。NIKE已於官網發布Alphafly NEXT%的造型，預告於2月29日正式公開，有意趕及在7月24日舉行的東京奧運上陣。除了鞋底規格，新例訂明鞋款須在零售市場發售4個月，方可以在正式比賽使用。

改例源於Vaporfly系列大幅改進長跑成績，跑手在過去16個月穿起該系列的跑鞋，造出史上首5位馬拉松成績，有跑手及教練質疑跑鞋讓跑手獲得不公平優勢，向國際田聯投訴。

NIKE在官網發布ALPHAFLY NEXT%的相片（NIKE）

傑祖基的Alphafly原型鞋被禁，但NIKE會推出合乎新例的零售版本。（網上圖片）

逃過禁令的Vaporfly NEXT%（按圖放大）：

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此外，新例亦限制用於短跑的釘鞋，訂明鞋底厚度不得超越30毫米。NIKE在星期三推出新款Viperfly釘鞋，不能通過新例；NIKE表示將會研究改良版本，合乎規格推出市場。

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