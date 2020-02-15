【跑鞋・01測試】東京熱！　ASICS GEL-NIMBUS 22東京復刻版實測

跑鞋和太陽眼鏡梅花間登場的測試，來到第3周，今次輪到近期備受關注的復刻東京系列ASICS GEL-NIMBUS 22。單看外貌，肯定高分，那麼這鞋的性能如何？

01測試

測試産品：復刻東京系列 ASICS GEL-NIMBUS 22

測試內容：約50公里路跑，包括在100米斜坡衝刺

綜合評測 （5*為最優秀）

緩震能力 ****

力量回饋 ***

反應速度 ***

舒適度 *****

透氣度 ****

重量 ***（男裝27cm重10.9安士）

輕量的單絲纖維工程網面鞋面讓足部更透氣舒爽。（區嘉俊攝）

簡介

東京奧運將至，金牌合作夥伴（Gold Partner ）ASICS推出「復刻東京」系列 ，GEL-NIMBUS 22被選為其中一款。NIMBUS意思是雨雲，跑鞋設計師Hiroaki Nishimura的靈感就是雲朵輕盈地在空中飄浮，隨風飄動。

GEL-NIMBUS 22後掌的藍色避震GEL角度達180度，增強避震效果。前掌的內置GEL也進一步加強緩震，中底採用FLYTEFOAM Propel提升回彈力，令推蹬更流暢。GEL和FLYTEFOAM互相協調，在緩震和回彈中找到平衡。

最細心是大底中間位置的GUIDANCE TRUSSTIC（透明白色部份），有為男女性別而修改。男裝是斜紋，配合大部份男性腳形，引導跑步方向；女裝則是直紋，膠較少，配合女性輕身和力度較弱的特質。

按圖看清ASICS GEL-NIMBUS 22細節

鞋舌印上「Toyko」，皆因它是東京奧運特別版。（區嘉俊攝）

試後感

「呢對鞋跑唔跑得？」這是我穿它時聽得最多的話。

我的答案是好跑得。

別被復刻的時尚外表騙到，其性能秉承ASICS一貫實力，要我穿它跑馬拉松都樂意。

我穿過ASICS不同鞋款，功能和對象分明，例如反應快的Tartherzeal、緩震強的GEL-Kayano和有引導性的GlideRide。這對GEL-NIMBUS 22功能平均，各項練習都適用，但不算最頂尖，如果只買一對跑鞋應付各種練習和比賽，它的中庸比上述三款優勝。

連日穿GEL-NIMBUS 22跑10公里，沒有因為太薄而腳痛，也沒有因太重而額外疲勞，甚至在100米的斜坡練習衝刺，它都沒有扯我後腿。可見，它在各方面找到平衡，針對性不夠強，卻是一鞋走天涯的好選擇。

唯獨它是白色，而且為增強透氣度有很多細孔，所以易藏污垢，較難清潔，不宜雨天穿着，平常亦要小心弄髒。

鞋身是白色和有有很多細孔要小心弄穢。（區嘉俊攝）

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