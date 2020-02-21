【跑步】NIKE「神鞋」新系列下月開售　千金先生都未必買得到

運動品牌NIKE公布新一代厚底跑鞋系列Alphafly NEXT%將於下月1日推出市場，有錢卻不代表有鞋到手。 NIKE公布如欲搶先購買跑鞋，必須在馬拉松達標，門檻比每年香港馬拉松「千金先生」的成績還要高。

NIKE早前預告本月底正式公開Alphafly NEXT%，準備推出市場。日本官網今（21日）公開報名網頁，列明認購條件。跑手須於27日中午前登記認購，NIKE會檢視登記者在跑步應用程式「NRC」的數據，翻查2018年2月27日至本月27日的記錄。男跑手必須具備全馬快於2小時50分的紀錄，女跑手則為3小時40分以內，方有資格購買Alphafly NEXT%。如有興趣者，要快快登記，出去「認真跑」！

合資格者將會收到通知，以先到先得方式買鞋，定價為2300元（33000日圓）。以去年香港馬拉松的標準，3小時內完成全馬獲得1000元獎金的「千金先生」之中，較「慢」者都沒有資格購買；3小時30分內完賽的「千金小姐」則合資格。「夠快先有得買」並非首次，NIKE去年推出VaporFly Elite Flyprint，亦要求跑手出示馬拉松成績，達標才有資格。

Alphafly NEXT%下月發售，有意趕及在東京奧運前合乎推出市場4個月的使用限制。（NIKE）

NIKE的Vaporfly NEXT%早前通過國際田聯的新例後，廠商表明有信心新一代的Alphafly NEXT%量產版將合乎新例。世界紀錄保持者傑祖基，去年在特定環境下Alphafly NEXT%原型鞋，跑出「Sub2」創舉。