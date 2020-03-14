【新冠肺炎．跑步】體育館重新開放　進場前參考注意事項

新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）肆虐，康文署轄下設施關閉一段日子後，已經陸續重開，包括羽毛球場、壁球場、乒乓球室及乒乓球枱、單車賽道、室內高爾夫球發球道、室內草地滾球場、室內緩跑徑和室內網球場。 今次我們走訪兩個體育館，查看預防疾病措施有否做足。

先旨聲明，測試員沒有發燒和病痛。

這次我們分開兩天，分別是體育館重開的第一天和第三天，查看場地環境，以及工作人員有否為進場人士量體溫。第一次，下午3時到達九龍公園體育館，逗留30分鐘；第二次，早上9時到達西灣河體育館，同樣逗留30分鐘。兩段時間，乒乓球室和羽毛球室都有租場人士打球，但未至全場滿座。

體育館重開，但非全面開放，大家使用前可參考以下事項（按圖）。

九龍公園體育館只剩一個出入口，方便量度體溫。（區嘉俊攝）

量度體溫 發現漏洞

我分開兩天以不同時間走到體育館，查看不同日子和時段，防疫措施有否疏忽。工作人員兩次都為我量度體溫，入口處亦有消毒地氈和搓手液供進場人士使用。可是，我在西灣河體育館發現一名工作人員沒有量度體溫就直接由門口走進辦公室。當然，他可能是量度體溫後，離開場館再回來，但那時剛巧是上班時間上午9時。

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場地清潔 洗手液充足

疫情開始後，政府設施可用「從未試過如此乾淨」來形容，整個體育館像用力洗刷過、洗手間沒有積水和異味、洗手液和紙巾充足，衛生程度不下於私人會所。由此可見，康文署和工作人員以前不是做不到，而是做得未夠好。

體育館重開後情況：

以前留意不到康文署會把膠盒置於洗手液之下。（區嘉俊攝）

球場只限4人 減低社交接觸

為減低社交接觸，體育館重開後都有限制，簡單而言，不歡迎4以上的聚會。所以隊際運動設施（如籃球場、排球場、投球場等）、活動室（包括設於多用途壁球場內）、舞蹈室、健身室、兒童遊戲室和自修室等都不開放。此外，羽毛球和乒乓球都不能多於4人，希望減低疾病傳播風險。

最後，跑手最關心的更衣室和大部分儲物櫃都未開放，更衣和寄存行李會受限，但就改善了場地衛生，這點跑手們要多注意。

戴住口罩跑步是否有用？按圖了解：

+ 5 + 4 + 3

每個羽毛球場都不多於4人。（區嘉俊攝）

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