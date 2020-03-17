【跑鞋合集・01測試】白鞋仔大戰　3款新鞋各有一「最」

春臨大地，是時侯買對跑鞋迎接新一個跑季，今篇比較3款白色跑鞋。ASICS GEL-NIMBUS 22、Nike React Infinity Run和Reebok Floatride Run Fast 2.0，各有特色，各有最強，哪款最適合自己？就要細看「最出色特點」。

測試1：復刻東京系列 ASICS GEL-NIMBUS 22

最出色特點：最全面，內外兼備是GEL-NIMBUS 22特色，外在有奧運元素，內在功能全面，造就它成為今季大熱跑鞋。穿它跑步沒有因太薄而腳痛，也沒有因太重而額外疲勞，甚至在100米的斜坡練習衝刺都沒有扯我後腿，平衡取得很好。希望今屆奧運如期舉行，順利完成，令這雙白鞋的外在賣點，不會白費心機。

簡介：別被復刻的時尚外表騙到，其性能秉承ASICS一貫實力，我穿它跑馬拉松也沒問題。穿過ASICS不同鞋款，功能和對象分明，例如反應快的Tartherzeal、緩震強的GEL-Kayano和有引導性的GlideRide。這對GEL-NIMBUS 22功能平均，雖不算最頂尖，各項練習都適用。如果要一對跑鞋應付各種練習和比賽，這鞋款各方面能力不錯，已「夠做」。

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多款跑鞋的測試評分：

+ 6 + 5 + 4

測試2：Nike React Infinity Run

最出色特點：最耐用，跑了100公里，鞋面彈性不減，沒有變形，鎖穩腳部，提供足夠支撐給足弓。厚厚的中底機能依舊，沒有失去彈性和緩震能力，大底沒有明顯磨蝕。

簡介：Nike的競速鞋近年走在馬拉松頂尖，多名跑手都以Nike跑鞋奪冠，今次測試的Nike React Infinity Run卻不走競速路線，重點放在預防傷患和耐用，讓跑手能持續練跑，提升水平。Nike React Infinity Run鞋面採用Flyknit科技，以前的Flyknit夠輕，但不夠穩固強韌，如今技術提升不少，更在不同位置增加強度。

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測試3：Reebok Floatride Run Fast 2.0

最出色特點：最透氣，Floatride Run Fast的透氣度十分高，簡直是為香港濕熱的天氣而設，在炎夏都可以應付速度課和比賽，落地時中掌感覺實在和緩震能力不俗，無論輕鬆跑和節奏跑，我的腳掌都沒有感到受壓和不適。

簡介：第一代Floatride Run Fast被外國跑步雜誌《Runner"s World》選為2018年度最佳跑鞋，現在推出了第二代，就是今篇的主角 Floatride Run Fast 2.0。Floatride是一個系列，這對跑鞋屬於系列中的快鞋，僅次於只有100克的（US9）的Floatride Run Fast Pro。

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