【齊動 LetZ Goal】應否外出跑步　出發前考慮這8個問題｜文少杰

第968宗COVID-19新型冠狀病毒肺炎確診者曾於上環估德中心一帶跑步，「應否跑步」再次成為香港跑友的話題。 今月為「齊動LetZ Goal」主持「MinPlay Challenge」的Running Man Athletic Club（RMAC）教練文少杰提醒大家，出門前不如先問自己8個問題。

有人留家健身避疫，有人不甘放棄苦練多時的狀態，這是個人選擇。

文少杰（文Sir）直言，現在談訓練內容與強度已是其次，最重要是考慮自己與公眾的安全健康。各位跑手出發前，這8個問題，不如先問問自己（按圖放大）。

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文Sir近日經常於凌晨4時出發練習。

疫情令全球停擺，跑步人的日常也大受影響，本來正為香港田徑系列賽努力的文少杰（文sir），當然難以維持正常訓練日程。有運動科學研究，任何運動只要停止練習2星期，運動員的狀態就開始下降，停練4周更接近打回原形。

要維持狀態，每周最少有一課基本強度的訓練，再加一課慢跑。考慮到上述條件，平衡得到個人與公眾利益之後，就是計劃晨跑地點的時候。各區是有不少適合維持Zone 2心率（124-155）的慢跑路線，但最重要是注意選擇人少的時段，例如文sir近日經常凌晨4時跑上水雙魚河畔，配合在家訓練的「MinPlay Challenge」體能，這樣就既安心追「MinPlay」里數，其他人也更放心。

晨跑好地方（按圖放大）：

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四月MinPlay，唔出街跑都要留家做體能！MinPlay Challenge動作：弓字步、超人、側版支撐 上載你的片段到「跑手接龍Facebook群組」，tag 3個朋友一直做落去，不要讓訓練步伐停滯！

側版支撐

超人

弓字步

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「齊動LetZ Goal」的「4月Minplay」邀請到文少杰主持，分為50公里、100公里及200公里3個Level，每名齊動跑手可按自己的程度或目標選擇「最低里數」，全力實踐。

因應疫情，不想外出無法儲里數的話，文sir也於跑手接龍Facebook群組每周上載一組「MinPlay Challenge」體能訓練短片，被Tag或願意接受挑戰者，同樣上載片段到群組，繼續Tag人，一起在家完成每月的基本運動任務！當然你亦可上載文sir示範的體能動作，主動跟朋友下戰書。

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4月MinPlay：50公里/100公里/200公里

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網上自學體能注意事項：