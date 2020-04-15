減肥健身方法多的是，大家都愛分享到ig和facebook。不過名人明星的健身體能訓練和減肥餐單不是人人適用，「紅人健身」系列特地解構他們的運動方法，提醒大家小心健身減肥陷阱。 第一篇主角是新一代「運動女神」湯怡，她不時到健身室在教練指導下用器材鍛煉，其中一招更練臀兼修腿，但當中三個細節做不好，隨時傷及脊椎。

湯怡近年積極跑步，由10公里開始，去年渣馬以4小時15分完成人生首個馬拉松。除了跑步，她也不時健身，而且愈練愈pro，她曾上載圖片道出家居健身與健身室鍛煉的分別：「媽咪，我做gym成日都嗌媽咪，Plank唔係問題，放5kg嘅餅上條腰再plank就係一個問題，自從做gym有重量訓練之後，覺得之前喺屋企做嘅workout真係好輕鬆，試咗你就會明嫁喇。」除了鐵餅，她還會用槓鈴做硬拉（Deadlifts），你知道Deadlifts是健身三大黃金訓練之一嗎？

做負重平板支撐時，湯怡不忘苦中作樂。（湯怡的Instagram截圖）

硬拉主要鍛煉下背、臀部和大腿肌肉，亦能刺激心肺功能，改善身體協調，一招多效，所以被譽為健身三大黃金訓練之一（另外兩個是深蹲和卧推）。三大黃金訓練都是多關節動作，過程中多個關節多組肌肉都要參與。（Deadlifts）有什麼用途。

全新運動App「齊動 LetZ Goal」登場！按此下載，將汗水換獎賞！

硬拉動作的預備動作是臀部推後、腹部收緊，手握放在地上的槓鈴，準備好就挺胸修腹，拉起槓鈴。動作看似簡單，過程中有許多細節要注意，尤其寒背一族要多加小心，三個細節做不好，隨時傷及脊椎。

重心不穩：多組肌肉同時發力，如果負重偏高，最常見風險是提起槓鈴時站立不穩。後果大致分兩種，一是為了避免跌倒而緊急修正動作，結果引致拉傷；一是即時仆倒在地，被重重的槓鈴砸傷。

寒背：嚴格來說是起始動作，背部像蝦米般弓起，這樣提起槓鈴，臀部難以推前推後發力，腿部亦難參與，並誤用背部做主要發力點，減低訓練效果，脊柱承擔不必要的額外負擔，容易造成勞損。

槓鈴離腿部太遠：容易引致寒背，脊柱要承擔額外負擔造成勞損。此外，槓鈴貼近腿部往上拉，大腿後肌才容易參與，達到訓練目的。

點擊觀看湯怡的運動照片：

+ 7 + 6 + 5

Deadlifts細節多，所以普及程度不及深蹲和卧推，建議大家有教練從旁指導才嘗試，就如湯怡都是有教練指導，才向難度挑戰。所以，明星紅人的減肥健身方法，雖然值得參考，但應否效法、如何效法，大家還是要多學多理解。

前往健身室要注意以下7點，減低患傳染病風險:

+ 3 + 2

按圖取Bingo紙，由24對跑鞋組成的Bingo卡，你穿過那一款，立即玩「跑鞋Bingo Challenge」，入去攞看看能否把跑鞋連成一線。

+ 21 + 20 + 19

承接「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑手，並會定期舉行跑步活動，將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組。

全新運動App「齊動 LetZ Goal」已在IOS及Android登場！立刻按此下載「齊動 LetZ Goal」，登記成為「齊動跑手」，綁Device、Sync數據，將運動里數變獎賞！