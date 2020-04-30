【齊動 LetZ Goal】起步前　重溫本月挑戰動作幫肌肉熱身｜文少杰

經歷連月疫境，隨着近日確診數字放緩，那些「期待疫情過去、一切回復正常」的希望，好像終見曙光。社會上大多數跑手在不久之後，或許可以真正重啟停滯的跑步生活。 今月為「齊動LetZ Goal」主持「MinPlay Challenge」的Running Man Athletic Club（RMAC）教練文少杰卻提醒大家，由於不少跑手都選擇「收步」了一般時間，肌肉活躍度未足，突然重啟跑步練習的話，或會增加拉傷肌肉的機會。因此眾跑手在重投訓練之前，不如先重溫一下6個「4月MinPlay Challenge」的訓練動作，熱夠身了，然後才再次起步吧！

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按圖放大，跟著圖片逐步做，重溫「4月MinPlay Challenge」訓練動作：

深蹲：

高抬腿 ：

V-Sit Crunch：

側版支撐：

超人：

弓字步：

除了體能動作的「MinPlay Challenge」之外，文少杰（文sir）作為4月MinPlay的領跑手，他同時亦完成了200公里的「MinPlay最低里數目標。這個數字對他來說，能力上當然綽綽有餘，然而真正的難度，卻源自上月的社會環境，對跑步日常帶來的障礙。話雖如此，文sir卻認為這是對他長跑修行的另一種考驗。

社會環境對跑步日常帶來的障礙，卻是文sir長跑修行的另一種考驗。

他說：「最近我看到一個講武術的電視節目，不是說叫人『學打交』，而是講一個人學習武術之後，明白當中的威力後，反而更培養忍耐、能放能收的修為。這個訊息令我很有啟發，其實所有運動都是同一個道理，正如學習長跑，無論跑得多好、多長氣、肺活量多利害、肌耐力多強，但如果未能在個人修養有所進展，也是一種浪費。因為當中訓練到的意志和忍耐能力，是教人面對逆境、不舒服的環境中，如何調節心態的法門。例如現今跑步生活停滯，如果懂得收放，調整跑步時間好？多作體能練習也好？總有令自己得益的方法。跑步於上月對我最大的得著，不只是身體的得益、或令自己有多勁，而是自覺修養有了另一層次的提升。」

學習長跑，無論跑得多好，但如果未能在個人修養有所進展，也是一種浪費。

文sir十分欣賞上月各位接受「MinPlay Challenge」，並將體能動作上傳到跑手接龍「交功課」的跑手；雖然最初有點慢熱，後來都大家都好落力，在疫境中互相鼓勵十分重要。下個月都要繼續努力喔！

4月MinPlay：50公里/100公里/200公里

「齊動LetZ Goal」的「每月Minplay」邀請不同跑步人作「領跑手」，定立目標「最低里數」，跟每名齊動跑手一起全力實踐。

「領跑手」亦會每周於跑手接龍Facebook群組上載一組「MinPlay Challenge」體能訓練短片，被Tag或願意接受挑戰者，同樣上載片段到群組，繼續Tag人，一起在家完成每月的基本運動任務！當然亦歡迎任何人主動跟朋友下戰書。

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