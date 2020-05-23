【六大馬拉松】紐約馬或變虛擬跑　波馬兩周內公布新消息

下半年外出跑馬拉松，相信將成泡影。紐約市長白思豪（Bill de Blasio）日前表示，賽事原定11月1日舉行，會否取消言之尚早，但同時「放風」指不排除將比賽變成線上虛擬跑。

新冠肺炎在武漢爆發後，疫情蔓延全球，體育賽事接近全數停擺，只得中華職棒聯賽、白俄羅斯足球聯賽能夠上演，直至近日再有德甲聯賽閉門復賽。

紐約馬拉松能否如期11月1日舉行？（資料圖片；羅君豪攝）

六大馬拉松當然不能倖免，東京馬拉松只保留精英選手角逐，已於3月完賽；原定4月上演的波士頓和倫敦馬拉松，分別押後至9月14日和10月4日；柏林馬拉松因政府限聚令，禁止5000人以上活動舉行，直至10月24日，所以肯定無法於9月27日如期上演。

芝加哥和紐約馬拉松是六大之中的最後答案，前者賽期為10月11日，「紐馬」則是11月1日，兩者暫時皆未公布最新消息。

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紐約市長白思豪日前表示：「坦白說，要安心參與大型活動，我想大家還需要一段時間，而且一旦人群聚集導致疫情再爆發，這將是災難，我們必須謹慎。」

他續說：「當然，會否取消賽事，暫時言之尚早，但這件事肯定在議程之上。」他亦指，疫情肆虐，包括紐約馬拉松主辦方紐約路跑協會（NYRR）在內的各個機構，積極舉辦虛擬跑，例如今年3月15日的紐約半馬，既能保持社交距離，又能某程度上保持比賽。NYRR發聲明：「我們跟隨政府條例，以公眾衛生為大前提，現正積極構思任何能夠舉辦比賽的新方法。」

紐約市長白思豪。（Getty ImagesGetty Images）

紐約馬拉松是六大之中最大型賽事，去年共有53,627名選手完成賽事，為紐約帶來4.15億的經濟效益。

無法外出跑馬拉松，唯有透過相片懷緬波士頓的賽道，按圖：

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雖然波士頓和倫敦馬拉松由4月押後至9月，但能否如願上演，也是一大疑問。波士頓市長Marty Walsh表示，預計兩周內公布最新消息：「我們會盡快公布消息，畢竟你不能在比賽前4天才宣布取消。」

原定舉行馬拉松當天的倫敦，按圖：

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