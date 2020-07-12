三鐵｜從英國海軍陸戰隊學會的鐵人精神　香港三鐵選手的進步動力

「當過兵咁慢，好樣衰。」 三項鐵人愛好者馮業俊（Jay）曾在英國參軍，隸屬海軍陸戰隊，正是參軍的日子讓他接觸三鐵運動，即使回流香港，不再穿上軍服，但他仍以當年在軍隊培養的意志和毅力，繼續在游泳、單車和跑步三線作戰。 攝影：梁鵬威

從軍訓學會不示弱

Jay從小留學英國，畢業之後一直留在英國工作，直至因為一刻的好奇，選擇體驗香港沒有的職業——海軍陸戰隊。

「海軍的訓練逼使我們學會『頂硬上』。即使眼前的事情並非自己強項，但都一定要嘗試，絕不能展示害怕的一面，令軍官知道自己不諳或思考中。眼神愈是逃避，愈容易被選中。」他舉例，每個隊員都被訓練到，軍官一提問就舉手答問題，毫不遲疑，像是知道答案或非常熟悉，結果卻是悉數答錯，堅定的目光只是硬裝出來。

三項鐵人愛好者馮業俊曾於英國參軍，軍隊精神成為他的進步動力。（梁鵬威攝）

沒想到，因為軍隊伙伴是三鐵愛好者，Jay因此接觸這項運動，「其實當時完全不認識三鐵」。經過一番摸索，他發現原來三鐵並沒有自己想像般困難。雖隸屬海軍陸戰隊，但碰水的機會甚少，反而因當地公共交通班次疏落，Jay選擇踏單車來回基地，無形中日復日鍛煉。「三鐵項目中最難是游泳，但我總算有游泳習慣，之後定期到健身室訓練一下就可，對我而言不用由零開始，算是容易上手。」

回港全心發展三鐵

輾轉之下，Jay與妻子5年前回港，儘管香港的三鐵風氣遠遜英國，但他重新適應香港生活後，認識一群新朋友，反而漸漸沉醉於這項運動，「希望做出好成績，持續進步」。事實上，香港的訓練環境與英國差天共地，Jay形容在香港練習是「倉鼠跑」，練習時不停兜圈，不能英國般點到點訓練：「以練單車為例，香港的路就有利有弊，弊端在於練習時大部分路段因交通燈關係而斷斷續續，不像英國般有B road（鄉道），車輛較少；但好處是中途『爆呔』都問題不大，只要有現金或八達通就能自救。」

馮業俊比較港英兩地的訓練環境，英國的鄉郊道路當然較適合踩單車，但香港勝在方便。（梁鵬威攝）

訓練三鐵近5年，Jay主要集中在半鐵項目（游泳1.9公里 / 單車90公里 / 跑步21.0975公里），全鐵則在學習階段。現時他半鐵最佳成績為4小時37分鐘，距離香港業餘頂尖選手約10分鐘，但資歷只有他們的一半甚或更少，這無疑令阿Jay在三鐵路上更有動力，但他表示不會因此自滿。「我經常跟自己說，『當過兵，拎住嗰title，唔好畀自己懶散』，又或者『當過兵咁慢好樣衰』。」Jay喜歡將自己與其他運動員比較，不讓自己有藉口落後，「我不想用藉口令自己鬆懈，例如『他跑了十多年，經驗豐富，所以比我快』這類原因。相反，我會想，我比他年輕，是否應該比他跑得快？我希望以此作為踏腳石，繼續進步。」

選擇了鐵人中的長途比賽，意味着比賽更講求選手的耐力，作為前海軍陸戰隊成員，Jay認為長途比賽不但考驗耐力，更考驗耐性。「長途比賽選手必須懂得分配體力，像是『煲湯』一樣，不能太大或細火，要找到平衡點。練習是同樣邏輯，一個長期訓練狀態起伏不能太大，否則會有代價。今日自我感覺良好操練過多，明天表現必然會受影響。」

馮業俊以「煲湯」比喻耐力運動，訓練規劃要不慍不火。（梁鵬威攝）

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明年赴挪威挑戰世界最難鐵人賽

回顧5年來的三鐵生涯最難忘經歷，阿Jay說出一個非常準確的時間：4小時59分47秒。「這是我在玩了三鐵年半後的一個比賽，在廈門的，限制時間為5小時，即是我只差13秒就未能完成比賽，幸好最終順利完成。」回想那場比賽，Jay全程計算自己能否趕及返回終點，感覺非常刺激：「一開始游泳的一段是逆流，時間比自己第一次參加比賽更慢，用了38分鐘，當刻擔心自己未能在5小時內完成。幸好我在強項單車發揮理想，追回時間。」

Jay的下一個比賽，原本是世上最困難鐵人賽事挪威Norseman Xtreme Triathlon，參賽者需要先於凌晨4時跳入海峽游3.8公里，再征戰山路為主的180公里單車路程，最後的全程馬拉松也是登頂路段，全個比賽爬升約2000米。比賽只有大約300人參加，完成全程的選手獲得一件黑色的「生存者衣」，他們也被稱為「Black-T-shirt Finisher」。Jay期望以頭160名完成賽事，但今年因疫情關係，比賽押後一年，他多了大半年備戰，他提醒自己不可懶散，「其他選手可能已經開始練習，為比賽作準備」。

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馮業俊將挑戰世上最難鐵人賽Norseman Xtreme Triathlon。（梁鵬威攝）

不以年齡為界限

Jay尚未踏入不惑之年，但他決定參加這個難度極高的鐵人比賽，原來與年齡有關：「我做運動的原因好老套。聽過有人說自己到了四十歲，體能都差不多了，『係咁上下啦』，但我不喜歡這個說法。當我看到不少四、五十歲的鐵人也能保持狀態，我自己都想做到。」

「有一個舊式的講法，『歲數只是號碼』，我希望打破到某個年紀就不行的說法，若然我到了五十歲也有今天的表現，不就證明了做運動只要你想就可？身體健康不是口說就可，要一點一滴累積回來。」

馮業俊深信，年齡不是運動員的框框。（梁鵬威攝）

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