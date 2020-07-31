【跑步】只以跑鞋襯衫的型男跑手　牧野英明跑出「自豪的頭銜」

「回頭率Up」一詞，最初是在時裝雜誌學到的。 在日本品牌BEAMS開發事業部工作的牧野英明，沉浸在讓人羨慕的時尚服飾，及寓興趣於工作的跑步活動。無論在外形抑或人生，都是讓人「回頭率Up」的跑步KOL。

你熱愛你的工作嗎？大部分香港人可能「鬼上身」才答得出「愛」。可是，總有人能把熱愛之事的美好，化成自己的工作。

40歲的牧野英明，生活在如香港般車水馬龍的東京，未因工作而忽略生活和自我，反衍生一套型格跑手態度，為自己在潮流和跑界定義。

現年40歲的牧野英明，成立並帶領跑會「BEAMS RUN CLUB」，不僅於工作引領日本青年文化潮流，工作以外也掀起跑步服飾風潮。（牧野英明Instagram）

不只是KOL 業界屈指跑手靠堅持

牧野在知名日本服飾品牌BEAMS的開發事業部中，主要負責運動跑步系列的電子商務工作；跑步可說是他的「兼職」，皆因他是社內「Beams Run Club」的領軍人物，帶領公司員工跑手征戰大小跑步比賽。最近BEAMS在新宿開了一間 Pop-up店「Beams Sports Shop」，店內其中一條自家跑步服飾副線由他負責，去年品牌面世時他更擔當宣傳硬照模特兒。

的確，身高1.88米的修長身形、帥氣的打扮、深邃的五官，加上增添個性的鬍子，投身時裝界的牧野「天生食呢行飯」，也具備成為KOL的絕對條件。然而，亮眼的外觀之上，他憑着在跑道上的堅持，成為業界屈指的跑手。

成立跑會同時為公司作宣傳，跑衫和配件加上日牌「BEAMS」字眼，很想要吧。（牧野英明Instagram）

學生時代嫌田徑「老土」 2008東馬重拾跑步

由時裝愛好者到重投跑步，轉捩點在2008年東京馬拉松。

牧野在學生時代是田徑隊，他說當時大部分人對於田徑這項運動都有「老土」的印象，服飾的選擇也很少。那時的他，對時裝方面比較有興趣，參與跑步，充其量只是課後活動練一練。完成了08年那一場東京馬拉松，世界變了。「當時只抱住輕鬆心態一試，怎料真的抽中了，便重拾起跑步來」，牧野以每天輕跑10-12公里的備戰方式，最終以4小時左右完成了人生初馬。

他最初也與大部分初跑者同樣想法：「人有可能跑完42公里嗎？」可是這個不錯的初馬成績，讓他對長跑加強了信心，加上跑步的習慣能調整身體管理，自此他一年中至少會參加一次馬拉松或半馬。

牧野（後排左二）在公司主要負責跑步系列，不時與同事兼隊友出席跑步活動。（牧野英明Instagram）

具備模特兒條件的牧野，為BEAMS自家跑步品牌拍宣傳硬照。（牧野英明Instagram）

漸漸，集合了一班也想嘗試跑步與挑戰比賽的同僚後，他帶領社員組成了「BEAMS RUN CLUB」，除宣傳跑鞋等相關服裝，牧野更體會到跑步的樂趣。不只是享受跑步時自我沉澱的時間，跑步後聚在一起嬉鬧，製造了不少快樂的回憶。「練習和比賽後的時光很快樂，而且在隊內萌生了競爭，逼使大家去進步。」

在時裝業獨當一面之餘，也想在跑界取得更高的「頭銜」，於人前自豪地介紹自己。 牧野英明

「大家在賽後有說有笑閒聊，也是跑步的樂趣。」牧野說。（牧野英明Instagram）

特別是2014年組成、聚集不同業種的跑手群組「Hynm Running Club」，他笑說：「與初見面的跑手交談時，首先不是介紹自己的職業、在那間公司工作等背景資料，而是報上自己的馬拉松PB（個人最佳時間），跑步的PB成為了自己的頭銜。」就是這樣，刺激到業界頗有名氣的他跑出更快的成績，「在時裝業獨當一面之餘，也想在跑界取得更高的『頭銜』，於人前自豪地介紹自己。」個人PB與跑步路線，是他們的共同語言。

牧野不甘被人覺得是時裝業出身，便被誤解只會打扮帥氣地「Hea」跑便算。（牧野英明Instagram）

「堅持不懈、精義入神」，大抵適合形容日本人對待事物的態度。約5年前，牧野愈加認真地練跑，更不甘被人覺得時裝業出身，便只會打扮帥氣地「Hea」跑便算。不論炎熱炙烤，還是大風下雨，他每月跑超過300公里、積極作間歇跑訓練，更戒煙並改善飲食習慣。他在2015年以「自豪的頭銜」為目標，以1小時30分完成了半馬。

2019全馬達成「SUB 3」 考取跑步教練執照

日積月累的努力與堅毅下，他把半馬PB推前到1小時20分。2018東京馬拉松跑出2小時52分，達成了「SUB 3」，之後一年更創出個人最佳的2小時49分。這名業餘跑手還考取了日本跑步協會認証的跑步教練執照，不僅於人前自信地說出是「SUB 3」跑手，還在工作名片上還加上了「Running Advicer」的頭銜，「交換名片後，人們會對這個名衍很感興趣，驚訝之外也能擴展工作機會」，抱着「競技意識」去練跑的他說。

完美演繹「型住跑」 Pacing絕不失禮（按圖放大）：

+ 20 + 19 + 18

牧野既專業又自成一格，制訂了業界沒人能抄襲的自我一套跑步哲學。（牧野英明Instagram）

常說跑步可改變一生，不知道有否改變了牧野的人生，肯定的是至少改變了他最重要的衣櫥。為了可不分「On」與「Off」把跑步融入生活，隨時下班後都能實踐「退勤Run」跑10公里才回家。

跑手角度出發 牧野穿衣的法則

自小熱愛時裝的他，近年選購服飾都是以跑手角度出發，服裝變得以機能性高的時尚服飾為主，欠彈性的牛仔褲當然欠奉，跑鞋全面進場取替了球鞋。「最初都只是帶多一套跑衫放在背包上班，漸漸覺得沒甚作用，我又不是跑運動場，直接穿好一套跑步服跑回家不是更好嗎？換衣服又麻煩，又增加要洗的衣物。」

他在日常生活中也主張簡單，例如以前鞋櫃內塞滿數十雙鞋子，現在除了兩對紳士鞋「看門口」，就只得跑鞋，並以跑鞋來配搭衣服。「只買可以跑步穿的鞋，成了自己的法則，意外地因為有節制，更能有創意地配搭衣物呢。我希望在別人眼中，是個認真在跑步的人。」既專業又自成一格，是業界沒人能抄襲的跑步哲學。

熱愛打扮的牧野，自從跑步後便以「隨時可跑10KM」的服飾上班。（牧野英明Instagram）

抗疫時代跑步 調整競技心態

處身2020這個光怪陸離的抗疫時代，日常跑步習慣變得奢侈。因為防疫而實施「在家工作」後，車水馬龍的新宿、涉谷等鬧市如變「死城」。牧野家住遠離繁囂的櫪木縣，坦言對「世界變了樣」沒有太大實感。大賽被逼中止，與跑友們的訓練環境也因而改變了，「不能一起訓練，也用不著高強度訓練來備戰，在不用追趕進度下，跑步反而變得輕鬆。」被綠意及大自然包圍的他，在保持社交距離下意外地調整了跑步的心態，「我住的地方，跑步時基本上不太會有人與我擦身而過，因此沒有什麼壓力的目光，而且跑長距離也變得恒常了。」

世界各地大賽面臨延期或取消，牧野坦言不用逼使自己追成績下，更享受沒有壓力下的跑步時光。（牧野英明Instagram）

疫情令全球大賽戛然停止，競爭心態的牧野在放慢節奏下重新檢視了跑步的意義，「以前常說喜歡高強度，這一點改變了，現在沒有密集的訓練，減少了受傷和積累的疲勞感，這陣子我以『Refresh』的心態去跑步。」即使仍保持一星期跑6日的習慣，卻不再為了與時間競賽，「希望能讓身體和腦袋放鬆，現在也不是負荷高強度的時期，要小心不能減低免疫力。」日本的疫情未有任何緩和跡象，牧野坦言很期待能再次與隊友們一起跑步。

牧野認為跑步看起來簡單，事實上是很深奧的學問。（牧野英明Instagram）

對於運動，不少人或許都抱住「三天打魚，兩天曬網」的心態，牧野認為跑步不是追潮流、而是堅持一生的過程。「跑步很有趣，沒有『最速』的正確答案，即使跑步理論漫山遍野，卻得不出自己的答案。所以，大家在嘗試中學習，跑步後與同伴一起研究，也是很有樂趣的事。」這名型格跑手續道：「跑步看起來簡單，事實上，是很深奧的事。」

牧野對跑步的熱愛與意志，在跑道上要比他跑得更快回頭看他，也許有點難。

在此呼籲，疫情嚴峻，市民應減少外出，減低感染風險。政府於7月29日推行最新防疫措施，暫至8月4日，主要包括： 1. 室外公眾地方，必須佩戴口罩 2. 限眾令減至兩人 3. 所有體育處所及泳池，必須關閉 4. 食肆早午市堂食，每枱限兩人，食肆人數只能容納座位一半

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