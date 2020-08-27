渣馬2021延期　視乎疫情最快3月舉行　田總憂影響金標

香港跑界年度盛事「渣打香港馬拉松」，因為新冠肺炎疫情未見好轉，來年1月底的賽事將會延期。香港業餘田徑總會主席關祺表示，正研究能否延至3月舉行。

賽事網頁今午發出公告，主辦單位田總考慮疫情未見穩定，把原訂1月24日舉行的賽事延期，並與部門研究能否盡快復賽。田總主席關祺回應指，田總正考慮對策，希望不用延遲太久，冀在3月舉辦。

田總宣布來年1月的香港馬拉松，因疫症延期。（資料圖片／馬熙烈攝）

關祺表示：「疫情是首要考慮，其次是天氣，太遲的話天氣太熱，難以作賽。3月、4月是新賽期首選，但當中許多因素不是我們能夠控制，例如場地、道路，還有最重要的疫情發展，這些都要跟政府磋商。」

3月作賽的話，賽會需要半年最後籌備，這意味着10月便要開始報名，跑友屆時可留意最新進展。

如果3、4月仍然無法舉行賽事，10月將是下一個後備方案，但這又關乎2022年賽事，「2022賽事我哋都做緊嘢」，會否有最壞打算要取消2021年渣馬？關祺無奈回應：「咁2020年都可以取消啦……」他承認，一場馬拉松賽事有數萬人聚集，情況高危，「如果已研製疫苗，才較安全」。

跑手另一焦點就是渣馬的國際田聯金標認證（Gold Label）。關祺表示，今年賽事取消，有關方面讓金標延期一年，但若明年賽事有任何變動，隨時影響認證：「國際田聯正研究修例，如果明年渣馬無法舉行，不排除影響金標。而且渣馬也是一個指標，有助我們選拔香港代表隊，取消賽事的話，確是牽一髮動全身。」

夾道支持跑手的場面，今年消失了，來年仍未定。（資料圖片／李澤彤攝）

疫症令全世界的長跑賽事接近停頓，渣馬亦難倖免，本年賽事原定於2月9日舉行，結果取消。跑手除了留意渣馬的公布，亦要注意本年末及來年初的賽事，能否如期舉行，例如10月18日在科學園舉行的美津濃10公里賽。

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