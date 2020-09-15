秋季跑步後易耗氣傷津　靠養陰潤肺湯水補給　修補身體防秋燥

踏入秋季，跑友訓練強度與里數遞增，但從中醫角度，秋收冬藏，運動後容易耗氣傷津，更易受燥邪侵襲，導致咳嗽、皮膚乾燥。 跑後補充，緊記養陰潤肺，註冊中醫師徐澤昌建議一款湯水，跑步後不妨多喝。

中醫着重天人合一，氣候環境變化對人體陰陽轉化有一定影響，春生、夏長、秋收、冬藏，徐醫師提醒我們，秋天應要養收。

《黃帝內經．素問．四氣調神大論》提到：「秋三月，此謂容平，天氣以急，地氣以明，早臥早起，與雞俱興，使志安寧，以緩秋刑，收斂神氣，使秋氣平；無外其志，使肺氣清，此秋氣之應，養收之道也。逆之則傷肺，冬為饗泄，奉藏者少。」

徐醫師解釋：「秋天主收，作息宜『早臥早起』，人體的正氣宜收斂，避免過度耗散。飲食調養方面，要多喝水，秋天主燥，燥邪的特點是乾，多喝水能對抗天乾物燥。」

秋天主收，人體的正氣宜收斂，避免過度耗散。（Getty Images）

雖說秋天主收，但正是跑友開始提升訓練量和訓練強度之時，大家紛紛出動跑長課或速度課，那麼運動後應如何修補身體？

「一年四季都可以做運動，不過運動強度和類型因人而異。秋天主燥，運動後容易出現耗氣傷津的情況，津液受損令人易受燥邪侵襲，導致咳嗽、皮膚乾燥。」

徐醫師建議我們多吃潤肺、益氣、養陰的食物，煎炸、辛辣、乾燥的食物，例如薯片，就要多忍口了。蘋果雪梨銀耳瘦肉湯方便易煮，跑友們運動後不妨以這款湯水養陰潤肺。

蘋果雪梨銀耳瘦肉湯 材料：蘋果一個、雪梨一個、銀耳一朵、瘦肉半斤、蜜棗兩枚、南北杏5錢 做法： 1. 蘋果和雪梨切件備用 2. 預先浸軟銀耳 3. 將所有材料加入水，先大火煲滾後轉細火再煲1.5小時 功效：養陰潤肺 注意：痰多咳嗽、脾虛濕重、容易泄瀉的人忌服

🍂秋季宜養收，運動後易耗氣傷津，跑友宜進食以下補給品🍂

小知識：哪類人易受秋燥影響？ 陰虛體質人士，較易出現秋燥。這類人本身容易皮膚乾、咽乾、眼乾，有時晚上睡眠不好，或者心煩氣燥；燥邪犯肺，導致乾咳、少痰、咽乾舌燥、皮膚乾燥、大便乾結。

註冊中醫師徐澤昌。（資料圖片；龔嘉盛攝）

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