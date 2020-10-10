行山｜水陸兩路進發木棉洞　今夏玩盡海蝕拱最後機會｜Hikipedia

我們每年夏天都落海玩，今年特別多，但不是船P，而是泳綑！ 泳綑是我們今年新獲得的技能，選個風和日麗、風平浪靜的日子，跳入大海，沿着島嶼的海岸線游到彼岸。有時是由小島一端游至另一端，有時是半綑邊半泳綑，走過難以徒步通過之處。一番埋首苦戰，游過懸崖峭壁、探索隱秘洞穴，以另一角度遊歷山野，確是有其吸引之處！ 但先旨聲明，泳綑乃高危活動，需有充足裝備、擅泳、擅攀爬，配備膽識，並由經驗人士帶領！初學者勿胡亂泳綑！ （編按：本文為Hikipedia投稿，由《01體育》編輯）

木棉洞（水路）路線資料簡介：（按圖放大）

今次介紹的地方，是榮登本年夏天「我最喜愛的野遊路線」榜首，位於西貢白腊灣東南面海岸的一個海蝕洞——木棉洞。

木棉洞是香港著名的海蝕拱，由於岬角兩側同時受波浪侵蝕，使岬角兩邊的裂縫露出底部的地方，形成兩個海蝕洞，當海蝕洞不斷擴大加深，兩個洞便貫穿成為海蝕拱。

木棉洞口層層叠叠的峭壁。

我嘗試過兩種前往木棉洞的方法，一是泳綑，另一就是陸路前往，截然不同的體驗，卻一樣令人驚艷！今次分別介紹以水陸兩路前往木棉洞的路線，一起抓緊夏天的尾巴吧！

⚠️⚠️注意：以下路線新手不宜，前往木棉洞需要攀爬至岸邊，必須留意潮夕漲退時間，以及天氣與海浪等因素，安全至上！⚠️⚠️

水路往木棉洞的過程：（按圖放大）

充足配備對泳綑非常重要。

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玻璃水清現魚群 穿洞卻遇重重湧浪

泳綑至木棉洞當日天氣晴朗，海面少波浪，非常適合泳綑，於是我們乘坐的士至白腊村口，然後走往白腊仔。沙灘上只有一名外國人和一隻狗仔，非常寫意，藍天白雲配上清澈見底的玻璃水，我們馬上穿上裝備準備落海！

沿海岸邊游去木棉洞的路線非常清晰，亦會遇上很多魚群，悠遊寫意地游到木棉洞後上岸小休，欣賞壯麗的懸崖直壁，但必須注意是當日穿洞時湧浪一重接一重，淺水下是凹凸不平的石塊，不慎被湧浪推撞到石塊上，隨即現一塊瘀青，要格外小心。此外，潮退時亦可以涉水通過走至洞的另一邊，旅程的趣味更豐富。

木棉洞（陸路）路線資料簡介：（按圖放大）

萬柱海岸與小元陽石 山路走往木棉洞另一端

沿陸路前往木棉洞有幾種方法，但我覺得最輕鬆的是由白腊村出發的道路，不過途徑的山路略為崎嶇不平，而且需下攀至岸邊前往木棉洞，有一定難度。於是我們便由東壩先出發前往萬柱海岸，但沿途無樹蔭，屬暴曬路線，天氣炎熱，走幾步已感覺熱氣沖昏頭腦，幸而風景相當特別，萬柱海岸猶如走過荒漠，途中發現小元陽石，顧住玩樂的我們頓時忘記疲勞。

選取陸路會沿木棉洞的另一端下攀至洞內，卻發現原來洞內風光是某一番天地！心滿意足回家後，赫然發現皮膚通紅，明明大部分時間擔遮擋太陽，卻依然黑了兩度，至今日依然有非常明顯的色差，看來我是注定愈來愈黑了。

陸路往木棉洞的過程：（按圖放大）

木棉洞內的世界。

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