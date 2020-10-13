跑步｜唐詩詠8號風球前夜跑海濱　江美儀獻上兩個跑步「第一次」

江美儀及唐詩詠都是圈中的愛跑之人，兩人在8號風球前夕，結伴到尖沙咀海傍練跑，相信跑了7公里。令人意外的是，原來這次是江美儀第一次夜跑，而且是第一次穿短褲去跑步。

江美儀及唐詩詠昨晚（10月12日）在3號風球之下，結伴到尖沙咀海濱長廊跑步。唐詩詠在IG STORY上透露，她們在颱風來臨的前夕跑了7公里。

【江美儀及唐詩詠到尖沙咀海傍跑步】

唐詩詠上身穿了一件白色的sports bra，下身則穿了一條橙色leggings，就連江美儀都大讚：「詩詠條橙色褲係搶眼嘅！」至於江美儀就穿上短袖衫及短褲，令人意外的是，原來這是江美儀第一次穿短褲去跑步。她穿的是本地運動品牌T8的短褲，有趣的是，她穿完T8之後，香港就懸掛8號風球。

除了第一次短褲跑，江美儀今次還獻上另一個跑步身一次，她留言：「第一次夜跑，估唔到係八號風球前風平浪靜嘅夜晚，可惜隻腳未完全康復，咁慢慢跑都正嘅！」江美儀及唐詩詠都穿上出名厚底的Hoka跑鞋。

唐詩詠不時去跑步。（唐詩詠Insatgram）

唐詩詠間中都會去行山。（唐詩詠Insatgram）

江美儀近兩個月頻頻跑步，去過大潭水塘、河背水塘及大美督船灣淡水湖主壩，其中上月底去大美督晨跑那次，她約了唐詩詠及黃翠如一起去跑，助黃翠如跑完人生首個7公里。

【黃翠如、唐詩詠、江美儀上月底結伴晨跑】

【江美儀向來有跑步行山習慣】

+ 7 + 7 + 7

在江美儀的Instagram上，常見她行山跑步的照片，她近大半年還去過昂平、太墩、三椏村、鶴咀等郊外地方。她之前常常加一個「我行山師傅係發哥」的標籤，例如去年11月，她分享了一張在八仙嶺影的相片，寫住攝影師是周潤發。疫情之前，江美儀常常跟周潤發一班人去行山。