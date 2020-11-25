北區｜沿這路線跑到異色國度　看你意想不到的色彩｜跑向18區

跑，連繫人們與社區，賦予我城生命力。 「跑向18區」系列，透過跑步人探索香港不同角落的故事。 第四篇，居於上水超過30年的陳家樑，讓我們看到香港異色一隅。看罷，也會像他說句：「守護這裏的純樸、守護這裏的簡單、守護這裏的風景。」 攝影：梁鵬威 短片：吳紀恩、吳浩然

上篇回顧．第一集：

北區｜陳家樑：只要懂得跑 就能跑到不像香港的風景｜跑向18區

陳家樑說：「守護這裏的純樸、守護這裏的簡單、守護這裏的風景。」（梁鵬威攝）

清晨，那場雨洗滌了北邊的角落。

石湖墟是陌生的、冷漠的、混亂的。走到雙魚河、石上河一帶，我們看到了彷彿不像香港的異色。

讓我們一起守護這樣的風景。

北區異色，櫻。（梁鵬威攝）

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北區路線資料

長度：8公里一圈

難度：1（1-5，5為最高）

貯物及洗澡：沒有

前往方法：東鐵線上水站下車

路線：上水救護站 > 大水管 > 粉嶺公路 > 大水管 > 上水救護站（圍住雙魚河跑）

小貼士：

1）鄉郊地區，小心路上有狗屎牛屎。

2）沿路街燈極暗，不建議晚上跑。

石湖墟。（梁鵬威攝）

關於北區的二三事：

北區的面積大小

北區面積137.31平方公里，在18區中排第4，亦是新界第4大。不過以新界五大族來計，北區佔其四，包括上水廖氏、上水侯氏、粉嶺彭氏，鄧氏亦有族人居於粉嶺龍躍頭。

北區的墟市歷史

說法有二。一指此地以前乃採石場，「石湖」就是採石場之意。但據饒玖才《香港的地名與地方歷史》，墟址西邊有石上河；「湖」則是清朝田賦制度中的一類土地，石湖墟就是建立於石上河旁田地的墟市。

北區的街道掌故

石湖墟於1955及56年發生兩場大火，花近十年重建後，街名大都以「新」字行頭，除了巡撫街。清朝康熙帝下遷海令，兩名巡撫為民請命，本有報德祠紀念好官，但廟宇被焚，故以巡撫街紀念。

北區的河流故事

租借新界之初，英國派員來港測量新界土地，並從印度招募技術人員，故不少地名與印度有關，雙魚河名為River Beas，就是印度西北一條內陸河。但據1979年《南華早報》，當年洋行大班夫人Beatrice Smyth從后海灣沿河而上到香港高球會打球，社交甲「畀面」稱雙魚河為Bea’s River。

從跑者視覺看其他區：

跑向18區．序｜當跑步是一種城市脈搏 從跑者視覺重新探索