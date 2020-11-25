減肥跑手必睇此圖表　Polar新錶功能解構︱01測試

跑錶一直三雄鼎立，Garmin、Suunto和Polar分天下。新品牌COROS卻野心勃勃，簽下創出「Sub 2」壯舉的馬拉松跑手傑祖基（Eliud Kipchoge），跑錶界從此多事。Polar不敢怠慢，推出新款Polar Vantage V2，今篇測試就看看它有什麼獨特功能。

01測試

測試産品：Polar Vantage V2

測試內容：多次路跑，包括節奏跑、慢跑和快跑。

簡介

近幾年，Polar出新錶的頻率穩定，這次測試的Polar Vantage V2是品牌高階錶款Polar Vantage V的改良版，稱得上現時最強型號，以下是其中6項特點（灰白色是V2，橙色是V）：

Polar Vantage V2的新功能，包括按錶控制音樂，跑步不用拿出手機選擇音樂，十分方便。此外，佩戴它可以測試多項數據，例如測量VO2MAX指數、跑步能力和新增的腿部恢復測試。VO2MAX測試躺下就可測到、跑步能力測試當然要跑，而新增的腿部恢復測試都不複雜，只需跳3次就能測量。它的測試功能之多，該是冠絕同類型產品。

近期訓練量大減，VO2MAX測試結果就把它反映出來。（區嘉俊攝）

試後感

很多跑友問哪個牌子的跑錶好用，頗難解答，皆因各款跑錶各有特點，重點是能否切合自己需要。例如Garmin有些型號有太陽能充電，環保之餘亦方便長時間戶外活動。Suunto有獨特越野跑功能，例如邊走邊記低走過的路，並持續提供回程路線，避免迷途。

至於Polar，錶身極輕盈，其專用手機應用程式（Polar Flow）提供清晰易明數據，協助我規劃跑步計劃，都深得我心。最值得大眾關注該是以下的消耗表，它不單估計你耗了多少卡路里，還標示了幾多%是用碳水化合物、蛋白質和脂肪。

減磅瘦身大抵是普羅大眾開始跑步的原因，但一味「死衝」，效果並非最佳。想跑步消去脂肪，消耗表就助你找出竅門。據我長期觀察消耗表，耗脂率與心率關係密切。心率愈高，耗脂率愈低，所以快跑（心率高）會用得少些脂肪。慢跑（心率低）而跑得長途，方會用到多些脂肪。切記，你要消脂，絕對不是跑得愈快愈好。

每名跑友的快與慢配速都不同，年紀、體重和心率等都是影響因素。每次跑後，望一望Polar Flow的平均配速與心率，再看消耗表對照耗脂率有多少，慢慢就會發現自己應以哪一個配速跑，消耗得較多脂肪。持之以恒，達到良好減磅瘦身效果。

跑步表現容易反映在手錶上，有些運動很難，例如健身。（馬木幾攝，區嘉俊提供）

除了消耗表，Polar Flow還會提供很多數據和圖表，例如肌肉負荷度（是否過勞，需要更多休息），訓練效果分類（速耐力/提升最高速度/強化帶氧能力）和評估能力（VO2MAX數值）等。不少人只顧配速、時間等基本功能，每次練跑後不妨花點時間閱讀圖表，簡單分析練跑表現，才能發揮跑錶的長處。

當然，它不是全能，用在其他運動上或有不足。例如手錶可以用於健身，但舉重對身體的負荷很難在手錶反映。因此，它的恢復時間建議未必夠全面，尤其是常做無氧運動的人，例如引體上升、掌上壓和深蹲等，評估就更難準確。

「01測試」有持續更新跑鞋評測評分，立即按圖了解（11月12日更新）

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