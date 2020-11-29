乒乓跑手・7年訓練變童年陰影　老師給家長的忠告︱跑手接龍・131

「跑手接龍」用接龍方式連結手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。 上期打卡跑手徐匯宗留給乒乓跑手李盛的話是：「今天的我要打倒昨天的我。」

我最憎打乒乓波！

小學時，李盛（右3）已經常從乒乓球中獲取獎項。（受訪者提供）

我讀小學時，奪得乒乓球學界冠軍，憑這體育成績升讀心儀中學，順理成章持續頻密訓練。每周訓練5至6日，包括球會訓練和私人教練授課。日練夜練，愈練愈討厭，進步卻不明顯，而且未再奪得大獎， 漸漸意興闌珊。我最終跟體育老師說不再代表學校出賽，停止所有訓練。老師、父母、教練，全部都反對我的決定，但我態度堅決，毫無商量餘地，就此與乒乓球說再見。

跑得快有優越感，但不是跑得快才感到快樂。（受訪者提供）

往後，我入選過學校足球隊和排球隊，成績不過不失。升上大專，我修讀體育課程，必須選一項運動做主項。大家當然選最拿手的運動，我選了游泳。選項中沒有乒乓球，但就算有，我都不會選，皆因仍然很討厭它。繼續升學，讓我認識到改變我人生下半場的男人——打卡跑手徐匯宗。

李盛也喜歡跑山，獨個兒投入山林氣息。

讀IVE時，我參加過一次香港馬拉松的10公里比賽，跑後覺得興趣不大，所以接着一年沒有「嚟多個Round」，直至升讀大學，與徐匯宗結成朋友，對跑步的看法大為改變。他當時已是跑班教練，有個良師在旁，學跑學得規範，間歇跑、節奏跑和長課的概念都是他教我的。這些方法不單讓我愈跑愈快，更在比賽中奪獎，得到優越感，最大啟發是他讓我感到運動不止求成績。我們一起在港九新界「打卡跑」，比賽時在台下為隊友歡呼，一班隊友到日本跑馬拉松兼旅跑，統統都會很快樂。

快樂源自隊友間的情誼。（受訪者提供）

奪獎興奮，奪獎以外的跑步點滴，原來更為快樂。讓我想起小時侯打乒乓球，打波只是求獎項，日夜訓練為取勝，未能戰勝對手就心灰意懶。而且，練習佔據很多時間，未能體驗一般學生的生活，感到被關在牢中，所以漸漸憎恨乒乓球。甚至到了現在，恨意仍未消。相反，長跑帶給我得快樂很多元，所以我自願練習，投入時間比當年練乒乓球更多，甚至與徐匯宗花23天環台灣跑一圈，過程極度疲倦，卻又沒有生厭，而且很滿足。

不為拼速的裝束。（受訪者提供）

如今我當上體育老師，回想往昔，我奉勸家長不要讓子女太早接受專項訓練，多接觸不同運動，不單發掘到潛能，還會使他們有恒心繼續練習。以自己為例，我日打夜打7年乒乓球，憎它到現在，而我跑了6年，卻相信自己會一直跑，跑到不能再跑。

李盛（右2）笑容欠奉的捧杯。（受訪者提供）

兩者的分別，源於主觀心態。無人逼迫，主動投入就不會輕言放棄。

李盛也是一名Sub 3跑手。（受訪者提供）

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