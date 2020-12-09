屯門｜梁兆鵬：創造一點好悶的事　將來就有回憶｜跑向18區

電影中的屯門，輕鐵站充滿日式小清新，男女主角在縱橫交錯的鐵道相遇，浪漫淒美，如夢似幻。 但對於搬進屯門時還真的有牛的我，屯門從來不是打卡勝地，卻是人們實實在在生活的社區。媽媽在工廠區下班後趕到新墟街市買餸，再回大興邨接放學；假日在樓下巴士總站坐單層61號巴士到元朗，青山公路兩旁，風景都是綠色的。 直到輕鐵1988年通車，我們的生活變成每天迫輕鐵，在開放式月台苦候姍姍來遲的列車。車來了，大家一起擠上前方，月台助理嬸嬸花盡九牛二虎之力，把人群全數塞進車箱，雙手一夾幫車長關車門；車開了，卻發現學生的校服裙一角被夾在車門外。 屯門人都是這樣長大，梁兆鵬也有類似回憶。「輕鐵好多人，我生得矮，書包又大，好似全部人都高過我，所以覺得特別迫。」1990年，他隨家人由深水埗搬進屯門新圍苑，小孩子對新環境沒什麼不適應，區內讀小學、升中學，一過就三十年有多。 攝影：鄭子峰 短片：吳紀恩、吳浩然

【編按】跑步，連繫人們與社區，賦予我城生命力。「跑向18區」系列，透過跑步人探索香港不同角落的故事。

梁兆鵬，自小居於屯門，在屯門練跑，他有指定「對手」，就是輕鐵。（鄭子峰攝）

阿鵬從中學開始跑步。這天我們跟隨他的步伐，來到他最常跑的路線——從新圍苑沿輕鐵軌跑到青山村附近，過隧道到龍門居再跑往屯門碼頭，然後沿路折返，全程約10公里。

在這條不消一個鐘就跑完的路，大約十年前開始，阿鵬開始做一件事：「身邊沒什麼事物，只看到輕鐵，於是嘗試跟輕鐵鬥快。」

這不是「打卡名物」，卻是屯元天居民的生活日常。（鄭子峰攝）

練跑回程路上，跑到母校裘錦秋中學附近，遇上輕鐵，就開始鬥。這段是大直路，列車飛快前行，就算出盡全力衝，都沒可能追得上；但到了鳴琴那邊，車站密、燈位多，停車、開車、停車、開車，阿鵬跑回新圍見輕鐵尚未離站，就會當贏。

「輕鐵在直路好快，一定甩，不過遇着放工放學時間，人多上落，停站時間長，贏到輕鐵就有成功感。」

「輕鐵在直路好快，一定甩，不過遇着放工放學時間，人多上落，停站時間長，贏到輕鐵就有成功感。」梁兆鵬說。（鄭子峰攝）

成功感是阿鵬堅持跑步的原因。他自言小時候沒什麼擅長，人也內歛，唯獨跑步令他感覺「自己努力過然後有樣嘢成功少少」，從此愛上。他由每次練跑2、3公里開始，成為學校跑步健將一員。

他曾在渣打青年組10公里跑過第6，也殺入3000米障礙賽香港青年排名，18、19歲時，更雄心壯志想衝擊成績，或許有日能身披港隊戰衣？

可惜他無奈走上運動員另一條更常見的路——受傷了，沒好好治療，加上投身社會工作，沒再恆常練跑，只會趁熱鬧參加每年一度的渣馬。或許他底子好，2007第一次跑全馬，沒練習去跑，3小時30分左右就完成，那是許多跑手望塵莫及的佳績。

後來阿鵬結識到一些跑步朋友，有人提議組隊參加毅行者，於是他重拾跑步生活，不止跑路，更跑山。

屯門風光無限好。跑路，更跑山。（鄭子峰攝）

屯門就是有這樣的風光。（鄭子峰攝）

菠蘿山是阿鵬的後花園，落街轉個彎就是山徑入口。「上菠蘿山大約1公里，再跑青山就3公里多，高度攀升500幾米，這樣練腳力比較好。」遇上備戰毅行者的季節，或者進入秋冬長課季，他會由上菠蘿山的斜路跑到良田坳再過青山，經青山寺落山沿輕鐵軌跑回家；從菠蘿山經圓頭山往天水圍再跑回屯門，也是另一練跑路段；有時他更會乘車出荃灣，跑針山、大帽山、田夫仔入屯門。

屯門就是有這樣的風光。（鄭子峰攝）

天朗氣清的平日，沒有假日「忽然行山」的打卡人潮，走上菠蘿山、青山，看着縮小了的屯門景致，靜靜享受山上的清幽寧謐，寡言的阿鵬會這樣過一個下午。對於青山，他更是回憶滿滿。他的母校就在青山腳下，當年學校舉辦跑上青山的活動，學生們從青山寺出發，一路跑上山頂涼亭，雙腿還在痠軟發抖，雙眼卻彷彿看到宇宙。

「以前對同學講，每日跑一次青山，長大之後一定好勁。哈哈，小時候的世界好細，就是一個青山般細。」

青山在變，人也變，但阿鵬長大後，還是回到這裏。他已不是昔日那個跑上青山已像贏了世界的小伙子，渣馬跑過16次，又是毅行者的前列分子，也曾在運動場跑足250圈，贏了第一屆香港100公里超馬場地賽冠軍，更不時跨區跑步上班下班，避過「屯門牛」最討厭卻又不得不習慣的交通擠塞，由錦上路、落馬洲、昂船洲或尖沙咀跑回家。

靜靜享受山上的清幽寧謐，寡言的梁兆鵬會這樣過一個下午。（鄭子峰攝）

「有時要轉車，又小巴又輕鐵，等得車來，不如一口氣跑回家算。而且不跑過，你不會知道香港是何模樣，原來兩條路之間是這樣接通、原來那條路又是這樣子。當然，如果規劃得好點，尤其山徑、單車徑，整件事就更生活化了。」

阿鵬謙說自己好平凡，尤其身邊都是黃浩聰、「鷹鷹」曾進傑等神級山友，運動戰績達到世界級。其實他也想過在屯門「創造一啲嘢」，可能是發掘沒人跑過的路，或是跑一段驚人的距離，但他求的不是揚名立萬，「肯做一點過程好悶、要捱、好多負能量的事，但盡力完成了，將來就能有個回憶」。

活在新市鎮小社區的我們，每天早上為成功擠進車廂而暗喜，媽媽因為在蜑家檔買到新鮮魚而高興，阿鵬跑過暴曬山路再為捕捉輕鐵而滿足，社區裏每一個毫不起眼的角落，都盛載着人們每天的辛勞，一步一步，平凡，卻實在。

延伸閱讀．第二集：

屯門｜輕鐵不止是打卡名物 更是變化萬千的練跑路線｜跑向18區

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跑向18區．序｜當跑步是一種城市脈搏 從跑者視覺重新探索

沒有電影裏的日式小清新，卻有人們生活的在地質感。（鄭子峰攝）

沒有電影裏的日式小清新，卻有人們生活的在地質感。（鄭子峰攝）

沒有電影裏的日式小清新，卻有人們生活的在地質感。（鄭子峰攝）

沒有電影裏的日式小清新，卻有人們生活的在地質感。（鄭子峰攝）

沒有電影裏的日式小清新，卻有人們生活的在地質感。（鄭子峰攝）