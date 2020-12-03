緩震鞋王ASICS GT-2000 8　保護膝蓋最強　也要注意盲點︱01測試

GT-2000是ASICS跑鞋大家庭其中一個旗艦型號，屬傳統緩震跑鞋，功能毋庸置疑。但身形較輕的我去實測這雙跑鞋，卻體驗到我不是那個對的人。

01測試

測試産品：ASICS GT-2000 8

測試內容：不同速度路跑，配速由4分至約6分30秒不等

綜合評測 （5*為最優秀）

緩震能力 ★★★★★

力量回饋 ★★☆☆☆

舒適度 ★★★★☆

反應速度★★☆☆☆

透氣度 ★★★☆☆

倚天劍用屠龍刀刀鞘，自然不相配。（區嘉俊攝）

簡介

跑手喜歡「以貌取鞋」，輕巧的跑鞋如ASICS TARTHERZEAL和adidas adizero Pro等，容易得人歡心，但外型討好不等於符合需要，例如輕身跑鞋往往緩震較遜。今次測試ASICS傳統型號之一GT-2000 8，着重緩震強勁，外型相對較笨重。

中掌位置加了藍色Trusstic 穩定片。（區嘉俊攝）

GT-2000 8鞋面物料採用指向多方向的網料，細孔多，改善透氣度。中底物料是重視力量回饋的FlyteFoam，後掌加入提高避震的GEL。大底特別之處是中掌位置加了Trusstic穩定膠片，為步履導航，腳掌不易左右移動，減低扭傷機會。

試後感

如果跑手雙腿是利劍，跑鞋就是劍鞘。

我屬於輕磅跑手，體重60公斤，加上主要跑10公里至半馬，間中才跑全馬，用刀劍來比喻就是輕身靈巧的倚天劍，不是沉穩力雄的屠龍刀。想像一下，將輕盈的倚天劍藏在屠龍刀的刀鞘，不止不相配，更隨時弄殘，無法發揮應有水平。

GT-2000 8內籠很舒適。（區嘉俊攝）

我在每圈1.4公里的跑馬地測試GT-2000 8，沿路平路為主，略有上落斜。我慢跑了3圈、快跑了1圈；慢跑配速約6分30秒，快跑配速約4分。

但無論慢跑與快跑，都覺得自己與它不夠相配。

GT-2000 8緩震充足，對輕身的我來說甚至是過多，一踏下去，強勁緩震功能輕易把壓力散開，但未能轉化為回彈力。未跑夠一圈，我就感到要用額外的肌力抬腿；跑到約3公里，臀部丶大腿和小腿已比平常較疲倦，證明多付出了體力。

至於快跑，觸地時間短、步跨變寬，抬腿更費力，就更感受到跑鞋的重量，身旁的隊友也察覺到，跟我說「你對跑鞋好似拖住你隻腳，觸地時間長咗，跑姿有啲走樣」。我還以為自己才知跑姿略略散了，原來旁人都發現，他們的見解與我的想法相同。

「01測試」有持續更新跑鞋評測評分，立即按圖了解（12月2日更新）：

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「唔夾就係唔夾」，不是GT-2000 8不好，就是我不是對的人。跑鞋偏重（男裝US 9重10.3安士），緩震力強，內籠舒適地包住跑手雙腳，GT-2000 8適合身形穩重、而且步履觸地時間較長兼踏地較大力的跑友，跑鞋充分保護他們的腳掌以至膝蓋，這類跑友亦有足夠身形駕馭GT-2000 8的重量。

對於身輕一族，我慢跑或長課會穿New Balance FuelCell Prism。它與GT-2000 8一樣，同是重視緩震的跑鞋，回彈力亦不高，如以之快跑必須主動發力。其緩震和穩定性，無疑略遜於GT-2000 8，但剛好適合身輕而且長課較少的我，而且我較重視跑鞋重量，FuelCell Prism比GT-2000 8（男裝US 9重8.6安士）輕，我跑任何配速都沒有「拖住隻腳」的感覺，跑起來較順暢。

補充一點，論拼速，FuelCell Prism也不是一流，但適合我跑長課和輕鬆跑，為雙腿提供足夠保護。我曾於「01測試」實測FuelCell Prism，詳情可見：

實測New Balance FuelCell Prism功能 破解跑鞋定位關鍵︱01測試

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