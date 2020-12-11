行山鞋實測｜從入門到高階比拼4款行山鞋　定價親民絕非一無是處

越野跑普及，愈多山野愛好者以越野跑鞋取代傳統有鞋筒的行山鞋，取其輕巧靈活，路途上跑行皆可。 自疫情以來，為了減少了在人流多的市面活動，我往日用在跑步的時間，更多放到山野之間，感覺肌肉狀態不及以往，月來改穿過幾款行山鞋上山，希望好好運用鞋筒的設計，加強腳踝支撐，避免因為小腿肌力不足而經常內拗。 測試過後，卻有感行山鞋的性能高下，原來絕非純粹腳踝支撐性能的差異。

4款登山鞋性能評分：（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

我近月改變了穿著越野跑鞋行山的習慣，改為使用有鞋筒的行山鞋，不知不覺亦測試過4個鞋款，從專業級的山系品牌Salomon Cross Hike Mid GTX，到大眾化的連鎖運動品牌DECATHLON QUECHUA MH500等等，性能與定價，幾款山鞋完全不同。

綜合起來的感想，就是品牌效應、商品定價等因素跟山鞋性能之間，有時確實沒有必然關係。

專業品牌的旗艦款山鞋，在物料透氣、防水等性能，固然有絕對優勢，但不代表它們在各方面都是全能；平價的行山鞋可能在個別環境下，性能表現略為失色，但在「爛打」方面，卻又令我感到驚喜。

最重要的，依然是了解清楚自身能力、水平和目標等，選擇合適裝備。再客觀全面的跑鞋、山鞋評測，都只是參考，最後還是滿足每個人都不同的要求，才是最重要。

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擁有越野跑鞋性能的行山鞋

Salomon Cross Hike Mid GTX

Salomon Cross Hike Mid GTX（01美術製圖）

綜合評分（5為滿分） 防撞：4 透氣：5 防水：5 靈活：5 緩震：3 抓地：3 防沙石：2 腳踝支撐：2 足弓支撐：3

Cross Hike Mid GTX是山界名廠Salomon的出品，可說是近月的山鞋測試中，穿過最高規格的鞋款。

它最特別的地方，在於它並非從零開始研發的行山鞋，而是從極具人氣的越野跑鞋Speedcross調整出來的版本，跟Speedcross 5的外底、中底比較，Energy Cell+中層吸震物料、10毫米的掌跟差和「人字型」的Contagrip抓地坑紋等，兩者的系統近乎相同，簡單理解，它就是一款「行山鞋結構的越野跑鞋」。

浮沙碎石遇上雨水，鞋子的抓地力開始不穩。

鞋面採用高效防水的Gore-Tex膜，其性能達至將整隻鞋掌踩入濕滑的泥漿之中，抽出來時，鞋內的腳掌還是乾爽通透，毫無入水痕跡，汗水亦可如常揮發。

多走一會，連本來沾在鞋面上的濕泥都會漸漸乾涸然後脫落。一分錢一分貨，防水透氣性能方面可謂無可挑剔，但它亦並非毫無缺點。

Salomon Cross Hike Mid GTX的細節：（按圖放大）

+ 7 + 7 + 7

由於中底的越野跑機能，鞋身不得不配合靈活性的設計，最明顯在於鞋筒之上，為保留快步或跑步時，腳踝可維持前後扭動的空間，代價就是腳踝的支撐感不太明顯，最多只能減少左右內拗的風險。鞋領活動幅度大，亦容易跌入細小樹葉、樹枝等異物。

加上為保持396克的重量，鞋子的保護部件相對簡單，下雨時，浮沙碎石遇上水份，鞋子亦會出現Salomon鞋款向來較弱的環節，抓地力不穩。所以對於一心希望以支撐腳踝為目的、減少小腿肌力消耗的行山者來說，這款山鞋對用家本身的體能和山野經驗還是有一定要求。

CP值高於預期

Timberland Garrison Trail Mid Hiking Boots

Timberland Garrison Trail Mid Hiking Boots（01美術製圖）

綜合評分（5為滿分） 防撞：3 透氣：4 防水：4 靈活：4 緩震：4 抓地：4 防沙石：3 腳踝支撐：2 足弓支撐：5

說實話，今時今日講到Timberland，我只會想起他們的經典6吋黃靴，以及作為街頭時尚品牌的面目。但是黃靴作為上世紀的舊時代戶外鞋款，絕對不再是翻山越嶺的主流選項；所以當我測試到品牌製作的Garrison Trail Mid Hiking Boots時，這種屬於當代的山野性能，確實令我驚喜。加上價錢亦不算離地，可得出這樣的性能，CP值比預期高。

鞋子在石塊和砂石上的抓地表現尤其明顯，測試間沒有出現「跣腳」的情況。

Garrison Trail Boots給我最深印象的環節，在於它對不同地形的適應能力。由於不少行山鞋都因為鞋釘坑紋的抓地配置，與中底物料的軟硬配合不宜，當走在水泥硬路時，鞋釘就會有穿過中底、頂上腳底的「內向」觸感。如果走在原始的沙泥路，這樣的配置影響當然不大，但香港郊遊徑有大量人工鋪設的水泥路，如果鞋子難以應付「混合形」地貌的話，對很多本地山客來說未必是個好選擇。Garrison Trail Boots卻在應付多元地形方面，交出令非常不俗的方案。

Timberland Garrison Trail Mid Hiking Boots的細節：（按圖放大）

+ 7 + 7 + 7

剛穿起Garrison Trail Boots，中底承托感覺非常明顯，足弓支撐感十足，容易感覺足弓位置向上推起的結構，哪怕是小腿肌肉較弱的我，走到旅程末段，亦未出現腳掌內翻的情況。

而且它從鞋頭至鞋跟都採用登山專用橡膠和TimberGrip抓地技術製成，跟不少登山鞋比較，質感不算黏，但是「伸展度」甚高，無論是崎嶇不平的碎石路、沙石路，外底受壓會擴展觸地的接觸面，增加抓地面積，從而減少「跣腳」機會。

即使遇上水泥硬路亦一樣，外底向外，而非向內伸展，對腳掌的觸感影響輕微，適應能力甚佳。透氣、保護、緩震等性能方面，整體亦有中上表現，在當今非主流的山系選項中，絕對是驚喜之作。

值得信賴的腳踝支撐

KEEN Explore Waterproof Boot

KEEN Explore Waterproof Boot（01美術製圖）

綜合評分（5為滿分） 防撞：3 透氣：3 防水：3 靈活：4 緩震：2 抓地：3 防沙石：5 腳踝支撐：4 足弓支撐：3

以UNEEK山系涼鞋起家的美國品牌KEEN，近年積極開發其他類別的山系鞋款，當中不乏概念新鮮的行山鞋設計，例如兩年前便推出過的Explore UNEEK，嘗試一改傳統登山鞋的物料手法，以襪筒狀的編織物料製作鞋身，輕巧、透氣，設計亦十分時尚，評價卻好壞參半，主要是鞋身保護性能不足，反而失去了登山鞋的原意。

來到今年的Explore Waterproof Boot，可說是KEEN摸索品牌特色山鞋的階段中，一個表現不俗的作品。

原始的地表才是真正測試Explore Waterproof Boot性能的地方。

雖然它走在水泥硬路時，正是會出現前面所描述，鞋釘穿過中底、頂上腳底的「內向」觸感，但是考慮到KEEN的來源地美國，以及品牌冒起的日本等地的山野環境，鮮會遇上「山野石屎化」的香港特色問題，所以在這方面的考量未足，卻又足夠應付滿佈碎石、泥沙、濕泥、樹根的原始地表，而且沾上了濕滑泥沙，亦沒有影響性能表現。

個人認為這樣的表現實在非常合理，只要知道在怎樣的路況才能用盡鞋子的性能，避免出現期望落差便可以了。

Explore Waterproof Boot的細節：（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

此外，Explore Waterproof Boot對腳踝的支撐，是我認為4個鞋款中最優秀的一對。結構上，彈性的鞋帶令鞋筒在步行時，腳踝依然有一定伸展空間，在支撐與扭動之間的平衡十分理想，對減少肌肉消耗的輔助十分明顯，對走開中長距離手作步道的行山人士來說，這款山鞋的性能值得信賴。

粗用「爛打」之選

DECATHLON QUECHUA MH500

DECATHLON QUECHUA MH500（01美術製圖）

綜合評分（5為滿分） 防撞：5 透氣：1 防水：2 靈活：2 緩震：2 抓地：2 防沙石：3 腳踝支撐：3 足弓支撐：1

今時今日要買到一雙幾百元，卻又有齊基本性能的山鞋，實在有點困難；初接觸山野生活，想入手體驗一對提供了基本性能，又「平平哋」的山鞋，DECATHLON可能就是最好的選擇。

防撞方面，MH500的性能真的不需要擔心。

簡單來說，它的防水、透氣、抓地等性能，在混合形的山路上都只是可接受的水平，尤其是抓地方面，遇上水泥硬路、或者潮濕的滑石地表，它的抓地配置近乎失效，初初穿著由城市的家中出現，感覺不會太好。直至走入地表狀態原始的手作步道時，鞋釘在土地上有足夠伸展空間，抓緊地表，鞋子才有截然不同的表現。

DECATHLON QUECHUA MH500細節：（按圖放大）

+ 13 + 13 + 13

另一點就是其防撞性能，或許品牌都了解到，對一眾專業品牌鬥山野機能並無優勢，於是反而在最根本的安全性能着墨。它的鞋身防撞部件包裹度極高，走路可以很放心，即使腳掌撞向梯級、石塊等撞到「噗噗」聲，趾頭亦絲毫無感。

因此如果是初階行山人士，走的也不是硬地路線，而是原始的手作步道的話，這款定價不過數百元的行山鞋，還是可以一試。

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