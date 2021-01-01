越野鞋實測｜3大高緩震山鞋比併　大廠出品睇得未必「好打得」？

經歷2020年的洗禮，出國旅行不再是生活日常，更多人嘗試留守本地，遊山玩水，某程度上亦是進一步普及香港山野文化的契機。相信即使2021年社會衛生環境有所改變，不少人亦早已習慣讓山野融入生活，繼續山野遊。 如是者，隨著經驗累積，新手對裝備的要求，只會愈來愈高，尤其是一對高緩震的舒適山鞋，從享受山野慢活的山客，到資深的越野跑高手，無論是實踐何種程度的目標，都同樣需要的裝備。近年山界興起高緩震山鞋潮流，大量品牌各自出招。數月來，我分別測試過幾款設計相近，要求相似的款式，發現優秀的高緩震山鞋，並非傳統大品牌專利。

3款越野鞋性能評分：（按圖放大）

Urban Outdoor的潮流盛行，無論是因為時尚因素還是山野性能，近年連adidas這類並非針對戶外裝備的運動品牌，都積極開發山系出品；加上像TOPO這類新晉品牌亦在這段熱潮中順勢冒起，挑戰HOKA ONE ONE等等的領導地位，一時間令山鞋設計百花齊放。但總結起來，不難留意到「厚底、高緩震」，是這個年代的設計中，不可缺少的特色元素。

近月我分別測試過3個品牌的出品，分別是TERREX Two Ultra Parley、Speedgoat 4和Ultraventure Pro，同樣是高緩震的款式，標榜的中底性能固然重要。但其實走在山野，針對耐磨、抓地、靈活等性能的部件配合，同樣重要。

公認性能優秀的品牌出品，或者是入手時的參考指標。但其實，再「全能」的設計，相互間其實還是有點差異。最重要，依然是先了解清楚自身能力、水平和目標，因為越野鞋這回事，歸根究底，其實並沒有「最好」，只有「最適合」。

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實至名歸的當代山野神鞋

HOKA ONE ONE Speedgoat 4

HOKA ONE ONE Speedgoat 4（01美術製圖）

綜合評分（5為滿分） 防撞：3 透氣：3 防水：3 靈活：4 舒適：4 緩震：5 抓地：5 穩定：4 足弓支撐：3

利申，測試HOKA ONE ONE Speedgoat 4的背景跟另外兩款有點不同，並非因為工作需要而著用。這個系列本來就是我幾年間的常規山鞋。基本上，當我預定的山野旅程並無特別目的，沒有需要加強應付某方面，Speedgoat 4就是我不用多加思索，穿起就出發的選項。作為一款當今山界公認，數一數二的優秀山鞋，是非常「大路」的配搭。

Speedgoat是由超馬跑手Karl Meltzer參與設計的系列，順理成章地以他的綽號命名。至今已推出到第4代，屬於HOKA ONE ONE中眾多鞋款之中，最高知名度的系列之一。所以令它在實力主導的山野世界中「長出長有」的原因很簡單，就是它面對不同環境、地貌之上，各方面的表現均十分全能。

Speedgoat本身是超馬跑手Karl Meltzer的綽號。

例如33毫米的輕量化泡棉製作的厚中底，這種絕佳緩震性能的要求，基本上就是HOKA ONE ONE開創先河製造出來的山系潮流，務求令登山者不受地貌的影響，得到「飛一般」的跑感。配合了Vibram Megagrip的外底，令鞋子不論在濕滑、砂泥上，全路面皆不大影響抓地力發展，真正舒適又安全。

HOKA ONE ONE Speedgoat 4的細節：（按圖放大）

+ 12 + 12 + 12

第4代的Speedgoat跟上一代的設計風格大致相同，最大的改變在於鞋身的調整，由於部份用家認為上一代鞋頭太窄，長時間運動後肌肉膨脹或不太舒適。因此，品牌便以調整編織網布製作鞋身、改變鞋舌等結構應對，配上3D列印技術的包覆，增加中足支撐及鞋身穩定，同時維持輕巧。

當然吧，由於我本來就是那種偏好腳掌受「約束」的山友，感覺較穩定自然，較安全。加上一般情況下，我的日常行程不過8至18公里左右，很錫身，不會操死自己。個人對於3、4代之間鞋身的調整，並無特別感覺。總括而言，除非是要求多一點腳踝支撐而選擇行山靴吧，否則以Speedgoat 4這程水平的設計，對普羅大眾無特別目的的假日行程來說，實在游刃有餘，可以無慮即決。

「貼地」的入門緩震山鞋

adidas TERREX Two Ultra Parley

adidas TERREX Two Ultra Parley（01美術製圖）

綜合評分（5為滿分） 防撞：2 透氣：5 防水：1 靈活：4 舒適：2 緩震：4 抓地：2 穩定：2 足弓支撐：3

我本身對TERREX系列的認識不多，但對Boost方面，從2013第一代面世的Energy Boost，到歷代Ultra Boost都有穿著過，總算是有點心得。總括而言，我是不太喜歡穿Boost中底物料的鞋款來「跑」，純粹是不喜歡它那的跑感「太膩」。養腳歸養腳，腳掌在回彈之前，卻像踩進了泥濘中跑一般，太沉太重的跑感令人愈跑愈沒精神。

然而，如果純粹用它來行路、或者慢跑吧，結果就不一樣了，這種舒適的承托力，對長時間走動對節省體力有直接幫助，亦令我很好奇Boost中底在山野間到底有多少能耐。

山客只要求輕鬆休閒的路線著用，享用它舒適的回彈性能，TERREX Two Ultra Parley依然值得信賴。

測試這款鞋子時，首印象的確挺壞，或許跟山鞋配置必須比跑鞋堅固的關係，上腳時感覺的中底硬得非常不似Boost。加上它採用的Primeknit鞋面，雖然輕巧亦時尚，保護性能本身卻不足夠應對山野間的硬物撞擊，因此而必須額外添加補強的縫線、塗層，增加鞋面的耐磨度，代價就是，大大影響踏步時鞋子屈曲的流暢度，鞋面的線頭和Primeknit出現「格、格、格」聲的磨擦，阻礙步伐靈活。

adidas TERREX Two Ultra Parley的細節：（按圖放大）

+ 9 + 9 + 9

幸好走了一定距離之後，鞋子的物料得到充分的「熱身」，表現是有明顯改善的。本來偏硬的中底逐漸回復正常的Boost觸感，而且相對Hoka One One Speedgoat 4這類高緩震厚底山鞋比較，Boost中底不「離地」，亦有媲美厚底山鞋的緩震，山路地表之間的觸感更立體，是它獨特的優勢。但是Continental橡膠外底的抓地力只屬「不過不失」，遠不及Vibram Megagrip般全面。

要是山客只要求輕鬆休閒的路線著用，走香港打理良好的郊野公園道路，TERREX Two Ultra Parley依然不失為一款目標鮮明的設計。你可以感受到它舒適的回彈性能，而adidas出品的外觀設計，對造型配搭上依然有相當吸引力。

令人驚喜的山系新晉

TOPO Ultraventure Pro

TOPO Ultraventure Pro（01美術製圖）

綜合評分（5為滿分） 防撞：2 透氣：3 防水：2 靈活：4 舒適：5 緩震：5 抓地：5 穩定：4 足弓支撐：3

創立不過7年的美國新晉山系品牌TOPO，當中的旗艦款越野鞋Ultraventure Pro，絕對是近期其中一款令我驚喜的山鞋。及至身為Speedgoat的多年「忠粉」，個人認為兩者甚至有資格作直接比較。

先比較緩震方面，Ultraventure Pro擁有30毫米厚的ZipFoam中底，比Speedgoat 4薄3毫米，但應用上的性能分別卻毫不明顯，回彈力比大多數品牌常用的EVA中底表現都要鮮明。而且，品牌刻意補充鞋子在足弓位置的支撐，整體承托感非常充足，絕對是當代最流行的山鞋觸感。

加上創辦人Tony Post作為前美國Vibram總裁的身份，基於他對這種鞋底物料的深刻認識，鞋子採用Vibram Megagrip外底可說是必然的配置，亦令它的外底跟Speedgoat 4毫無分別，及至整體的抓地和緩震表現上，亦跟這款「名作」的表現沒有明顯差異。

TOPO Ultraventure Pro絕對是近期其中一款令我驚喜的山鞋。

如果純粹複製Speedgoat 4的特點，只會是毫無品牌性格的表現。Ultraventure Pro在鞋身設計，才是這款山鞋與別不同的地方。這款鞋子的形狀，有點像「鴨掌」般，呈由鞋跟向鞋頭左右擴展的輪廓，預留給腳掌的位置很寬。前面講過，由於我向來都偏好較合身的跑鞋結構，所以我最初都有點質疑這樣的設計。鞋跟雖然十分貼合，前掌卻鬆得有點「不真實」，穿上後，甚至懷疑過是否需要穿細半碼？

TOPO Ultraventure Pro的細節：（按圖放大）

+ 11 + 11 + 11

但是經過一定路程之後，這個疑慮卻得到非常充分的解答，很難確切地形容這種腳感，只能說腳掌未經運動熱身前，鞋子確實有點游離。但當肌肉開始膨脹後，才可感覺它的好，鞋子預留的闊度實在「恰到好處」，尤其下坡時，每一步當前掌受壓而向橫擴展，鞋頭的鬆緊實在拿捏很好，不局促也不會移位。

亦因此，我並不建議採取全程慢行或太短程的山客著用，全因為肌肉運動量不足時，就只會感覺到鞋頭太鬆的腳感，甚至會嫌它不卻穩定。總之，記得它始終是一款偏向「快鞋」的性質就是了。

然而，近日當我多穿了幾次Ultraventure Pro後，卻發現它作為一款「快鞋」的時，還是有一個較明顯的問題，就是它僅得232克的重量，卻換來了鞋身強度不足的代價。鞋面耐磨度和彈性不夠強，較容易撕破磨損，如果是經驗不足的新手，或者走一些地表環境較極端的原始山徑，鞋子或會較易破損。整體來說，鞋子的設計在多方面已非常高分，但作為一個新品牌，依然有需要改善的地方。

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