山系｜「一人前」露營風氣興起　出發前要思考的10件事

經歷2020年的疫情洗禮，無論願不願意，相信大部份香港人都「被習慣」出行人數受限制。一人前燒肉、一人前火鍋、一人前野餐，雖然不是什麼新事物，但在這種形勢之下，變得前所未有的合情合理。及至遠在日本，團體生活大受限制之下，近期亦流行起「一人前露營」的風氣，一個人享受一個慢活又安心的假期。 然而，當前若希望一嘗「一人前露營」的滋味，山藝教練吳銨洋（Ken Sir）還是提醒各位，看似率性的旅程，其實必須做足準備，才可以遊刃有餘。享受野外，出發前務必留意一些事項。

「一人前露營」，出發前要思考的10件事：（按圖放大）

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注意：因疫情關係，漁農自然護理署轄下郊野公園的露營地點全部關閉，直至另行通知。出發務必留意露營地點是否屬於漁農署管理區域，必須在認可營地活動，或等候防疫措施解除。

學會享受「一人前露營」的獨處樂趣，無礙他人亦能自得其樂，在這個時代幾乎成為每一個人都需要一起學習的課題。（網上圖片）

有別於一般團體形式露營的熱鬧，「一人前露營」所享受的是另一個極端，在個人的寧靜空間中，慢活地放空，靜靜地反思、沉澱生活中的細碎。加上疫情下，日常大眾都被鼓勵保持社交距離，學會享受獨處。無礙他人而自得其樂，在這個時代幾乎成為每一個人都需要一起學習的課題。

疫情關係，漁農自然護理署轄下郊野公園的露營地點全部關閉。（資料圖片）

然而，正因為一個人露營，性質獨特，一切都只能靠自己，不能期望身邊有人協助，出發前需要準備和考慮的事，必須更仔細。加上香港的露營環境都不同，外國山友的Solo Camp，可以行到哪裏，即興紮營，香港呢？大部份情況下只可於指定地點起營，因此Ken Sir更認為，山友出行前的準備功夫更要做得充足，務必先做好相關地區、路線資料搜集，了解自己的路線和駐紮地點。出發前亦要留意天氣預報，並預先通知親人朋友，起碼要有人知道自己的行程，以防萬一。

盡情打卡Selfie，在「一人前」的情況下，這種行為其實亦增添了一層實際意義。（資料圖片）

旅程之中，很多人都會在路途上或者營地中打卡Selfie，在「一人前」的情況下，這種行為其實增添了實際意義。Ken Sir表示，這就跟出發前預先通知親人朋友的道理一樣，將圖片等資訊分享到社交平台，或以不同形式跟人分享，多留下自己的行蹤。萬一發生任何意外，亦能增加多點搜救的線索。可行情況下，最好更應該好好利用資訊科技，不定時分享自己的GPS定位，但這卻肯定更會增加手機電源的消耗。因此準備一個性能有保障的後備電源，分配好電量使用亦是要考慮的事情之一。

不能跟友人分擔共用裝備，一人前的露營裝備其實需要比一般露營更有針對性。（資料圖片）

此外，由於裝備上再不能跟友人分擔一些共用的裝備，一人前的露營裝備其實需要比一般露營更有針對性。無論營帳、煮食工具等，都盡量要選用一個人為單位輕巧裝備，以通常愈輕巧就愈貴的露營裝備常態來說，一人前裝備的消費，絕不會可供多人便用的經濟實惠。

少了一個人，承載力就起碼少了一倍，只能靠自己，因此在收拾行裝時，Ken Sir認為最好是清楚列出裝備的清單，選擇取捨能力範圍內，盡量輕巧的必須品，以免一時大意。人在野外，未必容許及時補給。由於遇上任何緊急狀況，都只可靠自己，萬用刀、急救用品、頭燈等小物，又是不能缺少的。如何取捨，絕對是一個需要仔細考慮的問題，列出來，想清楚吧。

獨自露營，更有需要擬定緊急情況下，撤離或應急等等的方案。（資料圖片）

到達露營地點後，一人前露營要留意的事，則與一般露營的分別不大，需要的技巧知識都差不多。選擇營地時留意地勢，看看草坡是否平坦、土質是否鬆軟、以及位置能否疏水等等，避免置自己於險地的預防措施。Ken Sir特別提到，晚上遇上任何緊急狀況，例如天氣突變，狂風暴雨或氣溫急跌等等，一切都只可靠個人獨自面對應變，盡量減少可能遇到的麻煩事，絕對合理不過。因此，山友本身亦應該擬定緊急情況下，撤離或應急等等的方案。如果是經驗較淺的露營者，獨自露營時本身更應該選擇容許緊急撤退的初階地點，運作熟了，才考慮增強難度吧。

最後，山野自然，人人有份，無論身處自然感覺多自由都好，還是要不斷提醒自己，愛護環境的自我約束。尊重其他露營人士、保持郊野清潔、自己垃圾自己帶走等等，這些基本的山野品德，任何環境都通用。

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