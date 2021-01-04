箱根驛傳｜Nike壟斷逾半跑隊全員著用　日本知名品牌無人問津

箱根驛傳在疫情下結束，各大跑隊的勝負塵埃落定，另一張成績表亦出爐。各大跑鞋廠商視箱根驛傳為展示實力場所，去年賽事被Nike的碳纖板跑鞋獨領風騷，今年壟斷情況更為嚴重。 其他廠商出品「兩隻手數得晒」，仍然有「小眾之選」殺出重圍，但有一個著名日本廠商的情况，值得注意是否留有後著。

箱根驛傳備受全國上下矚目，近年甚至海外跑友也留意戰况，宣傳效益宏大。Nike的厚底跑鞋近年氣勢一時無兩，ZoomX Vaporfly NEXT%去年成為箱根路「主旋律」。去年23支隊伍共230人出場，有177人穿起Nike跑鞋，比例接近85%。

駒澤大學全員穿上Nike，石川拓慎在壓軸一區力追，後上掄元。（網上圖片）

【駒澤大如何奇蹟封王】（按圖放大）

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今屆賽事，Nike進一步壟斷箱根路。本屆共有21隊上場，據日本傳媒統計，210名跑手中有201人穿起Nike，佔有率接近96%。穿Nike的男子，型號不出ZoomX Vaporfly NEXT%，以及去年面世即惹來爭議的Zoom Alphafly NEXT%。14隊全員穿Nike，包括冠軍駒澤大學。

今年箱根戰况：

創價大首奪半程冠軍勝在穩定 青學大5區大落後難衛冕

駒澤大第10區「神逆轉」後上封王 青學大狂追奪殿

Nike日本為今個驛傳季節推出的新色，左一是Alphafly NEXT%。（Nike Japan）

Nike為日本的驛傳季節推出特別版，跑道上滿是螢光黃「Alphafly」與白底藍剔「Vaporfly」。10區之中，9區最快時間的「區間賞」得主都是「穿Nike的小明」，情況卻恰巧與上年賽事相同，「小眾鞋」能夠殺出重圍，不至「一剔過」敗陣。

佐伯涼在7區交棒，為「小眾」鞋款爭一口氣。（網上圖片）

據統計餘下9名跑手，4人穿上adidas，2人穿上New Balance，餘下3人則是「本地薑」美津濃的支持者。東京國際大學4年生佐伯涼在相對平坦的7區，穿起New Balance「FuelCell 5280」以2秒之微奪得區間賞。賽事未完，廠商已在twitter出帖慶祝。

New Balance 日本的官方帳號，在佐伯涼確定奪得7區區間賞後，立即慶賀。（twitter）

此外，去年穿起美津濃白鞋「Wave Duel Neo」在10區刷新紀錄的創價大學選手嶋津雄大，今年穿起美津濃轉戰4區，區間成績排第2，落後於一名來自肯尼亞的跑手。穿adidas的跑手亦在9區得第2，以及3區得第3。

嶋津與去年同樣穿上日本產白色跑鞋，美津濃出品，而非隊友所穿的Adidas。（日刊體育）

按日本媒體2016年統計的數據，當年箱根驛傳各校跑手的戰靴不出Nike、adidas、美津濃、ASICS或New Balance，且日本廠商美津濃和ASICS所佔比率超過六成。自Nike研發厚底鞋，情況有變，佔用率從不足兩成，逐漸上升至2019年的41%。

兩家國產品牌受壓，去年上場人數均不足兩位數。美津濃今年「尚存一息」，2017年最多人穿着的ASICS卻變得「無聲無息」。今年箱根路上，無人穿起該廠跑鞋。ASICS旗下公開發售的碳板鞋款，暫時只有屬薄底款式的METARACER，早前有旗下贊助跑手穿過厚底碳板鞋，但未正式面世。

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