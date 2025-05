跑鞋推薦｜ASICS adidas New Balance最新碳板鞋　2025競速之夏

【ASICS跑鞋 / adidas跑鞋 / New Balance跑鞋 / 碳板鞋】

2025年踏入Q2、迎接Q3,各大跑鞋品牌都把焦點放在「速度」一環。早前「ADIDAS ADIZERO: ROAD TO RECORDS」產生了10公里女子新世界紀錄,品牌最強競速碳板鞋Adizero Adios Pro Evo 2正式亮相;ASICS今晚則在東京國立競技場旁邊上演「Tokyo : Speed : Race」活動,全新碳板鞋型號METASPEED RAY昨日搶先登場,這對跑鞋品牌最新研發物料ASICS FF LEAP泡綿製造中底,鞋身僅重129克(男裝US 9),比出名輕巧的Pro Evo 2還要輕!

New Balance旗下高階碳板鞋SuperComp Elite V5,在巴黎奧運三項鐵人金牌余力生(Alex Yee)以之出戰早前的倫敦馬拉松後,跑鞋亦將於8月上市。今年春夏的跑鞋市場,誓成一場競速大戰。



跑鞋推薦2025|ASICS碳板鞋

ASICS METASPEED RAY

跑鞋推薦2025|ASICS METASPEED RAY。(ASICS圖片)

ASICS昨日(5月2日)在東京舉行新鞋發佈會,全新的METASPEED RAY自成焦點。METASPEED RAY最矚目的當然是其重量,男裝UK 8.5僅重129克。能比一向以輕巧為賣點的adidas Pro Evo系列還要輕,全賴最新研發的中底泡綿ASICS FF LEAP,品牌稱FF LEAP比用於METASPEED SKY及METASPEED EDFE的FF TURBO+輕15%;為了減重,品牌只在METASPEED RAY中掌至前掌位置內嵌碳板,放棄全掌碳板設計;無縫鞋面的尼龍物料Matryx,亦是METASPEED RAY僅重129克的「功臣」之一。

跑鞋推薦2025|ASICS METASPEED RAY。(ASICS圖片)

跑鞋推推薦2025|ASICS METASPEED RAY。(ASICS圖片)

不過,METASPEED RAY追求輕巧同時,因為使用了較薄的外底塑膠,少不免略略犧牲跑鞋壽命。部份外國鞋評網站表示,跑鞋壽命約為300公里,有興趣入手的跑友,相信要加倍愛護METASPEED RAY了。

在METASPEED RAY面世同時,METASPEED EDGE TOKYO及METASPEED SKY TOKYO亦告亮相。根據外國鞋評網站,兩對TOKYO將於7月25日上市,RAY則於8月12日發售。

跑鞋推薦2025|ASICS碳板鞋。(ASICS圖片)

跑鞋推薦|adidas碳板鞋

adidas Adizero Adios Pro Evo 2

跑鞋推薦2025|adidas Adizero Adios Pro Evo 2。(adidas圖片)

adidas Adizero Adios Pro Evo 1的威力,跑界早已見識,大家引頸以待的第二代Pro Evo 2,終在早前的「ROAD TO RECORDS」正式亮相。adidas為Pro Evo 2配置了全新中底,前掌內增加了3毫米厚的LIGHTSTRIKE PRO EVO;據品牌提供的實驗室數據,第二代Pro Evo比第一代增加了5%的力量回饋。

外底方面,Pro Evo 2在前掌位置增加網格狀圖案,提升抓地能力。

adidas Adizero Adios Pro Evo 2將於今年Q3上架,確實日期有待adidas公布。

跑鞋推薦2025|adidas Adizero Adios Pro Evo 2。(adidas圖片)

跑鞋推薦|New Balance碳板鞋

New Balance FuelCell SuperComp Elite 5

跑鞋推薦2025|New Balance FuelCell SuperComp Elite v5。(New Balance圖片)

4月25日的倫敦馬拉松,New Balance FuelCell SuperComp Elite 5已在英國三項鐵人奧運金牌余力生(Alex Yee)腳上悄悄登場。這對跑鞋早在2023年已於New Balance位於波士頓的實驗室研發中,今年8月7日全球上市。

跑鞋推薦2025|英國三鐵金牌選手余力生(Alex Yee)早前穿上New Balance FuelCell SuperComp Elite v5出戰倫敦馬拉松。(Getty Images)

品牌以「全面革新(completely revamped version)」形容第5代SC Elite。相比第4代,今代中底後踭厚度達到國際田聯上限40毫米,前掌為32毫米,前後掌落差由上一代的4毫米增至8毫米,配合比上一代堅硬的全掌碳板,令SC Elite 5的回彈更勝上一代。

有指部份跑手穿著SC Elite 4時,鞋舌和鞋領位置刮腳,品牌稱今代會改動這兩個部份,令第5代更舒適。與其他品牌競速碳板鞋「高手專屬」的定位相比,New Balance強調由日常跑手到長跑精英均適合穿著SC Elite 5,這就留待廣大跑友待跑鞋8月上市後親身驗證了。