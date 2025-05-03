跑鞋推薦｜ASICS adidas New Balance最新碳板鞋　2025競速之夏

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2025年踏入Q2、迎接Q3，各大跑鞋品牌都把焦點放在「速度」一環。早前「ADIDAS ADIZERO: ROAD TO RECORDS」產生了10公里女子新世界紀錄，品牌最強競速碳板鞋Adizero Adios Pro Evo 2正式亮相；ASICS今晚則在東京國立競技場旁邊上演「Tokyo : Speed : Race」活動，全新碳板鞋型號METASPEED RAY昨日搶先登場，這對跑鞋品牌最新研發物料ASICS FF LEAP泡綿製造中底，鞋身僅重129克（男裝US 9），比出名輕巧的Pro Evo 2還要輕！

New Balance旗下高階碳板鞋SuperComp Elite V5，在巴黎奧運三項鐵人金牌余力生（Alex Yee）以之出戰早前的倫敦馬拉松後，跑鞋亦將於8月上市。今年春夏的跑鞋市場，誓成一場競速大戰。



跑鞋推薦2025｜ASICS碳板鞋

ASICS METASPEED RAY

跑鞋推薦2025｜ASICS METASPEED RAY。（ASICS圖片）

ASICS昨日（5月2日）在東京舉行新鞋發佈會，全新的METASPEED RAY自成焦點。METASPEED RAY最矚目的當然是其重量，男裝UK 8.5僅重129克。能比一向以輕巧為賣點的adidas Pro Evo系列還要輕，全賴最新研發的中底泡綿ASICS FF LEAP，品牌稱FF LEAP比用於METASPEED SKY及METASPEED EDFE的FF TURBO+輕15%；為了減重，品牌只在METASPEED RAY中掌至前掌位置內嵌碳板，放棄全掌碳板設計；無縫鞋面的尼龍物料Matryx，亦是METASPEED RAY僅重129克的「功臣」之一。

跑鞋推薦2025｜ASICS METASPEED RAY。（ASICS圖片）

跑鞋推推薦2025｜ASICS METASPEED RAY。（ASICS圖片）

不過，METASPEED RAY追求輕巧同時，因為使用了較薄的外底塑膠，少不免略略犧牲跑鞋壽命。部份外國鞋評網站表示，跑鞋壽命約為300公里，有興趣入手的跑友，相信要加倍愛護METASPEED RAY了。

在METASPEED RAY面世同時，METASPEED EDGE TOKYO及METASPEED SKY TOKYO亦告亮相。根據外國鞋評網站，兩對TOKYO將於7月25日上市，RAY則於8月12日發售。

跑鞋推薦2025｜ASICS碳板鞋。（ASICS圖片）

跑鞋推薦｜adidas碳板鞋

adidas Adizero Adios Pro Evo 2

跑鞋推薦2025｜adidas Adizero Adios Pro Evo 2。（adidas圖片）

adidas Adizero Adios Pro Evo 1的威力，跑界早已見識，大家引頸以待的第二代Pro Evo 2，終在早前的「ROAD TO RECORDS」正式亮相。adidas為Pro Evo 2配置了全新中底，前掌內增加了3毫米厚的LIGHTSTRIKE PRO EVO；據品牌提供的實驗室數據，第二代Pro Evo比第一代增加了5%的力量回饋。

外底方面，Pro Evo 2在前掌位置增加網格狀圖案，提升抓地能力。

adidas Adizero Adios Pro Evo 2將於今年Q3上架，確實日期有待adidas公布。

跑鞋推薦2025｜adidas Adizero Adios Pro Evo 2。（adidas圖片）

跑鞋推薦｜New Balance碳板鞋

New Balance FuelCell SuperComp Elite 5

跑鞋推薦2025｜New Balance FuelCell SuperComp Elite v5。（New Balance圖片）

4月25日的倫敦馬拉松，New Balance FuelCell SuperComp Elite 5已在英國三項鐵人奧運金牌余力生（Alex Yee）腳上悄悄登場。這對跑鞋早在2023年已於New Balance位於波士頓的實驗室研發中，今年8月7日全球上市。

跑鞋推薦2025｜英國三鐵金牌選手余力生（Alex Yee）早前穿上New Balance FuelCell SuperComp Elite v5出戰倫敦馬拉松。（Getty Images）

品牌以「全面革新（completely revamped version）」形容第5代SC Elite。相比第4代，今代中底後踭厚度達到國際田聯上限40毫米，前掌為32毫米，前後掌落差由上一代的4毫米增至8毫米，配合比上一代堅硬的全掌碳板，令SC Elite 5的回彈更勝上一代。

有指部份跑手穿著SC Elite 4時，鞋舌和鞋領位置刮腳，品牌稱今代會改動這兩個部份，令第5代更舒適。與其他品牌競速碳板鞋「高手專屬」的定位相比，New Balance強調由日常跑手到長跑精英均適合穿著SC Elite 5，這就留待廣大跑友待跑鞋8月上市後親身驗證了。