跑步人誌．屈旨盈1︱樽頸太長曾多次想放棄　佛系求進柳暗花明

任何運動員，都希望不斷突破自己，創新佳績，因此當陷入樽頸，成績長期停滯不前的時候，定必特別難過。屈旨盈（Crystal）早在2018年第二次跑馬拉松已寫下2小時47分佳績，表現一鳴驚人，不料接下來卻遇上一段漫長的平台期。

她自言是個按部就班的人，為爭取奧運資格2019年曾毅然放下教師工作，轉任全職運動員近兩年，可想而知她當時下了多大決心。最終未能如願下重執教鞭，她一直未有放棄跑步，今年更在日本名古屋女子馬拉松以2小時43分46秒刷新個人最佳時間（PB），達成6年前轉當全職運動員時許下的目標。

回首那段掙扎不斷的日子，連向來陽光正面的屈老師也不諱言「經常會有想放棄的念頭」。



（跑步人誌．屈旨盈︱系列之一）

攝影：陳葦慈



屈旨盈曾為衝擊奧運資格改當全職跑手，2021年重執教鞭後改變跑步的定位。（陳葦慈攝）

挑戰極限的理想與現實

運動員往往被賦予熱血與理想的印象，事實上他們跟任何人一樣也要面對現實，而且競技運動本質就是極為殘酷，每個運動員都必須經歷。屈旨盈4歲開始練體操，大學階段轉玩跑步，2017年初戰馬拉松，2018年已在東京馬拉松跑出2小時47分52秒。突如其來的好成績，讓她想嘗試衝擊2020東京奧運資格，不惜辭去穩定的教師工作，當上全職運動員。

2016年里約熱內盧奧運女子馬拉松達標時間為2小時45分正，沒想到東京奧運的入圍標準一下子提高到2小時29分，這16分鐘差距非常大，門欖公布時Crystal已經辭職，她明知奧運標準與能力有距離，仍決意堅持下去挑戰自己，看看自己的能力去到哪個水平。她在2021年結束全職運動員生涯返回職場，時隔多年回首，她說：「做回老師之後，我知道自己唔會再有進步。」

她這樣說絕非意氣之爭，而是有數得計——「全職的時候我每星期至少跑100公里，很多時是120至130公里，現在是80公里左右，全職的時候PB唔到，之後無可能做到。」

屈旨盈成績陷入樽頸數年，不諱言多次想放棄。（陳葦慈攝）

「我經常想放棄，光榮引退」

Crystal在2018年跑出2小時47分，2019年進步至2小時46分，跑到2小時45分已經是4年後的2023年，「全職的時候太想PB，反而做唔到」，轉全職那年遇上疫情，全年沒有比賽，她坦言：「一路練，愈練愈迷惘」，無奈又不能停下來，「長跑要一直練，唔練就乜都無。」

問她有沒有想過放棄，想不到Crystal直言：「有，經常想放棄，想退役。」她自言，早已疊埋心水享受比賽，只當跑步是種喜愛的工餘活動。名古屋跑出2小時43分，那正是6年前轉全職時她與教練定下跑進2小時45分內的目標，「PB突如其來，真係無諗過」，好成績會否重燃內心那團火？她反而說「想光榮引退」，「不時有呢啲念頭，光榮引退，如果跑唔到更加唔使跑」。她補充說，「不過教練說不用停下來，跑不到的時候就會跑不到。」

屈旨盈說學生和粉絲的支持，是她跑下去的動力。（陳葦慈攝）

為學生和支持者跑下去

長年為分秒競爭心很累，當她糾結是否繼續練下去的時候，一去到運動場又會想：「既然一場來到，都係努力啲跑啦」。Crystal說跑步好像有種魔力，尤其忙於工作感到惘然若失之時，「腦袋放空不去想成績，純粹享受跑步」，她笑言喜歡「虐待自己」，跑到成身汗，練習時只聽到自己的呼吸聲，喘氣聲，好享受」。

她在任教的小學同時兼任田徑隊教練，Crystal不太在意學生的比賽成績，看着小朋友努力拚搏，才是讓她最開心的地方，揚言「做人就是要講態度」。她之所以繼續跑下去，這班小朋友亦有功勞，「小朋友會跟我說：『欣賞屈老師的堅毅拚搏』，也有其他支持者的鼓勵，如果他們不說，我未必會繼續」，從去年底在臺北半馬PB開始，不同距離陸續有突破，「今年給我一點曙光，想不到受傷後反而有突破。」

屈旨盈對成績不再強求，好好享受跑步比賽。（陳葦慈攝）

繼續按部就班 佛系求進

她細數：「全馬要進步，要由基礎做起，慢慢練上去。1500米進步，5000米先會進步；5000米進步，10000米先會進步……」一步步再到半馬和全馬，「我是個喜歡按部就班的人，一步步來我會比較有信心。」

因此她的賽季每年基本上都是由9月的10公里賽開始，然後是港珠澳半馬，渣馬有3個距離可選，她以10公里和半馬為主，全馬貴精不貴多，每年基本上只參加東京馬拉松一個賽事。直到近年才開始會以玩票性質跑多一、兩個賽事，去年首戰渣馬全馬，今年她跑畢名古屋馬，趁復活節假期參加波士頓馬拉松，全程拿着鏡頭邊跑邊拍攝賽事，玩過不亦樂乎，「一早計劃去玩，反正波馬成績不被認可，跑得快都無用，不如影吓相。」（註：波士頓馬拉松由於賽道不符合國際田聯規定，因此成績不獲確認）。

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2023年1月，Crystal在10公里路賽首次跑入37分鐘內，同年2月亦在田徑系列賽10000米再次跑進37分，那年東京馬拉松她寫下2小時45分PB；2024年10月因「大拗柴」足足受傷71天，她一度擔心賽季表現，12月臺北馬拉松傷癒復出戰半馬，意外迎來時隔4年的PB，也讓她對當時已報名參賽的名古屋馬拉松期望更高。

可是跑畢渣馬半馬後受傷那隻腳再次痛起來，她在「痛就唔跑，唔痛就練」的情況下備戰，「幸好有兩課高質量長課」、「一路跑一路祈求隻腳唔好痛」，終順利以2小時43分創下PB，「一跑完，行去拿完賽禮物時隻腳又開始痛」。好成績與突破背後，持續徘徊在傷患與康復之間，幸好目前已徹底痊癒。

屈旨盈向來待人親切笑臉迎人，她其實是個鬥心十足的運動員，「可能以前是體操運動員，對自己有要求，想不斷挑戰自己」，她笑言，「練習時或許感覺不到，落場就一定有鬥心」，不過說到成績她已不再強求，「練就會繼續練，但成績隨緣。」

（跑步人誌．屈旨盈︱系列之一）