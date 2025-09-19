東京直擊｜一條水管令三鐵好手創辦品牌　On押注實體店擴市場版圖

世界田徑錦標賽正在東京舉行，各大運動品牌均在東京展開各種宣傳功勢。創立於2010年的On在「品牌大戰」中與各個龍頭抗衡，其於2025年頭六個月的銷售額達到14億7580萬瑞士法郎，比去年同期增加37.2%，亞太區銷售額升幅更達114.8%，在市場上備受關注。品牌創辦人兼執行董事Olivier Bernhard現身東京，為On Labs Tokyo傳媒預覽揭開序幕，並接受《01體育》訪問，談到未來如何繼續進軍亞太市場，香港市場亦將在零售業寒冬中繼續逆市開分店。

01體育記者李思詠、楊宇翹 東京直擊



新一個奧運周期已經過了四份一，意味各個運動品牌將在未來三年的「軍備競賽」陸續有新產品登場。來自瑞士的On以「革新」（Innovation）作為品牌主調，自家發明了LightSpray™鞋面噴織技術，肯雅跑手Hellen Obiri去年穿上由LightSpray™ 噴織的Cloudboom Strike LS，奪得波士頓馬拉松女子組冠軍及巴黎奧運女子馬拉松銅牌；品牌今年更有田徑場釘鞋The Cloudspike Citius 2在世界錦標賽期間亮相，但這對與Cloudboom Strike LS同樣鞋面零組件的釘鞋，目前未正式上市。

On於2010年在瑞士創立，15年的歷史補景在運動裝備市場上無疑是「新秀」，卻能在adidas、NIKE、ASICS、New Balance等多個巨頭之間分得市場上一杯羹，品牌故事由前三鐵運動員Olivier Bernhard以花圃的水管啟發CloudTec緩震技術的創作靈感，向多個大型品牌推銷卻不得要領，最終與Caspar Coppetti和David Allemann一起創業，到今天以LightSpray™機械臂在全球各地展覽，示範如何在3分鐘內噴織跑鞋鞋面、大約7分鐘完成所有製作工序，On的市場佈局已進入新篇章。品牌近年業績勢強，2025年頭六個月的銷售額比去年同期升37.2%，當中直營渠道（Direct-to-Consumer）銷售額為5.852億，增加46.3%，創辦人兼執行董事Olivier Bernhard表示，深化零售渠道體驗將是未來重點策略，特別是擴大實體店版圖。

「能夠親手觸摸產品，對我來說非常重要；比起登入網站，走進實體店亦更能感受一個品牌的DNA，所以實體店對於On來說是非常重要。」

「而且跑步文化已經由我當年大家都只會追求成績，變成今時今日的社交活動，大家跑步後還會輕鬆來一杯咖啡。廣大的『社區跑手』對於產品有不同視野，他們的意見與精英運動員的意見是同樣重要的。」

藉着今次世錦賽，On除了在原宿設置期間限定的On Labs Tokyo，亦在銀座開設日本第二間旗艦店。香港方面，繼中環及金鐘實體店後，第三間分店將於11月在尖東K11 Musea開幕，屆時將有期間限定的On Run Hub。

事實上，觀乎On各個市場的表現，亞太區銷售額在今年頭六個月為2.397億瑞士法郎，升幅比去年增長114.8%。品牌於十年前進入亞太區，在橫濱開設「二人辦公室」，這個市場現在成為品牌重點出擊，Olivier Bernhard預期亞太市場在未來三年仍然樂觀：「亞太市場對我們來說超級重要。我們過去幾年在亞太區的銷售有顯著升幅，我預期未來兩、三年將會繼續上升，我們將擴大在亞太區的版圖。」

對於未來部署，品牌在On Labs Tokyo的連串活動中透露，將在亞洲設置LightSpray™廠房增加相關產品的產量，亦會擴展其他系列的產品，但對Olivier來說，跑步仍然是他的核心：「我由4、5歲就開始跑步了，歷年來穿過不少跑鞋。跑步最重要的始終是跑鞋帶來的腳感，這是我創立品牌的核心價值，未來也不會改變。」