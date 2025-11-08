全運會2025．張耀樑專訪｜41歲轉做全職運動員　只為跨過關鍵37秒

在Nike昨日發布的一輯向香港運動員致敬的照片裏，張家朗、歐鎧淳、呂麗瑤等中堅份子列陣是意料中事，一些平日較少在品牌活動或媒體報道裏曝光的面孔也是今次企劃的主角，可說是為香港體壇帶來一點小驚喜。當中馬拉松運動員張耀樑走過的路是特別的，他由一個準時上班、放工跑步的素人，變成披上港隊戰衣出戰全運會的港將，早前更決定暫擱正職，以41歲之齡投身全職運動員行列，這不單單是一個關於運動的決定，而是人到中年忽然急停轉線，雖說有失必有得，但人大了就會明白，取捨也關乎做人的勇氣。

所以，今次訪問，邀請了張耀樑成為對談的主角。他不像他的教練陳家豪那樣健談，甚至稱得上寡言，面對提問通常dead air兩秒，然後一句起兩句止，訪問的難度絕對不低；不過一談到推使他轉做全職運動員的馬拉松目標時間「219」（甚至更快），他會立即回答：「跑到『21幾』，同『220』好大分別！」他此刻的馬拉松個人最佳時間為2小時20分36秒，何時跨過37秒這道坎？他只知道，今天坐言起行接受挑戰，就是給自己最好的答案。



（公關提供）

問：第幾次參加全運會？

答：第一次。

問：知道要參加全運會，有什麼感受？

答：儘管運會不是我今年最重點出擊的一場比賽，但全運會是我決定轉做全職運動員的其中一個原因。

去年開始，我進入體院制度成為兼職運動員，今年決定轉為全職。雖然田徑項目由深圳主辦，但馬拉松賽道是跨境設計，部份路段位於香港，能夠在香港穿起港隊戰衣參與大型綜合運動會，對任何香港運動員來說都是特別的回憶，畢竟運動生涯有限，既然有機會，就嘗試把握。所以當知道入選全運名單時，也為自己達到目標而高興。

（公關提供）

問：由你說出「運動生涯有限」，特別有說服力，因為你是42歲才轉做全職運動員。中年轉行本就不容易，運動員更是一份講求體力與恢復的工作，聽起來十分瘋狂。

答：我是41歲轉全職的，全職之後才過生日，所以要「減番1歲」，哈哈。

沒錯，運動員的確是一份講求體力與恢復的工作，年輕人一定有更大優勢，但正正因為這樣，我才不能再蹉跎。換轉是35歲的那個我，可能會猶豫不決，覺得自己在工作和跑步之間還有空間，但踏入「四字頭」，我真的覺得今次是我能夠衝擊目標時間的最後機會了……

問：你的目標時間是什麼？

答：我現在的個人最佳時間是2小時20分36秒，我希望突破2小時20分大關，跑進2小時19分。

問：「219」是一個怎樣的概念？

答：「219」是一種自我追求。

當紀嘉文於2021年華倫西亞馬拉松跑出2小時19分48秒，我發現原來香港跑手要跑進「219」是有可能的，但我可以嗎？直到2023年柏林馬拉松，我跑了2小時23分27秒，雖然跟「219」有點遠，但當時我練得不好，家豪（教練陳家豪）給我一些3個10K的訓練，要我開3分30秒步速，我的狀態差到跑「4分披」，結果卻在比賽跑出當時的個人最佳時間，對我來說是強心針，於是開始蘊釀衝「219」的想法。或許是跑步人才明白吧，但我真的覺得「220」跟「219」爭好遠！

（資料圖片；夏家朗攝）

問：在馬拉松的世界，37秒是一道不易跨過的坎吧？

答：可以說很困難。特別是見到其他幾位早已突破「220」的香港跑手的訓練內容，我的訓練計劃還未到他們的層次，但始終我年齡比較大，訓練量和訓練強度都要控制，恢復亦比較慢，所以我才決定轉做全職運動員，既然年齡不能逆轉，那就把握當下。

問：「選擇」意味着取捨，夠膽取捨本身就是一種勇氣。你會給全職運動員這個選項多少時間？

答：轉做全職運動員是一個很大的決定，我考慮了一個月，在此特別感謝女朋友支持，回想七年前開始跟教練陳家豪跑步，真的沒想過自己有一天成為香港隊的全職運動員。

我會給自己一年至兩年去衝，現在已經過了半年。我也不知道自己跑得怎樣，但如果人生每一個決定背後都包含一個「為什麼」，那就坐言起行，到了他日回望，就會發現原來自己早已努力找到答案。

（資料圖片；夏家朗攝）