On選址K11 MUSEA再開分店　頂尖賽鞋限量發售　海旁設Run Hub設施

踏入長跑賽季高峰，各大運動品牌陸續展開攻勢，最新是來自瑞士的On將旗下最頂尖競速賽鞋Cloudboom Strike LS 帶到香港，並在最新開幕的K11 MUSEA專門店限量發售。

On同時在尖沙咀海旁開設期間限定Run Hub，即日起至11月22日將有多場社區跑活動及跑鞋體驗活動。



On在近年的環球運動品牌市場勢頭強勁，2025頭半年的銷售額比去年同期上升37.2%，達到14億7580萬瑞士法郎。這個後起之秀在香港亦是逆市奇葩，先後在中環皇后大道中及金鐘太古廣場兩個高端地段開設專門店，第三間專門店則選址尖東K11 MUSEA，這是香港最大型的分店。分店最矚目商品是品牌最頂尖競速賽鞋Cloudboom Strike LS，跑鞋11月17日開始限量獨家發售，顧客購買跑鞋必須出示一年內有效的馬拉松比賽認證正本。

On第三間分店選址K11 MUSEA。（公關提供）

K11 MUSEA分店獨家限量發售Cloudboom Strike LS。（公關提供）

為配合新舖開幕，On在尖沙咀海旁開設期間限定Run Hub，將有多場社區跑及各種體驗活動，包括三款跑鞋Cloudboom Strike LS、Cloudsurfer Next及Cloudsurfer Max試穿，Run Hub亦設儲物櫃、補給站、戶外休憩區等，方便跑友練習。

尖東海旁設有Run Hub，即日起至11月22日投入服務。（公關提供）